Analys: Därför säljer EQT-toppar för tre miljarder

Den tidigare vd:n Christian Sinding sålde för drygt 2,7 miljoner aktier värda omkring 850 miljoner. Fredrik Åtting sålde för cirka 500 miljoner kronor, Andreas Huber drygt 400 miljoner och Thomas von Koch står för resterande 200 miljoner, enligt Placera.

PS analys: Fyra anledningar till försäljningen

Ingen av säljarna har offentligt angett skäl. Fyra saker i pipelinen kan ändå ge en förklaring till varför det sker just nu.

Det första är att EQT själv köper. Bolagets återköpsprogram omfattar högst 4 368 899 aktier för maximalt 2,5 miljarder kronor och löper mellan den 20 juli och den 4 september, enligt EQT:s egna återköpsrapporter. Den som vill avyttra stora poster gör det helst när det finns en känd köpare i orderboken.

Det andra är inlåsningen. Den 24 september löper avtalen ut för åtta EQT-profiler med aktier värda 70,4 miljarder kronor, och grundaren Conni Jonsson kan då sälja omkring 47,4 miljoner aktier, enligt EFN:s genomgång. Ett utbud av den storleken är känt av hela marknaden i förväg.

Det tredje är vilka som säljer. Sinding lämnade vd-posten och har i dag titeln Institutional Partner. Von Koch är tidigare vd och Åtting före detta Asien-chef. Blecher däremot är chef för fastighetsrådgivningen och styrelseordförande i EQT Exeter, en roll Realtid beskrev redan när han och Sinding miljonsålde i januari 2024.

Nuvarande vd:n Per Franzén finns inte bland säljarna. Kopplingen till bolaget är alltså i de flesta fall historisk snarare än operativ.

Det fjärde är att väntan inte har lönat sig. Blecher sålde 5 miljoner aktier till 324,10 kronor i augusti 2025, enligt insynsregistret. Ett år senare handlas aktien kring samma nivå efter tisdagens nedgång.

Däremot har mönstret från vintern upprepats. När kursen föll över 20 procent i februari, efter att toppchefer sålt i januari, var det Investor som köpte för över 400 miljoner. Partnerkollektivet minskar, huvudägaren ökar.

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