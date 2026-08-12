Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Dagens PS rapporterade i juli om en ny kapitalrunda, och på onsdagen bekräftade Loveable uppgifterna. Bolaget tar in 400 miljoner dollar i en series C-runda som värderar bolaget till 13,3 miljarder dollar, motsvarande 127 miljarder kronor.

”De tror på det jag har sagt från början: Vi kommer att bygga ett långsiktigt globalt företag från Europa”, skriver vd:n och medgrundaren Anton Osika.

ARR fortsätter rusa

Det finns en viktig förklaring till investerarnas aptit: Lovables intäkter växer i extrem takt.

Bolaget som är en pionjär inom så kallad ”vibe-kodning” nådde 400 miljoner dollar i årligen återkommande intäkter, ARR, i mars. Då hade intäkterna ökat från 300 miljoner dollar på bara en månad.

Sedan dess har kurvan fortsatt uppåt. The Times rapporterade i juni att ARR passerat 500 miljoner dollar. Wall Street Journal beskriver Lovable som på väg mot en annualiserad intäktstakt på omkring 600 miljoner dollar.

Lovable är därmed värt mer än AI-kodningskonkurrenten Replit, som värderades till 9 miljarder dollar i våras. Det svenska bolaget närmar sig också franska AI-jätten Mistral, som värderas till omkring 14 miljarder dollar.

Det är en remarkabel resa även med AI-boomens mått mätt. Värderingen är högre än börsvärdet på klassiska svenska bolag som SKF, Skanska och Securitas.