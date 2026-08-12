Svenska AI-bolaget Lovable tar in 400 miljoner dollar i nytt kapital och mer än fördubblar sin värdering till 13,3 miljarder dollar, motsvarande 127 miljarder kronor.
Lovable dubblar värderingen – EQT bland de som satsar mer
I december värderades Lovable till 6,6 miljarder dollar. Nu är prislappen 13,3 miljarder. På bara sju månader har det svenska AI-bolaget alltså mer än fördubblat sitt värde.
Dagens PS rapporterade i juli om en ny kapitalrunda, och på onsdagen bekräftade Loveable uppgifterna. Bolaget tar in 400 miljoner dollar i en series C-runda som värderar bolaget till 13,3 miljarder dollar, motsvarande 127 miljarder kronor.
”De tror på det jag har sagt från början: Vi kommer att bygga ett långsiktigt globalt företag från Europa”, skriver vd:n och medgrundaren Anton Osika.
ARR fortsätter rusa
Det finns en viktig förklaring till investerarnas aptit: Lovables intäkter växer i extrem takt.
Bolaget som är en pionjär inom så kallad ”vibe-kodning” nådde 400 miljoner dollar i årligen återkommande intäkter, ARR, i mars. Då hade intäkterna ökat från 300 miljoner dollar på bara en månad.
Sedan dess har kurvan fortsatt uppåt. The Times rapporterade i juni att ARR passerat 500 miljoner dollar. Wall Street Journal beskriver Lovable som på väg mot en annualiserad intäktstakt på omkring 600 miljoner dollar.
Lovable är därmed värt mer än AI-kodningskonkurrenten Replit, som värderades till 9 miljarder dollar i våras. Det svenska bolaget närmar sig också franska AI-jätten Mistral, som värderas till omkring 14 miljarder dollar.
Det är en remarkabel resa även med AI-boomens mått mätt. Värderingen är högre än börsvärdet på klassiska svenska bolag som SKF, Skanska och Securitas.
EQT satsar mer
Den nya rundan leds av amerikanska Menlo Ventures tillsammans med Scaleup Europe Fund, som förvaltas av svenska EQT.
För EQT är investeringen extra intressant. Lovable är en av de första investeringarna från fonden, som har skapats med ambitionen att hjälpa europeiska teknikbolag att växa till globala ledare.
”De bevisar att Europa inte har någon brist på exceptionella grundare”, säger EQT-partnern Victor Englesson i samband med investeringen.
”Anton, Fabian och teamet på Lovable har byggt ett av de mest ambitiösa och snabbast växande AI-bolagen vi har sett. De bevisar att det inte råder någon brist på exceptionella grundare i Europa”, säger Victor Englesson, partner på EQT och medchef för Scaleup Europe Fund, i samband med investeringen.
”Ett av de mest betydelsefulla bolagen”
Menlo Ventures partner Matt Murphy är lika offensiv.
”Vi tror att Lovable är, och kommer fortsätta vara, ett av de mest betydelsefulla bolagen i AI-eran”, säger han.
Pengarna ska bland annat användas för att bygga ut Lovable från ett verktyg för att skapa mjukvara till en bredare plattform för att driva företag.
Lovable planerar också att växa från dagens organisation till omkring 450 anställda under året. Stockholm ska fortsatt vara bolagets centrum, samtidigt som verksamheten byggs ut i London, Boston, San Francisco och New York.
Läs mer: Lovables lönelyft – tjänar bland de bästa i branschen