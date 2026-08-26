Sprida riskerna om AI? Det är svårare än du tror

När en ny teknik slår igenom förändras risken, enligt ECB. Först går den att sprida bort. När tekniken blir allt viktigare för hela ekonomin försvinner den möjligheten.

”Om något sedan går fel med den tekniken drabbas hela ekonomin”, skriver ECB-ekonomerna.

Mycket indirekt exponering

Många sparare tror att de har spridit riskerna genom globala fonder och ETF:er. Men euroområdets hushåll har omkring 440 miljarder euro i exponering mot amerikanska teknikaktier, enligt ECB beräkningar.

Mycket av den exponeringen är indirekt, och gör en eventuell AI-korrigering till mer än ett problem för dem som äger Nvidia.

Michael Field, marknadsstrateg på Morningstar, pekar på att en liten grupp tech- och chipaktier fått en enorm betydelse för den amerikanska börsen.

”Du är väldigt utsatt om något går fel”, säger han till danska Børsen.

Børsen hänvisar till en analys från UBS där Ulrike Hoffmann-Buchardi varnar för att koncentrationsrisken kan döljas när investerare tittar på enskilda tillgångsslag i stället för vad som faktiskt driver dem.