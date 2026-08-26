Du tror att du har spridit riskerna. Du äger tech men också fastigheter, kraftbolag, råvaror och tillväxtmarknader. Men alla kan i själva verket vara beroende av samma sak, att AI-boomen fortsätter.
Sprida riskerna om AI? Det är svårare än du tror
Det är slutsatsen i en ny analys från ECB. Centralbankens ekonomer skriver att en korrigering av dagens aktievärderingar är sannolik.
Det behöver inte ens betyda att AI som sådant floppar.
När en ny teknik slår igenom förändras risken, enligt ECB. Först går den att sprida bort. När tekniken blir allt viktigare för hela ekonomin försvinner den möjligheten.
”Om något sedan går fel med den tekniken drabbas hela ekonomin”, skriver ECB-ekonomerna.
Mycket indirekt exponering
Många sparare tror att de har spridit riskerna genom globala fonder och ETF:er. Men euroområdets hushåll har omkring 440 miljarder euro i exponering mot amerikanska teknikaktier, enligt ECB beräkningar.
Mycket av den exponeringen är indirekt, och gör en eventuell AI-korrigering till mer än ett problem för dem som äger Nvidia.
Michael Field, marknadsstrateg på Morningstar, pekar på att en liten grupp tech- och chipaktier fått en enorm betydelse för den amerikanska börsen.
”Du är väldigt utsatt om något går fel”, säger han till danska Børsen.
Børsen hänvisar till en analys från UBS där Ulrike Hoffmann-Buchardi varnar för att koncentrationsrisken kan döljas när investerare tittar på enskilda tillgångsslag i stället för vad som faktiskt driver dem.
Vänder sig mot Indien
Vid en AI-inbromsning kan därför flera delar av portföljen falla samtidigt.
Det är också därför förvaltaren Derrick Irwin på Allspring försöker hitta bolag med andra drivkrafter. Men det är svårt, han får till exempel vända sig till Indien.
”Det har uppfattats som en marknad som inte gynnas av AI-handeln. Och det kan bli en fördel för investerare om AI bromsar in”, säger han till Børsen.
Europa är ett annat möjligt skydd.
Michael Field lyfter i en färsk Morningstar-analys fram den betydligt lägre techvikten på europeiska börser. Hälsovård och defensiva konsumentbolag hör till sektorerna som Morningstar ser som mer attraktivt värderade.
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