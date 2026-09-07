Skogssektorn är totalt sett ned det senaste året på börsen, med det finns ljusglimtar som talar för en ihållande uppgång, enligt analytiker.
Dra åt skogen, det här har ju marknaden missat!
I samband med den senaste rapportfloden lyfte visserligen aktierna i skogssektorn. Sammantaget har det dock varit ett tufft 2026 för branschen på börsen i bjärt kontrast till hur det såg ut 2021 och 2022. Då hade skogsaktier stark medvind.
I rapporterna som redovisats finns det också ljuspunkter, enligt analytiker som EFN talat med, som kan bidra till att skogssektorn får ett mer stabilt lyft framöver efter en riktigt klen period.
Enligt experterna har marknaden missat ”flera underliggande faktorer” varav den största anses vara de stigande energipriserna på senare tid.
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Svenska skogsbolag har flera fördelar
Till skillnad mot sina konkurrenter på kontinenten har svenska skogsbolag som regel en integrerad massa- och pappersproduktion som gör att energi kan utvinnas ur veden.
De utländska rivalerna tvingas samtidigt köpa energi separat.
”Börsen och investerarna missar hur energiberoende den här industrin är. Den svenska och nordiska skogsindustrin drar en enorm fördel av att inte påverkas av energipriserna medan produktionen i resten av Europa tvingas kämpa mycket med det”, säger Johannes Grunselius, analytiker på SB1 Markets, till Handelsbankens ekonomikanal.
Rivaler har råvarubrist och insektangrepp
Därtill, framgår det, har flera prisförändringar som gjorts inte nått full effekt än. Svenska och finska skogsbolag uppges även ha konkurrensfördelar för gran och tall, samtidigt som Ryssland inte längre är en aktör på marknaden under det pågående invasionskriget i Ukraina.
I centraleuropa och Kanada brottas branschen med Insektsangrepp. Även en förändrad skogspolitik för med sig negativa konsekvenser.
”Våra främsta konkurrentregioner har en råvarubrist, men det syns inte nu på grund av låg efterfrågan. Men när efterfrågan kommer tillbaka blir det svårt att möta den”, säger Oskar Lindström, analytiker på Danske Bank, till EFN.
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Mestadels köpråd på svenska skogsaktier
Analytikernas rekommendationer, både på Danske Bank och SB1, är köp Billerud till riktkursen 85 kronor respektive 110 kronor.
Danske Bank köpstämplar även Holmen till riktkursen 400 kronor. Där har SB1 Market rådet neutral till riktkursen 340 kronor.
Båda experterna sätter köp på SCA till riktkursen 140 kronor respektive 146 kronor.
Danske Bank har ingen bevakning av Stora Enso medan SB1:s rekommendation på skogsjätten är neutral till riktkursen 10 kronor, framgår det.
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