Dra åt skogen, det här har ju marknaden missat!

I rapporterna som redovisats finns det också ljuspunkter, enligt analytiker som EFN talat med, som kan bidra till att skogssektorn får ett mer stabilt lyft framöver efter en riktigt klen period.

Enligt experterna har marknaden missat ”flera underliggande faktorer” varav den största anses vara de stigande energipriserna på senare tid.

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Svenska skogsbolag har flera fördelar

Till skillnad mot sina konkurrenter på kontinenten har svenska skogsbolag som regel en integrerad massa- och pappersproduktion som gör att energi kan utvinnas ur veden.

De utländska rivalerna tvingas samtidigt köpa energi separat.

”Börsen och investerarna missar hur energiberoende den här industrin är. Den svenska och nordiska skogsindustrin drar en enorm fördel av att inte påverkas av energipriserna medan produktionen i resten av Europa tvingas kämpa mycket med det”, säger Johannes Grunselius, analytiker på SB1 Markets, till Handelsbankens ekonomikanal.