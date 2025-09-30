Trumps nya tullar slår mot Sverige

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Handelskriget mot världen går vidare och USA:s Donald Trump fortsätter belägga världen med tullar som försvårar för utländska företag men framför allt drabbar amerikanska konsumenter, åtminstone på kort sikt.

Den här gången handlar det om tullar på 10 procent på barrträ och virke tillsammans med en tull på 25 procent på ”vissa stoppade träprodukter”, refererar Yahoo Finance om de nya tullarna som ska träda i kraft om två veckor, 14 oktober.

”Nationell säkerhet”

Då har Donald Trump redan, på Truth Social förstås, annonserat tullar på köksskåp, kommoder och andra möbelprodukter, satta att träda i kraft redan 1 oktober.

Det här kommer enligt Trump att bidra till att ”stärka leveranskedjorna och stärka industriell motståndskraft”.

Beslutet att göra det dyrare för sådana som Ikea att sälja bokhyllor och kökspallar motiveras dessutom att det ständiga argumentet ”nationell säkerhet”.

I avdelningen nya märkligheter finns även att Trump måndag sade att han införa 100-procentiga tullar på utländska filmer.

”Vår filmverksamhet har blivit stulen från USA”, skrev Trump på Truth Social.

