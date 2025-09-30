Trumps nya tullar slår mot Sverige

Dagens PS
Nya amerikanska tullar drabbar svensk export
Sveriges viktigaste exportvara, timmer och produkter ur skogen. Nu lägger Donald Trump nya tullar på barrträ och virke, vilket till även drabbar Sverige. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Måndag kväll tillkännagav Donald Trump tullar på 10 procent på barrträ och virke. Så här slår de nya tullarna mot Sverige.

Handelskriget mot världen går vidare och USA:s Donald Trump fortsätter belägga världen med tullar som försvårar för utländska företag men framför allt drabbar amerikanska konsumenter, åtminstone på kort sikt.

Den här gången handlar det om tullar på 10 procent på barrträ och virke tillsammans med en tull på 25 procent på ”vissa stoppade träprodukter”, refererar Yahoo Finance om de nya tullarna som ska träda i kraft om två veckor, 14 oktober.

”Nationell säkerhet”

Då har Donald Trump redan, på Truth Social förstås, annonserat tullar på köksskåp, kommoder och andra möbelprodukter, satta att träda i kraft redan 1 oktober.

Det här kommer enligt Trump att bidra till att ”stärka leveranskedjorna och stärka industriell motståndskraft”.

Beslutet att göra det dyrare för sådana som Ikea att sälja bokhyllor och kökspallar motiveras dessutom att det ständiga argumentet ”nationell säkerhet”.

I avdelningen nya märkligheter finns även att Trump måndag sade att han införa 100-procentiga tullar på utländska filmer.

”Vår filmverksamhet har blivit stulen från USA”, skrev Trump på Truth Social.

Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, beklagar amerikanska tullar och påpekar att hennes bransch alltid verkar för fungerande frihandel. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Senaste nytt

Kanada drabbas hårdast

Kanada kommer att drabbas hårt av de nya tullarna. Landet är USA:s största träleverantör och omfattas redan av tullar på 35,2 procent.

Sverige drabbas mindre men ändå kännbart. Av den svenska skogsindustrins export går 5-10 procent årligen till USA.

Europa är den största exportmarknaden för Sverige och tar 60 procent av det årliga exportvärde på 185 miljarder kronor skogsindustrin står för.

”Beklagligt”, tycker Skogsindustrierna

Redan i april, när USA vevade med tullvapnet mot EU, var dock skogsindustrin kritisk mot tullarna.

”Beskedet är beklagligt. Fungerande frihandel är viktig för svensk industri generellt. Givetvis även för en starkt exportinriktad bransch som skogsindustrin, som till stor del har råvara och produktion i Sverige med försäljning till utlandet”, sade Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman då.

HandelstullarSkogSverigetimmerUSA
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

