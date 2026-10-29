Starkt för stål när EU stryper importen – SSAB över förväntan

Amerikanskt stålbolag slår rekord

Även i USA syns tecken på en starkare marknad. Steel Dynamics redovisade rekordleveranser på omkring 3,8 miljoner ton stål under tredje kvartalet. Resultatet från stålverksamheten steg med 43 procent jämfört med föregående kvartal, till omkring 1 miljard dollar.

Bolaget pekar på högre försäljningspriser och stark efterfrågan. Investeringar i energisektorn, infrastruktur, tillverkningsindustri och datacenter väntas fortsätta bidra till marknaden.

Försvarsboomen öppnar nya möjligheter

För SSAB finns ytterligare en drivkraft i den växande försvarsindustrin. Bolaget har aviserat en investering på 3,3 miljarder kronor i en ny härdningslinje i Oxelösund. Satsningen ska öka kapaciteten för avancerat stål, däribland slit- och skyddsstål som används i bland annat militära fordon och annan skyddsutrustning.

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Trots ljuspunkterna är det för tidigt att tala om en bred stålboom.

World Steel Association räknar med att den globala efterfrågan på stål i stort sett blir oförändrad under 2026. För 2027 väntas en ökning med 1,7 procent.

Samtidigt varnar OECD för att den globala överkapaciteten fortsätter att växa. Den kan nå 745 miljoner ton 2028, vilket riskerar att pressa priserna och lönsamheten för industrin.

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