Högre priser, nya handelshinder och växande efterfrågan på avancerat stål ger industrin draghjälp. Svenska SSAB slår analytikernas förväntningar.
Starkt för stål när EU stryper importen – SSAB över förväntan
Stålindustrin får nya tillväxtmöjligheter när försvarsupprustning, investeringar i infrastruktur och handelspolitiska förändringar ritar om marknaden.
Nya restriktioner i EU
I Europa har nya importrestriktioner bidragit till högre stålpriser. Det märks hos svenska SSAB, som redovisade ett rörelseresultat på 2,16 miljarder kronor för tredje kvartalet 2026. Det var något bättre än analytikernas förväntningar på 2,14 miljarder kronor, enligt Reuters.
Bolaget är upp 3,3 procent på börsen på torsdagen (vid 14 svensk tid). Under 2026 har aktien stigit med nära 34 procent. Detta adderas till att SSAB var en av Stockholmsbörsens starkaste aktier 2025, vilket Dagens PS rapporterade om då.
Bolaget gynnas bland annat av högre europeiska stålpriser och efterfrågan på produkter med högre förädlingsvärde. EU:s nya skyddsåtgärder mot stålimport började gälla i juli. Tillsammans med unionens nya koldioxidavgift på importerade varor ska åtgärderna förbättra konkurrensvillkoren för europeiska producenter.
Amerikanskt stålbolag slår rekord
Även i USA syns tecken på en starkare marknad. Steel Dynamics redovisade rekordleveranser på omkring 3,8 miljoner ton stål under tredje kvartalet. Resultatet från stålverksamheten steg med 43 procent jämfört med föregående kvartal, till omkring 1 miljard dollar.
Bolaget pekar på högre försäljningspriser och stark efterfrågan. Investeringar i energisektorn, infrastruktur, tillverkningsindustri och datacenter väntas fortsätta bidra till marknaden.
Försvarsboomen öppnar nya möjligheter
För SSAB finns ytterligare en drivkraft i den växande försvarsindustrin. Bolaget har aviserat en investering på 3,3 miljarder kronor i en ny härdningslinje i Oxelösund. Satsningen ska öka kapaciteten för avancerat stål, däribland slit- och skyddsstål som används i bland annat militära fordon och annan skyddsutrustning.
Trots ljuspunkterna är det för tidigt att tala om en bred stålboom.
World Steel Association räknar med att den globala efterfrågan på stål i stort sett blir oförändrad under 2026. För 2027 väntas en ökning med 1,7 procent.
Samtidigt varnar OECD för att den globala överkapaciteten fortsätter att växa. Den kan nå 745 miljoner ton 2028, vilket riskerar att pressa priserna och lönsamheten för industrin.
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