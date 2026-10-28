Så placerar proffsen 100 000 euro – här hittar de avkastningen

Tre förvaltare väljer olika vägar

Handelsblatt har bett strateger från den schweiziska storbanken Zürcher Kantonalbank, det tyska fondbolaget DJE Kapital och kapitalförvaltaren Union Investment att ta fram defensiva portföljer med 100 000 euro och fem års placeringshorisont.

Zürcher Kantonalbank väljer den högsta aktieandelen. Banken rekommenderar drygt 50 procent aktier och omkring en tredjedel obligationer. Investmentchefen Anja Hochberg ser större avkastningsmöjligheter i aktier och pekar särskilt ut tillväxtmarknaderna där hon anser att värderingarna har blivit attraktiva efter kursnedgångar.

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”I det aktuella läget ser vi en bra ingångsmöjlighet”, säger Hochberg enligt Handelsblatt.

DJE Kapital satsar på räntor – Union Investment sprider riskerna

DJE Kapital väljer en mer försiktig fördelning med 75 procent obligationer och 25 procent aktier. Fondförvaltaren Moritz Rehmann anser att de högre räntorna har förändrat förutsättningarna för ränteplaceringar.

”Med tanke på de stigande räntorna kan obligationer i det aktuella läget inte bara fylla en stabiliserande funktion, utan också bidra med ett eget avkastningsvärde i portföljen”, säger Rehmann enligt Handelsblatt.

Union Investment föreslår en portfölj med 45 procent obligationer och omkring 35 procent aktier. Företagsobligationer med god kreditvärdighet utgör en viktig del av räntedelen.

Förvaltaren Tim Rudlaff lyfter även fram råvaror som ett sätt att sprida riskerna. Koppar kan exempelvis gynnas av energiomställningen och utbyggnaden av datacenter.

Både DJE Kapital och Union Investment ser möjligheter i företagsobligationer med god kreditvärdighet. Zürcher Kantonalbank är mer avvaktande och föredrar att ta företagsrisk genom aktier.

Riksbankens räntebesked påverkar svenska sparare

För svenska sparare spelar även Riksbankens ränteutsikter roll.

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I september lämnades styrräntan oförändrad på 1,75 procent, men Riksbanken bedömde att räntan kan behöva höjas mer än tidigare prognostiserat om inflations- och konjunkturutsikterna står sig.

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