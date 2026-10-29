Guldpriset pressas när investerarna förbereder sig på nya amerikanska inflationssiffror. Marknaden oroar sig för att fortsatt pristryck ska tvinga Federal Reserve att hålla styrräntan hög eller höja den igen i december.
Guldpriset faller inför USA:s inflationsbesked – ny räntesignal väntas
Spotpriset på guld föll med 1,1 procent till 4 022 dollar per uns på torsdagen. Ädelmetallen var därmed på väg mot sin andra månadsnedgång i rad, rapporterar Reuters.
Nedgången sker efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve på onsdagen lämnade styrräntan oförändrad på 3,75–4,00 procent.
Investerarna inväntar nu nästa inflationsbesked för att bedöma hur penningpolitiken kan utvecklas under årets sista månader.
Inflationen kan sätta press på guldet
USA:s statistikmyndighet BEA publicerar på torsdagen sitt PCE-index för september.
Beskedet väntas klockan 13.30 svensk tid och mäter prisutvecklingen för hushållens konsumtion. Måttet är särskilt viktigt eftersom det är Federal Reserves föredragna inflationsindikator.
BEA:s publiceringskalender visar att statistiken släpps tillsammans med nya uppgifter om inkomster och konsumtion.
Marknaden prisade på torsdagen in omkring 80 procents sannolikhet för en amerikansk räntehöjning i december, enligt Reuters.
Högre räntor brukar missgynna guld eftersom ädelmetallen inte ger någon löpande avkastning. När marknaden räknar med att Federal Reserve ska höja styrräntan kan avkastningen på amerikanska statsobligationer stiga. Det gör räntebärande placeringar mer attraktiva i förhållande till guld som inte ger någon löpande ränta.
Även dollarns utveckling spelar roll. En starkare dollar gör guld dyrare för köpare med andra valutor och kan därmed dämpa efterfrågan.
Oljepriset ökar inflationsoron
Utvecklingen på energimarknaden bidrar till osäkerheten. Stigande oljepriser kan driva upp inflationen och göra det svårare för Fed att sänka räntorna.
Guldmarknaden påverkas av motstridiga signaler från energipriser, obligationsräntor och dollarn, skriver Wall Street Journal.
Geopolitisk oro kan visserligen öka efterfrågan på guld som säker tillgång. Men om oron driver upp energipriserna kan högre inflation och räntor väga tyngre än behovet av en trygg hamn.
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