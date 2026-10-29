Guldpriset faller inför USA:s inflationsbesked – ny räntesignal väntas

Nedgången sker efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve på onsdagen lämnade styrräntan oförändrad på 3,75–4,00 procent.

Investerarna inväntar nu nästa inflationsbesked för att bedöma hur penningpolitiken kan utvecklas under årets sista månader.

Inflationen kan sätta press på guldet

USA:s statistikmyndighet BEA publicerar på torsdagen sitt PCE-index för september.

Beskedet väntas klockan 13.30 svensk tid och mäter prisutvecklingen för hushållens konsumtion. Måttet är särskilt viktigt eftersom det är Federal Reserves föredragna inflationsindikator.

BEA:s publiceringskalender visar att statistiken släpps tillsammans med nya uppgifter om inkomster och konsumtion.

Marknaden prisade på torsdagen in omkring 80 procents sannolikhet för en amerikansk räntehöjning i december, enligt Reuters.

Högre räntor brukar missgynna guld eftersom ädelmetallen inte ger någon löpande avkastning. När marknaden räknar med att Federal Reserve ska höja styrräntan kan avkastningen på amerikanska statsobligationer stiga. Det gör räntebärande placeringar mer attraktiva i förhållande till guld som inte ger någon löpande ränta.

Även dollarns utveckling spelar roll. En starkare dollar gör guld dyrare för köpare med andra valutor och kan därmed dämpa efterfrågan.