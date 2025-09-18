Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall

Rysslands finansministerium meddelade på torsdagen en ny åtgärd. Den syftar till att minska statens beroende av oljeintäkter. Den skyddar budgeten mot prisfluktuationer och västerländska sanktioner mot energiexporten, rapporterar Reuters.

Enligt planen, som ska införas nästa år, kommer regeringen att sänka gränspriset för oljeintäkter. Dessa intäkter går till den statliga fonderade reserveringsfonden. Syftet är att säkerställa tillräckliga medel för att täcka budgetunderskott. Detta gäller även vid lägre oljepriser.

“För att göra våra finanser mer motståndskraftiga föreslår vi en minskning av beroendet av olika begränsningar. Dessa kan vara prisrelaterade eller volymrelaterade i budgetens beroende av olje- och gasintäkter”, sa finansminister Anton Siluanov vid ett offentligt forum.

Återinför övergiven regel

Den nya åtgärden återinför den så kallade “budgetregeln”, som övergavs efter krigsutbrottet i Ukraina.

Regeln innebär att överskottsintäkter från olje- och gasexport går till reserver. Detta istället för att täcka löpande utgifter, vilket gör budgeten mindre sårbar vid prisfall.

Siluanov planerar att gradvis sänka brytpriset. Det kommer att sänkas med 1 dollar per år, till 55 dollar per fat år 2030. Detta är från dagens 60 dollar per fat.