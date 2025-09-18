Dagens PS
Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall

Anton Siluanov och Vladimir Putin i diskussion 2018. Foto: ( Olga Maltseva/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Ryssland ska göra sig mindre beroende av oljeintäkterna för att klara ekonomin. En ny regel ska säkra budgeten för framtiden.

Rysslands finansministerium meddelade på torsdagen en ny åtgärd. Den syftar till att minska statens beroende av oljeintäkter. Den skyddar budgeten mot prisfluktuationer och västerländska sanktioner mot energiexporten, rapporterar Reuters.

Enligt planen, som ska införas nästa år, kommer regeringen att sänka gränspriset för oljeintäkter. Dessa intäkter går till den statliga fonderade reserveringsfonden. Syftet är att säkerställa tillräckliga medel för att täcka budgetunderskott. Detta gäller även vid lägre oljepriser.

“För att göra våra finanser mer motståndskraftiga föreslår vi en minskning av beroendet av olika begränsningar. Dessa kan vara prisrelaterade eller volymrelaterade i budgetens beroende av olje- och gasintäkter”, sa finansminister Anton Siluanov vid ett offentligt forum.

Återinför övergiven regel

Den nya åtgärden återinför den så kallade “budgetregeln”, som övergavs efter krigsutbrottet i Ukraina.

Regeln innebär att överskottsintäkter från olje- och gasexport går till reserver. Detta istället för att täcka löpande utgifter, vilket gör budgeten mindre sårbar vid prisfall.

Siluanov planerar att gradvis sänka brytpriset. Det kommer att sänkas med 1 dollar per år, till 55 dollar per fat år 2030. Detta är från dagens 60 dollar per fat.

Ska minska statsbudgetens beroende av energiintäkter

Den statliga reservfonden, som kan användas för att täcka budgetunderskott, uppgår idag till cirka 4 biljoner rubel (452 miljarder kronor). I år planerar regeringen att använda 447 miljarder rubel (50,49 miljarder kronor) för att delvis täcka det beräknade budgetunderskottet. Det väntas överstiga 1,7 procent av BNP.

Siluanov menar att den nya mekanismen kommer att minska andelen energirelaterade intäkter i statsbudgeten till 22 procent. Detta är från cirka 25 procent under årets första åtta månader.

Analytiker bedömer att förändringen kan stärka den ryska budgetens motståndskraft mot oljeprisfluktuationer. Den minskar också sårbarheten för internationella sanktioner mot energisektorn.

Ryssland kämpar i motvind

Den ryska ekonomin har länge varit beroende av sin export av olja och gas. Men landet har stött på stora problem de senaste åren.

Dels har man sett en minskad produktion inom ramen för Opec+-avtalet. Det finns tekniska problem vid oljeanläggningar och en vikande efterfrågan från vissa marknader.

Att oljepriset nu också börjat sjunka kraftigt, och väntas sjunka ännu mer, är heller inte goda nyheter för Ryssland.

Landet har också fått problem med återkommande attacker riktade mot oljeindustrin från Ukraina. USA och EU har infört sanktioner. De har även försökt få andra länder som Indien att inte importera rysk olja eller gas.

OljaRyssland
