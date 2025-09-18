Ryssland ska göra sig mindre beroende av oljeintäkterna för att klara ekonomin. En ny regel ska säkra budgeten för framtiden.
Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall
Mest läst i kategorin
Råvarornas tid – oroliga tider banar väg för rekord
Det är inte bara aktiemarknaden som levererar dramatik under 2025. Just nu pågår ett rally för råvaror som får investerare att flockas. Från metaller till jordbruksprodukter och energi – det mesta stiger. Bakom uppgången finns både geopolitik och ekonomiska faktorer. Inflation, en global handel i gungning och en växande efterfrågan på strategiska metaller gör att …
Giftigt avloppsvatten hotar USA:s oljefält
Jordbävningar, läckor och miljörisker – hanteringen av oljeindustrins smutsiga restprodukt utgör nu en allvarlig risk för Texas miljö. Amerikas största oljefält producerar mer avloppsvatten än olja. Nu växer oron för att hanteringen blivit ett allvarligt miljöproblem. Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb. Dagens PS Tre till fem fat vatten på …
"Potential för drift" – Nedlagd svensk gruva ruvar på en skatt
Att en gruva har stängt behöver inte betyda att den är tömd på malm. Ny teknik och rusande råvarupriser kan ge nytt liv till nedlagda gruvor. Flera av Sveriges nedlagda gruvor sitter på betydande fyndigheter som blir attraktiva igen tack vare ny teknik och högre priser på råvaror. Vi blir hela tiden bättre på att …
Från boom till nedskärningar – oljebolagen bromsar in hårt
De stora oljebolagen börjar dra i handbromsen när priset på olja sjunker mot 60 dollar per fat. Företagen minskar investeringar och genomför personalnedskärningar för att möta en tuffare marknad. I USA minskade sysselsättningen inom skifferoljeindustrin med 1,7 procent under augusti, den snabbaste nedgången sedan 2022 enligt siffror från Bureau of Labor Statistics som Bloomberg tagit …
Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan
Ukrainska drönarattacker slår allt hårdare mot rysk oljeindustri. Nu varnar statliga Transneft för att produktionen kan behöva minskas. Ukrainas attacker mot rysk oljeinfrastruktur får nu stora konsekvenser. Enligt uppgifter kan landets oljeproduktion snart tvingas minska, något som skulle slå direkt mot en av Kremls viktigaste inkomstkällor. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. …
Rysslands finansministerium meddelade på torsdagen en ny åtgärd. Den syftar till att minska statens beroende av oljeintäkter. Den skyddar budgeten mot prisfluktuationer och västerländska sanktioner mot energiexporten, rapporterar Reuters.
Enligt planen, som ska införas nästa år, kommer regeringen att sänka gränspriset för oljeintäkter. Dessa intäkter går till den statliga fonderade reserveringsfonden. Syftet är att säkerställa tillräckliga medel för att täcka budgetunderskott. Detta gäller även vid lägre oljepriser.
“För att göra våra finanser mer motståndskraftiga föreslår vi en minskning av beroendet av olika begränsningar. Dessa kan vara prisrelaterade eller volymrelaterade i budgetens beroende av olje- och gasintäkter”, sa finansminister Anton Siluanov vid ett offentligt forum.
Återinför övergiven regel
Den nya åtgärden återinför den så kallade “budgetregeln”, som övergavs efter krigsutbrottet i Ukraina.
Regeln innebär att överskottsintäkter från olje- och gasexport går till reserver. Detta istället för att täcka löpande utgifter, vilket gör budgeten mindre sårbar vid prisfall.
Missa inte:
IEA varnar för “ohållbar” överproduktion av olja. Realtid
Siluanov planerar att gradvis sänka brytpriset. Det kommer att sänkas med 1 dollar per år, till 55 dollar per fat år 2030. Detta är från dagens 60 dollar per fat.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Ska minska statsbudgetens beroende av energiintäkter
Den statliga reservfonden, som kan användas för att täcka budgetunderskott, uppgår idag till cirka 4 biljoner rubel (452 miljarder kronor). I år planerar regeringen att använda 447 miljarder rubel (50,49 miljarder kronor) för att delvis täcka det beräknade budgetunderskottet. Det väntas överstiga 1,7 procent av BNP.
Läs även:
Varning för oljeöverskott när Opec gasar på. Dagens PS
Siluanov menar att den nya mekanismen kommer att minska andelen energirelaterade intäkter i statsbudgeten till 22 procent. Detta är från cirka 25 procent under årets första åtta månader.
Analytiker bedömer att förändringen kan stärka den ryska budgetens motståndskraft mot oljeprisfluktuationer. Den minskar också sårbarheten för internationella sanktioner mot energisektorn.
Ryssland kämpar i motvind
Den ryska ekonomin har länge varit beroende av sin export av olja och gas. Men landet har stött på stora problem de senaste åren.
Dels har man sett en minskad produktion inom ramen för Opec+-avtalet. Det finns tekniska problem vid oljeanläggningar och en vikande efterfrågan från vissa marknader.
Läs även:
Smällar i Rysslands största oljeraffinaderi. Dagens PS
Att oljepriset nu också börjat sjunka kraftigt, och väntas sjunka ännu mer, är heller inte goda nyheter för Ryssland.
Landet har också fått problem med återkommande attacker riktade mot oljeindustrin från Ukraina. USA och EU har infört sanktioner. De har även försökt få andra länder som Indien att inte importera rysk olja eller gas.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall
Ryssland ska göra sig mindre beroende av oljeintäkterna för att klara ekonomin. En ny regel ska säkra budgeten för framtiden. Rysslands finansministerium meddelade på torsdagen en ny åtgärd. Den syftar till att minska statens beroende av oljeintäkter. Den skyddar budgeten mot prisfluktuationer och västerländska sanktioner mot energiexporten, rapporterar Reuters. Enligt planen, som ska införas nästa …
Pensioner, Trump-avtal och börsen – här är torsdagens snackisar
Torsdagen bjöd inte på några stora nyhetssmällar men världen var så klart i rörelse som alltid. Som så ofta var det dock händelser på börsen av intresse och USA:s president i fokus, men även pensioner. Donald Trump har precis avslutat sitt besök i Storbritannien och där har man, förutom festligheter slutit ett stort avtal gällande …
Miljarder till tech när USA och Storbritannien sluter avtal
USA:s president Donald Trump avslutade sitt andra statsbesök i Storbritannien. Den här gången låg fokus på affärer, tekniksamarbeten och utrikespolitiska frågor. Torsdagen präglades av bilaterala möten mellan premiärminister Keir Starmer och president Donald Trump på 1500-talsherrgården Chequers. Där undertecknade ledarna bland annat ett omfattande teknik- och investeringsavtal, rapporterar SVT. Avtalet, benämnt “Tech Prosperity Deal”, är …
I helgen öppnar Kapten Jack – ny kvarterspub i city
Kapten Jack, en modern kvarterspub med brittisk-svensk själ, öppnar nu i korsningen Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan. Bakom satsningen står Kristofer Sandström och Christian Olsson på Stockholm Krogbolag, som redan driver Tennstopet, Tennstopet Grill, Kommendören och Tako. Lokalen har byggts om från grunden med mörka träslag, mjuk belysning och klassiska pubdetaljer. Ambitionen är att skapa ett …
Saab hyllas på börsen – men analytikerna säger sälj
Saab har stuckit iväg på börsen likt en raket sedan 2022. Men nu börjar allt fler analytiker säga att aktien är övervärderad. Senast ut är Handelsbanken. Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) började få sig en skjuts redan i och med invasionen av Ukraina men kanske allra bäst har det gått för bolaget under 2025. Sedan i …