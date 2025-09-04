Ryssland står inför en allvarlig bensinkris. Exporten har stoppats sedan Ukraina slagit ut en stor andel av raffineringskapaciteten.
Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker
Två år i rad har Ukraina genomfört framgångsrika drönarattacker mot oljeraffinaderier och depåer över hela Ryssland. Under den senaste månaden har attackerna trappats upp, konstaterar The Economist i en sammanställning.
Sedan början av augusti har Ukraina genom mer än ett dussin attacker mot oljeraffinering och distributionssystem i Ryssland och visar inga tecken på att minska attackerna.
De senaste var mot raffinaderier i Krasnodar och i Syzran 30 augusti.
Kan ha slagit ut en femtedel
Båda raffinaderierna levererar bränsle till ryska militära enheter, enligt Robert Brovdi, befälhavare för Ukrainas obemannade systemstyrkor.
Enligt Ukraina är 40 procent av dess långsiktiga attackmål 2025 ryska raffinaderier, medan andra riktar sig mot lagrings- och pumpinfrastruktur.
Vissa, obekräftade uppskattningar talar om att upp till 20 procent av Rysslands raffineringskapacitet slagits ut, åtminstone tillfälligt.
Det motsvarar då en förlust på långt över 1 miljon fat per dag, främst bensin men även diesel, enligt The Economist.
Svårt ersätta under sanktioner
Raffinaderier som drabbats flera gånger, har fått bestående skador. Det som drabbar hårdast är förstörelse av de krackningsenheter, som bryter ner råolja tillbensin, diesel och flygbränsle, eftersom de är svåra att ersätta när Ryssland är under sanktioner.
En annan effekt är bensinköer i olika delar av Ryssland. Grossistpriset på bensin har stigit 54 procent sedan början av året och är nu på en all time high-nivå.
De ryska myndigheterna har tvingats stoppa bensinexporten, vilket i sin tur förvärrar de finanspolitiska problemen. Underskottet de sju första månaderna 2025 uppgick till 61,4 miljarder dollar.
Nu har bensinransonering beordrats i delar av Ryssland, för att kunna hantera situationen.
”Helt annan skala nu”
Sergej Vakulenko hos Carnegie Russia Eurasia Centre säger att de ukrainska attackerna i augusti varit i en helt annan skala än tidigare.
Vakulenko var tidigare strategichef hos olje- och gasjätten Gazprom Neft, men avgick i februari 2022 på grund av invasionen av Ukraina.
Han påpekar att Ukraina nu kan skjuta upp betydligt fler drönare, som dessutom är bättre på att navigera och kan attackera i massiva svärmar.
Det som gjort den ukrainska offensiven möjlig är ”en enorm ökning” av produktionen av så kallade kamikaze-drönare.
Olena Kryzhanivska, expert på ukrainska vapensystem, säger att långdistansdrönaren FP-1, som nu står för 60 procent av djupattackerna in på ryskt territorium, redan produceras i ett antal av 100 enheter per dag.
”Ökar pressen på Putin”
Sergej Vakulenko säger att situationen för Ryssland är ”utmanande men hanterbar”. Den fullständiga bränslekris som allvarligt skulle skada ekonomin och armén är fortfarande en bit bort.
Brittiske strategen Lawrence Freedman menar dock att Ryssland kommer att få svårt att hantera effekten av attackerna mot raffinaderierna.
”I sig självt kommer det inte att vara avgörande, men i kombination med en försvagad ekonomi och ukrainska styrkor som hämmar ryska framryckningar kommer det att öka pressen på Putin”, är Freedmans analys.
