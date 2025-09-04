Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Svårt ersätta under sanktioner

Raffinaderier som drabbats flera gånger, har fått bestående skador. Det som drabbar hårdast är förstörelse av de krackningsenheter, som bryter ner råolja tillbensin, diesel och flygbränsle, eftersom de är svåra att ersätta när Ryssland är under sanktioner.

En annan effekt är bensinköer i olika delar av Ryssland. Grossistpriset på bensin har stigit 54 procent sedan början av året och är nu på en all time high-nivå.

De ryska myndigheterna har tvingats stoppa bensinexporten, vilket i sin tur förvärrar de finanspolitiska problemen. Underskottet de sju första månaderna 2025 uppgick till 61,4 miljarder dollar.

Nu har bensinransonering beordrats i delar av Ryssland, för att kunna hantera situationen.

Kris för kolindustrin hotar hela den ryska ekonomin. Dagens PS

”Helt annan skala nu”

Sergej Vakulenko hos Carnegie Russia Eurasia Centre säger att de ukrainska attackerna i augusti varit i en helt annan skala än tidigare.

ANNONS

Vakulenko var tidigare strategichef hos olje- och gasjätten Gazprom Neft, men avgick i februari 2022 på grund av invasionen av Ukraina.

Han påpekar att Ukraina nu kan skjuta upp betydligt fler drönare, som dessutom är bättre på att navigera och kan attackera i massiva svärmar.

Det som gjort den ukrainska offensiven möjlig är ”en enorm ökning” av produktionen av så kallade kamikaze-drönare.

Olena Kryzhanivska, expert på ukrainska vapensystem, säger att långdistansdrönaren FP-1, som nu står för 60 procent av djupattackerna in på ryskt territorium, redan produceras i ett antal av 100 enheter per dag.

”Ökar pressen på Putin”

Sergej Vakulenko säger att situationen för Ryssland är ”utmanande men hanterbar”. Den fullständiga bränslekris som allvarligt skulle skada ekonomin och armén är fortfarande en bit bort.

Brittiske strategen Lawrence Freedman menar dock att Ryssland kommer att få svårt att hantera effekten av attackerna mot raffinaderierna.

”I sig självt kommer det inte att vara avgörande, men i kombination med en försvagad ekonomi och ukrainska styrkor som hämmar ryska framryckningar kommer det att öka pressen på Putin”, är Freedmans analys.

Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna. Dagens PS

ANNONS

Trumps tullar förenar hans värsta fiender. Realtid



