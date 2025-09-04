Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Rysk bensinkris närmar sig
Rysslands tidigare president, Putin-allierade Dmitrij Medvedev, i Krasnodar. Nu har Ukraina attackerat och slagit ut raffinaderikapacitet här. (Foto: Ekaterina Shtukina/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Ryssland står inför en allvarlig bensinkris. Exporten har stoppats sedan Ukraina slagit ut en stor andel av raffineringskapaciteten.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Två år i rad har Ukraina genomfört framgångsrika drönarattacker mot oljeraffinaderier och depåer över hela Ryssland. Under den senaste månaden har attackerna trappats upp, konstaterar The Economist i en sammanställning.

Sedan början av augusti har Ukraina genom mer än ett dussin attacker mot oljeraffinering och distributionssystem i Ryssland och visar inga tecken på att minska attackerna.

ANNONS

De senaste var mot raffinaderier i Krasnodar och i Syzran 30 augusti.

Sur marknad och sanktioner: Nya vinstras för Rysslands oljejättar. Dagens PS

Kan ha slagit ut en femtedel

Båda raffinaderierna levererar bränsle till ryska militära enheter, enligt Robert Brovdi, befälhavare för Ukrainas obemannade systemstyrkor.

Enligt Ukraina är 40 procent av dess långsiktiga attackmål 2025 ryska raffinaderier, medan andra riktar sig mot lagrings- och pumpinfrastruktur.

Vissa, obekräftade uppskattningar talar om att upp till 20 procent av Rysslands raffineringskapacitet slagits ut, åtminstone tillfälligt.

Det motsvarar då en förlust på långt över 1 miljon fat per dag, främst bensin men även diesel, enligt The Economist.

ANNONS
Bensinköeer i Rostov-na-Donu. Grossistpriset på bensin har stigit 54 procent sedan nyår och nu blir det bensinransonering i delar av Ryssland. (Foto: AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Svårt ersätta under sanktioner

Raffinaderier som drabbats flera gånger, har fått bestående skador. Det som drabbar hårdast är förstörelse av de krackningsenheter, som bryter ner råolja tillbensin, diesel och flygbränsle, eftersom de är svåra att ersätta när Ryssland är under sanktioner.

En annan effekt är bensinköer i olika delar av Ryssland. Grossistpriset på bensin har stigit 54 procent sedan början av året och är nu på en all time high-nivå.

De ryska myndigheterna har tvingats stoppa bensinexporten, vilket i sin tur förvärrar de finanspolitiska problemen. Underskottet de sju första månaderna 2025 uppgick till 61,4 miljarder dollar.

Nu har bensinransonering beordrats i delar av Ryssland, för att kunna hantera situationen.

Kris för kolindustrin hotar hela den ryska ekonomin. Dagens PS

”Helt annan skala nu”

Sergej Vakulenko hos Carnegie Russia Eurasia Centre säger att de ukrainska attackerna i augusti varit i en helt annan skala än tidigare.

ANNONS

Vakulenko var tidigare strategichef hos olje- och gasjätten Gazprom Neft, men avgick i februari 2022 på grund av invasionen av Ukraina.

Han påpekar att Ukraina nu kan skjuta upp betydligt fler drönare, som dessutom är bättre på att navigera och kan attackera i massiva svärmar.

Det som gjort den ukrainska offensiven möjlig är ”en enorm ökning” av produktionen av så kallade kamikaze-drönare.

Olena Kryzhanivska, expert på ukrainska vapensystem, säger att långdistansdrönaren FP-1, som nu står för 60 procent av djupattackerna in på ryskt territorium, redan produceras i ett antal av 100 enheter per dag.

”Ökar pressen på Putin”

Sergej Vakulenko säger att situationen för Ryssland är ”utmanande men hanterbar”. Den fullständiga bränslekris som allvarligt skulle skada ekonomin och armén är fortfarande en bit bort.

Brittiske strategen Lawrence Freedman menar dock att Ryssland kommer att få svårt att hantera effekten av attackerna mot raffinaderierna.

”I sig självt kommer det inte att vara avgörande, men i kombination med en försvagad ekonomi och ukrainska styrkor som hämmar ryska framryckningar kommer det att öka pressen på Putin”, är Freedmans analys.

Fred i Ukraina? Då går Ryssland på knäna. Dagens PS

ANNONS

Trumps tullar förenar hans värsta fiender. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrönareOljaRysslandRysslands ekonomiUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS