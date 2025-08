Olja: Indien hamnar i kläm mellan USA och Ryssland

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Kommer inte vika sig för amerikanska krav just nu

Under fredagen sa den amerikanska presidenten Donald Trump att han “hört” att Indien kommer sluta importera rysk olja, skriver CNBC.

Men den indiska regeringen har inte meddelat att det kommer sluta med importen. Enligt Randhir Jaiswal, talesperson på indiska utrikesdepartementet, kommer landets import av energi att:

“Baseras på det pris till vilket olja är tillgänglig på den internationella marknaden och beroende på den globala situationen vid den tidpunkten”.

Även om Indien skulle vilja sluta köpa olja från Ryssland så görs det inte i en handvändning. Detta beror på att kontrakten sträcker sig över lång tid.

Ryssland har blivit den ledande oljeleverantören till Indien sedan kriget i Ukraina började. Exporten har ökat från strax under 100 000 fat per dag före invasionen, eller en andel på 2,5 procent av den totala importen. Till år 2023 har exporten ökat till mer än 1,8 miljoner fat per dag, vilket är 39 procent av den totala importen.

Enligt Internationella energirådet, IEA, exporterades 70 procent av den ryska råoljan till Indien år 2024.