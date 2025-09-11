Varning för oljeöverskott när Opec gasar på

Det konstaterar Internationella Energimyndigheten (IEA) i sin senaste rapport, där man varnar för att ökade produktionsnivåer kan leda till ett betydande överutbud och därmed pressa ner priserna.

Enligt IEA väntas den globala oljeproduktionen öka med omkring 2,7 miljoner fat per dag under 2025 och med ytterligare 2,1 miljoner fat per dag under 2026.

Bakom uppgången står dels en snabbare återgång av produktion från OPEC+, dels växande bidrag från länder utanför samarbetet, som USA, Kanada, Brasilien och Guyana, skriver Reuters.

Samtidigt justeras efterfrågan endast marginellt uppåt. IEA bedömer att konsumtionen stiger med cirka 740 000 fat per dag nästa år, en ökning men långt ifrån tillräcklig för att hålla jämna steg med utbudet.

Nästa år menar rapporten att utbudet kan överstiga efterfrågan med cirka 3,3 miljoner fat per dag, vilket skulle leda till en stor prispress.

OPEC+ står mot IEA

OPEC+ har beslutat att tidigarelägga återställandet av produktionskvoterna, vilket innebär att mer olja flödar ut på marknaden snabbare än förväntat.

Organisationen är fortsatt optimistisk kring efterfrågan och framhåller att den globala ekonomin utvecklas starkare än många bedömare tidigare trott.

I stället för IEA:s implicita överskott för 2026, antyder OPEC:s rapport ett underskott på 700 000 fat per dag om OPEC+ fortsätter att pumpa med augusti månads takt på 42,4 miljoner fat per dag, enligt en Reuters-beräkning baserad på rapporten.