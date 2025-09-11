Världens oljemarknad står inför en period av snabbt växande utbud som riskerar att överstiga efterfrågan under både 2025 och 2026.
Varning för oljeöverskott när Opec gasar på
Det konstaterar Internationella Energimyndigheten (IEA) i sin senaste rapport, där man varnar för att ökade produktionsnivåer kan leda till ett betydande överutbud och därmed pressa ner priserna.
Enligt IEA väntas den globala oljeproduktionen öka med omkring 2,7 miljoner fat per dag under 2025 och med ytterligare 2,1 miljoner fat per dag under 2026.
Bakom uppgången står dels en snabbare återgång av produktion från OPEC+, dels växande bidrag från länder utanför samarbetet, som USA, Kanada, Brasilien och Guyana, skriver Reuters.
Samtidigt justeras efterfrågan endast marginellt uppåt. IEA bedömer att konsumtionen stiger med cirka 740 000 fat per dag nästa år, en ökning men långt ifrån tillräcklig för att hålla jämna steg med utbudet.
Nästa år menar rapporten att utbudet kan överstiga efterfrågan med cirka 3,3 miljoner fat per dag, vilket skulle leda till en stor prispress.
Opec+ eldar på – marknaden oroar sig för överskott
Opec+ vill ta en större marknadsandel och väljer att hålla produktionen uppe. Om trenden fortsätter kan det få stora konsekvenser för oljepriset på sikt.
OPEC+ står mot IEA
OPEC+ har beslutat att tidigarelägga återställandet av produktionskvoterna, vilket innebär att mer olja flödar ut på marknaden snabbare än förväntat.
Organisationen är fortsatt optimistisk kring efterfrågan och framhåller att den globala ekonomin utvecklas starkare än många bedömare tidigare trott.
I stället för IEA:s implicita överskott för 2026, antyder OPEC:s rapport ett underskott på 700 000 fat per dag om OPEC+ fortsätter att pumpa med augusti månads takt på 42,4 miljoner fat per dag, enligt en Reuters-beräkning baserad på rapporten.
Geopolitiska faktorer spelar roll
Trots prognoser om överskott finns flera osäkerheter. Geopolitiska faktorer kan snabbt förändra situationen.
Nya sanktioner mot stora producentländer som Ryssland eller Iran skulle kunna dämpa utbudet och därmed stabilisera prisnivåerna.
Läs även:
Oljepriset studsar upp efter Opecs beslut. Dagens PS
Samtidigt fortsätter Kina att köpa upp stora volymer för att fylla sina strategiska lager, vilket kortsiktigt har hjälpt till att hålla prisnivåerna uppe.
Denna lageruppbyggnad har skapat en så kallad backwardation på marknaden, där korta kontrakt är dyrare än längre, skriver Invezz. Det signalerar oro för utbud på kort sikt trots prognoser om överskott på längre sikt.
Risk för prispress framöver
Priserna på råolja har hittills hållit sig förhållandevis stabila, men risken för prispress ökar om överskottet fortsätter att växa.
Missa inte:
“Kolossal katastrof” – Trumps minister tror inte på nettonollutsläpp. Dagens PS
Analytiker varnar för att kombinationen av rekordhög produktion och måttlig efterfrågetillväxt kan leda till en långvarig period av svagare oljepriser.
Det kan i sin tur påverka hela energimarknaden och skapa utmaningar för såväl producenter som konsumentländer.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
