Illegala gruvoperationer i jakt på guld förstör inte bara regnskogen,de förvandlar marken till en het, torr öken där ingenting kan växa
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken
När guldgrävarna lämnar Amazonas bakom sig återstår inte en skog som sakta läker. Istället ligger där en karg, het öken av sand där inget kan växa.
En ny studie visar att det inte bara handlar om försvunna träd. Själva marken förvandlas också till en fientlig miljö där vatten rinner bort för snabbt och temperaturen stiger till närmast outhärdliga nivåer, skriver Earth.com.
Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det
Guldpriset har stigit över 50 procent sedan årsskiftet och handlas nu kring 4 000 dollar per uns. Sälj allt gul och gräv ner det säger toppekonomen Willem
Vatten försvinner, värmen tar över
Forskare från Woodwell Climate Research Center, ledda av Abra Atwood, har undersökt tidigare gruvområden i Perus Madre de Dios-region. Genom att kombinera markbaserade instrument, drönare och underjordisk avbildning kunde de kartlägga vad som hänt med marken.
Resultaten är slående: vatten rinner genom den grova sanden med hastigheter på cirka 15 meter per dag. Detta jämfört med bara 7 centimeter per dag i intakt regnskogsmark. Det innebär att rötter aldrig hinner få tillgång till fukt innan den försvinner.
Samtidigt kan yttemperaturen på den nakna sanden nå upp mot 60 grader.
“Det är som att försöka odla ett träd i en ugn”, säger Josh West, professor vid USC Dornsife, till Earth.com
De elektriska resistivitetsmätningar som forskarna gjorde avslöjade ett torrt sandlager ner till 1,5–2 meters djup. Detta blockerar plantor från att nå djupare fukt. Endast platser nära dammar eller i lågt liggande terräng, där fukten är mer stabil, visar tecken på naturlig återväxt.
En accelererande kris
Problemet växer också snabbt. Sedan 1985 har ungefär 960 kvadratkilometer regnskog i Madre de Dios försvunnit till följd av guldbrytning. Den mesta förlusten har skett under det senaste decenniet.
En färsk rapport från Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) visar att 140 000 hektar peruansk Amazonas har förstörts av illegal guldbrytning. Detta skriver The Guardian. Och ökningstakten accelererar i takt med att guldpriset når rekordnivåer på över 4 000 dollar per uns.
“Vi såg detta bara i Madre de Dios tidigare, men nu ser vi det överallt”, säger Matt Finer, chef för MAAP, till The Guardian.
Beväpnade kriminella nätverk, inklusive Colombias Comandos de la Frontera och Brasiliens Comando Vermelho, rör sig nu över gränserna. Syftet är att dra nytta av de höga guldpriserna.
Kvicksilver förgiftar vattnet i jakten på guld
Förstörelsen stannar inte vid marken. Illegala gruvarbetare använder kvicksilver för att extrahera guld från sediment. Det giftiga ämnet hamnar i vattendragen och byggs upp i fisken, och därmed i människor som äter den.
En ny studie av kustsamhällen i Perus Loreto-region fann att den genomsnittliga kvicksilverhalten var nästan fyra gånger högre än WHO:s rekommenderade gräns.
MAAP:s analys visar att 225 floder och bäckar har påverkats, med 989 mudderverk identifierade i Loreto sedan 2017.
“De förgiftar våra floder – det är vattnet vi dricker”, säger Roberto Tafur Shupingahua, en representant för flera kustsamhällen i Loreto, till The Guardian.
Krisen sprider sig
Problemet är inte begränsat till Peru. I Ghana har illegal guldbrytning, lokalt kallad “galamsey”, lett till att över 4 700 hektar mark har förstörts i sju av landets 16 regioner. Detta skriver BBC.
Floder som Pra-floden har blivit så förorenade att vatten från dem kan användas som färg. Detta har konstnären Israel Derrick Apeti upptäckt.
“Jag kunde faktiskt måla med vattnet. Det var så illa”, säger han till BBC.
WaterAid har kallat situationen för “ekocid”. De varnar för att Ghana kan behöva importera vatten år 2030 om inte gruvdriften stoppas.
Ingen lösning på kort sikt när priset på guld är högt
Forskarna bakom Amazonas-studien är tydliga: traditionell återplantering räcker inte. Istället måste sandkullar sänkas och dammar fyllas igen för att förkorta avståndet till grundvattnet. Först därefter kan pionjärträd som tål värme och dålig jordstruktur planteras.
“När land omvandlas till heta, torra sandhögar över djupa dammar, lämnar fysiken för vattenflöde och värme lite utrymme för träd att återstarta en skog”, konstaterar studien. Den mest direkta lösningen är att omforma marken. Vatten måste stanna nära ytan tillräckligt länge för att rötter ska kunna nå det.
Med guldpriserna på rekordnivåer och bristande statlig kontroll i många regioner ser framtiden mörk ut.
“Guld är helt enkelt så lönsamt just nu. Jag ser inga tecken på att priserna går ner, så det kommer förmodligen att bli värre innan det blir bättre”, säger Matt Finer.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken
Illegala gruvoperationer i jakt på guld förstör inte bara regnskogen,de förvandlar marken till en het, torr öken där ingenting kan växa När guldgrävarna lämnar Amazonas bakom sig återstår inte en skog som sakta läker. Istället ligger där en karg, het öken av sand där inget kan växa. En ny studie visar att det inte bara …
