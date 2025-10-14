Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

En accelererande kris

Problemet växer också snabbt. Sedan 1985 har ungefär 960 kvadratkilometer regnskog i Madre de Dios försvunnit till följd av guldbrytning. Den mesta förlusten har skett under det senaste decenniet.

En färsk rapport från Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) visar att 140 000 hektar peruansk Amazonas har förstörts av illegal guldbrytning. Detta skriver The Guardian. Och ökningstakten accelererar i takt med att guldpriset når rekordnivåer på över 4 000 dollar per uns.

“Vi såg detta bara i Madre de Dios tidigare, men nu ser vi det överallt”, säger Matt Finer, chef för MAAP, till The Guardian.

Beväpnade kriminella nätverk, inklusive Colombias Comandos de la Frontera och Brasiliens Comando Vermelho, rör sig nu över gränserna. Syftet är att dra nytta av de höga guldpriserna.

Kvicksilver förgiftar vattnet i jakten på guld

Förstörelsen stannar inte vid marken. Illegala gruvarbetare använder kvicksilver för att extrahera guld från sediment. Det giftiga ämnet hamnar i vattendragen och byggs upp i fisken, och därmed i människor som äter den.

En ny studie av kustsamhällen i Perus Loreto-region fann att den genomsnittliga kvicksilverhalten var nästan fyra gånger högre än WHO:s rekommenderade gräns.

MAAP:s analys visar att 225 floder och bäckar har påverkats, med 989 mudderverk identifierade i Loreto sedan 2017.

“De förgiftar våra floder – det är vattnet vi dricker”, säger Roberto Tafur Shupingahua, en representant för flera kustsamhällen i Loreto, till The Guardian.

Krisen sprider sig

Problemet är inte begränsat till Peru. I Ghana har illegal guldbrytning, lokalt kallad “galamsey”, lett till att över 4 700 hektar mark har förstörts i sju av landets 16 regioner. Detta skriver BBC.

Floder som Pra-floden har blivit så förorenade att vatten från dem kan användas som färg. Detta har konstnären Israel Derrick Apeti upptäckt.

“Jag kunde faktiskt måla med vattnet. Det var så illa”, säger han till BBC.

WaterAid har kallat situationen för “ekocid”. De varnar för att Ghana kan behöva importera vatten år 2030 om inte gruvdriften stoppas.

Ingen lösning på kort sikt när priset på guld är högt

Forskarna bakom Amazonas-studien är tydliga: traditionell återplantering räcker inte. Istället måste sandkullar sänkas och dammar fyllas igen för att förkorta avståndet till grundvattnet. Först därefter kan pionjärträd som tål värme och dålig jordstruktur planteras.

“När land omvandlas till heta, torra sandhögar över djupa dammar, lämnar fysiken för vattenflöde och värme lite utrymme för träd att återstarta en skog”, konstaterar studien. Den mest direkta lösningen är att omforma marken. Vatten måste stanna nära ytan tillräckligt länge för att rötter ska kunna nå det.

Med guldpriserna på rekordnivåer och bristande statlig kontroll i många regioner ser framtiden mörk ut.

“Guld är helt enkelt så lönsamt just nu. Jag ser inga tecken på att priserna går ner, så det kommer förmodligen att bli värre innan det blir bättre”, säger Matt Finer.