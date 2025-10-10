Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det

Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times att guld befinner sig i en “6 000 år gammal bubbla” och att metallers inneboende värde är “i princip obetydligt”.

Buiter upprepar i sin artikel argument som han först gjorde 2009 och menar att råvaran sedan dess har motsatt sig hans skepsism. Då handlades guld till 1 109 dollar per uns. Sen dess har priset mer än tredubblats.

Kritisk mot guld som fenomen

Buiter ifrågasätter hela logiken bakom guldinvesteringar: metallen bryts upp ur marken till stora kostnader, görs om till tackor och läggs sedan tillbaka under jord till ytterligare kostnader. “Den enda guldproduktionsstrategi som ger socioekonomisk mening är att lämna allt kvar i marken”, skriver han.

Guldsmycken är inte konsumtion menar Buiter, de är investeringar de med.(Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT)

Särskilt kritisk är Buiter mot centralbanker som ökat sina guldinnehav med över 1 000 ton per år sedan 2022. Vid slutet av 2024 utgjorde guld 20 procent av centralbankernas reserver.

“Ingen centralbank bör investera i en enda fysisk råvara, särskilt inte en med försumbart egenvärde och massiv risk”, skriver Buiter, som rekommenderar centralbanker att sälja så mycket guld som möjligt.

