Guldpriset har stigit över 50 procent sedan årsskiftet och handlas nu kring 4 000 dollar per uns. Sälj allt gul och gräv ner det säger toppekonomen Willem Buiter om vad han anser vara årtusendenas bubbla.
Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det
Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times att guld befinner sig i en “6 000 år gammal bubbla” och att metallers inneboende värde är “i princip obetydligt”.
Buiter upprepar i sin artikel argument som han först gjorde 2009 och menar att råvaran sedan dess har motsatt sig hans skepsism. Då handlades guld till 1 109 dollar per uns. Sen dess har priset mer än tredubblats.
Rekordpris på guld: Nu säljer de allt
En belgisk företagsgrupp inom metallåtervinning utnyttjar rekordpriset på guld. Nu säljer man ut hela sitt lager.
Kritisk mot guld som fenomen
Buiter ifrågasätter hela logiken bakom guldinvesteringar: metallen bryts upp ur marken till stora kostnader, görs om till tackor och läggs sedan tillbaka under jord till ytterligare kostnader. “Den enda guldproduktionsstrategi som ger socioekonomisk mening är att lämna allt kvar i marken”, skriver han.
Särskilt kritisk är Buiter mot centralbanker som ökat sina guldinnehav med över 1 000 ton per år sedan 2022. Vid slutet av 2024 utgjorde guld 20 procent av centralbankernas reserver.
“Ingen centralbank bör investera i en enda fysisk råvara, särskilt inte en med försumbart egenvärde och massiv risk”, skriver Buiter, som rekommenderar centralbanker att sälja så mycket guld som möjligt.
Bitcoin är lite bättre
Enligt Buiter är guld alltså en ganska värdelös resurs i grunden. Han föredrar i så fall bitcoin något mer som investeringsobjekt i svåra tider. Enligt honom kan man i alla fall handla med den, vilket är svårt med guld.
Han erkänner att det finns en konsumtionsefterfrågan på guld i form av smycken. I dag består ungefär 45 procent av alla guldlager ovan jord av smycken. Men enligt Buiter är det inte frågan så mycket om konsumentefterfrågan som faktiskt investeringsefterfrågan även när det gäller smycken.
Buiter anser att världen är en “tanklös fånge av historien” när det kommer till efterfrågan på guld.
Guldpriset ifrågasätts på flera håll
Skepsisen mot guld delas av andra experter, om än kanske inte lika drastiskt formulerad som av Buiter.
En av dem är Amit Goel medgrundare och chefsstrateg på det New Delhi-baserade kapitalförvaltningsbolaget PACE 360. Till CNBC säger han att guld och silver kan falla så mycket som 30–50 procent från sina toppnivåer.
“Det är den vildaste festen vi sett på ädelmetallmarknaden på väldigt länge”, säger Goel, som beskriver utvecklingen som en “reflationär bubbla av gigantiska proportioner”.
Goel pekar på historiska paralleller där liknande rallyer följts av kraftiga korrigeringar. Han förväntar sig att guldet kan falla till nivåer kring 2 600–2 700 dollar innan det återigen blir attraktivt. Han ser även mörka moln för silver på lång sikt med en förväntad djup lågkonjunktur i USA.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times …
