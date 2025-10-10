Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det

Willem Buiter har inte mycket till övers för guld. (Foto: Joakim Goksör/TT / Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Guldpriset har stigit över 50 procent sedan årsskiftet och handlas nu kring 4 000 dollar per uns. Sälj allt gul och gräv ner det säger toppekonomen Willem Buiter om vad han anser vara årtusendenas bubbla.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times att guld befinner sig i en “6 000 år gammal bubbla” och att metallers inneboende värde är “i princip obetydligt”.

Buiter upprepar i sin artikel argument som han först gjorde 2009 och menar att råvaran sedan dess har motsatt sig hans skepsism. Då handlades guld till 1 109 dollar per uns. Sen dess har priset mer än tredubblats.

Rekordpris på guld: Nu säljer de allt

En belgisk företagsgrupp inom metallåtervinning utnyttjar rekordpriset på guld. Nu säljer man ut hela sitt lager.

Kritisk mot guld som fenomen

Buiter ifrågasätter hela logiken bakom guldinvesteringar: metallen bryts upp ur marken till stora kostnader, görs om till tackor och läggs sedan tillbaka under jord till ytterligare kostnader. “Den enda guldproduktionsstrategi som ger socioekonomisk mening är att lämna allt kvar i marken”, skriver han.

Guldsmycken är inte konsumtion menar Buiter, de är investeringar de med.(Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT)

Särskilt kritisk är Buiter mot centralbanker som ökat sina guldinnehav med över 1 000 ton per år sedan 2022. Vid slutet av 2024 utgjorde guld 20 procent av centralbankernas reserver.

“Ingen centralbank bör investera i en enda fysisk råvara, särskilt inte en med försumbart egenvärde och massiv risk”, skriver Buiter, som rekommenderar centralbanker att sälja så mycket guld som möjligt.

Läs även:
Guldpriset slår nya rekord – därför stiger det just nu. Realtid

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Bitcoin är lite bättre

Enligt Buiter är guld alltså en ganska värdelös resurs i grunden. Han föredrar i så fall bitcoin något mer som investeringsobjekt i svåra tider. Enligt honom kan man i alla fall handla med den, vilket är svårt med guld.

Missa inte:
Guldet som arv, ankare och tillgång. Dagens PS

Han erkänner att det finns en konsumtionsefterfrågan på guld i form av smycken. I dag består ungefär 45 procent av alla guldlager ovan jord av smycken. Men enligt Buiter är det inte frågan så mycket om konsumentefterfrågan som faktiskt investeringsefterfrågan även när det gäller smycken.

Buiter anser att världen är en “tanklös fånge av historien” när det kommer till efterfrågan på guld.

Guldpriset ifrågasätts på flera håll

Skepsisen mot guld delas av andra experter, om än kanske inte lika drastiskt formulerad som av Buiter.

En av dem är Amit Goel medgrundare och chefsstrateg på det New Delhi-baserade kapitalförvaltningsbolaget PACE 360. Till CNBC säger han att guld och silver kan falla så mycket som 30–50 procent från sina toppnivåer.

“Det är den vildaste festen vi sett på ädelmetallmarknaden på väldigt länge”, säger Goel, som beskriver utvecklingen som en “reflationär bubbla av gigantiska proportioner”.

ANNONS

Läs även:
Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier. Realtid

Goel pekar på historiska paralleller där liknande rallyer följts av kraftiga korrigeringar. Han förväntar sig att guldet kan falla till nivåer kring 2 600–2 700 dollar innan det återigen blir attraktivt. Han ser även mörka moln för silver på lång sikt med en förväntad djup lågkonjunktur i USA.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bank of EnglandGuldInvesteraRåvaror
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS