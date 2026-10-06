Oljemarknaden är fortfarande i kaos och nu närmar sig vintern. Denna gång finns inga lager att luta sig mot – de är slut i Väst, varnar Russell Hardy, vd för Vitol, världens största oberoende oljehandlare.
Oljehandlaren: Västs lager tomma – risk för 200 dollar fatet
Trafiken genom Hormuzsundet har återhämtat sig och stora mängder olja lämnar återigen Persiska viken. Men oljepriset ligger fortfarande kring 100 dollar fatet.
Krisen har bytt skepnad. Den handlar nu om hur oljan ska transporteras, raffineras och nå fram till köparna.
Russell Hardy, vd för Vitol, världens största oberoende oljehandlare, säger att oljemarknaden först drabbades av en råoljekris, därefter en produktkris och nu en transportkris.
”Det finns helt enkelt inte riktigt tillräckligt med fraktkapacitet”, säger Hardy vid Energy Intelligence Forum i London på tisdagen enligt Financial Times.
Tillbaka på 80 procent i Hormuz
Cirka 12 miljoner fat råolja och ytterligare 2 miljoner fat raffinerade oljeprodukter om dagen lämnar nu Mellanöstern, enligt Vitolchefen. Det är stora volymer, men transporterna är betydligt mer komplicerade än före kriget.
Olja lastas bland annat om mellan fartyg, vilket kräver fler tankfartyg och driver upp fraktkostnaderna. Financial Times beskriver hur de höga transportkostnaderna nu blivit ett nytt problem för både handlare och raffinaderier.
Enligt Reuters har oljeexporterna från Mellanöstern återhämtat sig till omkring 80 procent av nivåerna före kriget. Trots det handlas Brent fortfarande över 100 dollar fatet, framför allt på grund av logistiska flaskhalsar, höga frakt- och försäkringskostnader och störningar i raffinaderier.
Vitolchefen ser dessutom en betydande risk om de stora flödena från Gulfen skulle minska igen. Utan de omkring 10–14 miljoner fat olja och oljeprodukter som nu kommer ut på marknaden finns enligt Hardy ett scenario där oljepriset kan rusa till 200 dollar fatet.
”Det finns inga fler lager i västvärlden att tömma. Vi har tömt de tillgängliga lagren”, säger Russell Hardy.
Marginalerna borta
Lager må fortfarande finnas på papper, men Saudi Aramcos vd Amin Nasser varnade i förra veckan för att mindre än 10 procent av världens oljelager på 6 miljarder fat är praktiskt tillgängligt på grund av olika logistiska utmaningar.
Det innebär att marknaden har mindre marginaler än normalt om ytterligare störningar skulle uppstå, vilket är vad Vitols varning handlar om.
Hormuzsundet kan till och med öppna helt igen utan att energikrisen försvinner. När lagren är låga och transportkapaciteten är begränsad krävs det inte nödvändigtvis en ny total blockad för att priserna ska pressas uppåt. Vilket talar för en dyr vinter för svenska bilägare.
Läs mer: Putin erbjöd oljeaffär i fredssamtal – köparna nära Trump
Läs mer: G7-länderna släpper miljontals fat diesel och olja
Läs mer: Olika oljepriser: Sprickan allt djupare på marknaden