Oljehandlaren: Västs lager tomma – risk för 200 dollar fatet

Krisen har bytt skepnad. Den handlar nu om hur oljan ska transporteras, raffineras och nå fram till köparna.

Russell Hardy, vd för Vitol, världens största oberoende oljehandlare, säger att oljemarknaden först drabbades av en råoljekris, därefter en produktkris och nu en transportkris.

”Det finns helt enkelt inte riktigt tillräckligt med fraktkapacitet”, säger Hardy vid Energy Intelligence Forum i London på tisdagen enligt Financial Times.

Tillbaka på 80 procent i Hormuz

Cirka 12 miljoner fat råolja och ytterligare 2 miljoner fat raffinerade oljeprodukter om dagen lämnar nu Mellanöstern, enligt Vitolchefen. Det är stora volymer, men transporterna är betydligt mer komplicerade än före kriget.

Olja lastas bland annat om mellan fartyg, vilket kräver fler tankfartyg och driver upp fraktkostnaderna. Financial Times beskriver hur de höga transportkostnaderna nu blivit ett nytt problem för både handlare och raffinaderier.

Enligt Reuters har oljeexporterna från Mellanöstern återhämtat sig till omkring 80 procent av nivåerna före kriget. Trots det handlas Brent fortfarande över 100 dollar fatet, framför allt på grund av logistiska flaskhalsar, höga frakt- och försäkringskostnader och störningar i raffinaderier.

Vitolchefen ser dessutom en betydande risk om de stora flödena från Gulfen skulle minska igen. Utan de omkring 10–14 miljoner fat olja och oljeprodukter som nu kommer ut på marknaden finns enligt Hardy ett scenario där oljepriset kan rusa till 200 dollar fatet.

”Det finns inga fler lager i västvärlden att tömma. Vi har tömt de tillgängliga lagren”, säger Russell Hardy.