Norges största kända kopparfyndighet säljs om två veckor för 2,2 miljarder kronor till ett bolag vars vd har arbetat med flera ryska miljardärer som i dag är sanktionerade. Nu säger han att han inte vet vilka investerare som står bakom köparens näst största ägare.
Kopparfyndighet kan säljas för 2,2 miljarder – till okända köpare
Det londonnoterade gruvbolaget ACG Metals betalar med nyemitterade aktier värda 220 miljoner dollar för Blue Moon Norway, som äger 94,52 procent av Nussirgruvan utanför Hammerfest, enligt ACG Metals pressmeddelande den 3 november.
Det motsvarar 2,2 miljarder kronor till Riksbankens dollarkurs i måndags. Affären ska vara klar den 30 november, och gruvan ska enligt bolaget börja leverera kopparkoncentrat under första halvåret 2028.
EU gav Nussir status som strategiskt råvaruprojekt i fjol, eftersom koppar behövs i elnät och försvarsindustri och unionen importerar ungefär hälften av den koppar den förbrukar. Samma status har bland annat LKAB:s gruvprojekt i Kiruna.
Fem tidigare chefer och kollegor är sanktionerade
ACG Metals vd och styrelseordförande är en rysk-brittisk affärsman som äger en liten andel av aktierna. Han har arbetat för flera ryska miljardärer i Vladimir Putins närhet, och fem av hans tidigare chefer och kollegor är i dag sanktionerade av västländer, bland dem huvudägaren i nickeljätten Norilsk Nickel, enligt VG:s granskning.
Vd:n sa till Finansavisen den 3 november att han lämnade det ryska näringslivet 2013. VG har sedan visat att han satt i Norilsk Nickels styrelse från juni 2018 till juni 2019. Själv säger han att han var ”oberoende styrelseledamot” i Norilsk och företrädde västerländska aktörer.
När VG träffade honom vid gruvan i måndags ville han inte svara på vad han tycker om kriget i Ukraina. ”Jag är inte politiker och jag tänker inte svara på några politiska frågor”, säger han.
ACG Metals är registrerat på Brittiska Jungfruöarna, och de två största ägarna är ett turkiskt konglomerat och ett bolag på Caymanöarna, visar VG:s genomgång.
Den näst största ägaren, AOF Trading, är enligt vd:n ett dotterbolag till New York-fonden Argentum Creek Partners, där 90 procent av investerarna är amerikaner. Vilka de är kan han inte svara på. ”Jag vet inte vilka de 90 procenten är. Det är inte min sak”, säger han till VG.
Jakub Godzimirski, Rysslandsforskare vid Norska utrikespolitiska institutet, Nupi, pekar på att koppar går till både civil och militär industri, bland annat till stridsspetsar och ammunition. Står ryska intressen bakom köpet riskerar de enligt honom att få ett maktmedel över viktiga resurser.
”Problemet är att man inte vet vilka förbindelser bolaget har till Ryssland. Risken är att Ryssland, om landet får kontroll över sådan infrastruktur, kan använda den mot norska myndigheter” beskriver han.
Nussirs vd Øystein Rushfeldt har i VG kallat reaktionerna en form av häxjakt. Säger Norge nej till ACG blir följden ”att det kommer mindre av den kritiska och strategiska metallen koppar till Europa” i en kommentar.
Regeringen vill inte säga vad den har granskat
Norges regering kan stoppa köpet med stöd av säkerhetslagen. Näringsministern har sagt till VG att regeringen har gjort ”olika säkerhetsbedömningar” och att det finns ”ingenting som talar för att vi ska gripa in”. Vilka bedömningar det gäller vill ministern inte säga. Ett förslag från Miljøpartiet De Grønne om att tillfälligt stoppa affären fick inte majoritet i Stortinget förra veckan.
I Sverige hade ett motsvarande köp varit anmälningspliktigt hos Inspektionen för strategiska produkter, ISP, eftersom koppar finns bland råvarorna i lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Av 1 987 anmälningar under 2025 gällde 33 råvaror, metaller och mineral, och ISP förbjöd två affärer inom alla områden, enligt myndighetens redogörelse till regeringen i mars.
I dag tisdag informerar regeringen Stortingets utvidgade utrikes- och försvarsutskott vid ett stängt möte, uppger NRK.
Utskottets ordförande Peter Christian Frølich från Høyre vill ha besked innan affären slutförs. ”Vi måste få hela bilden och alla fakta på bordet så snabbt som möjligt, för försäljningen är nära att genomföras”, säger han till NRK.