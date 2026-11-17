Det motsvarar 2,2 miljarder kronor till Riksbankens dollarkurs i måndags. Affären ska vara klar den 30 november, och gruvan ska enligt bolaget börja leverera kopparkoncentrat under första halvåret 2028.

EU gav Nussir status som strategiskt råvaruprojekt i fjol, eftersom koppar behövs i elnät och försvarsindustri och unionen importerar ungefär hälften av den koppar den förbrukar. Samma status har bland annat LKAB:s gruvprojekt i Kiruna.

Internationell kapplöpning om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar och mobiltelefoner till radar, vindkraftverk och avancerade vapensystem. Peking kontrollerar omkring 90 procent av både utvinningen och förädlingen av dessa råvaror. Det beroendet har nu blivit en säkerhetspolitisk fråga. Kina skärper sina exportkontroller kontinuerligt, vilket pressar västerländsk försvarsindustri och teknikbolag. Flera stora svenska industribolag påverkas. Foto: TT

Fem tidigare chefer och kollegor är sanktionerade

ACG Metals vd och styrelseordförande är en rysk-brittisk affärsman som äger en liten andel av aktierna. Han har arbetat för flera ryska miljardärer i Vladimir Putins närhet, och fem av hans tidigare chefer och kollegor är i dag sanktionerade av västländer, bland dem huvudägaren i nickeljätten Norilsk Nickel, enligt VG:s granskning.

Vd:n sa till Finansavisen den 3 november att han lämnade det ryska näringslivet 2013. VG har sedan visat att han satt i Norilsk Nickels styrelse från juni 2018 till juni 2019. Själv säger han att han var ”oberoende styrelseledamot” i Norilsk och företrädde västerländska aktörer.

När VG träffade honom vid gruvan i måndags ville han inte svara på vad han tycker om kriget i Ukraina. ”Jag är inte politiker och jag tänker inte svara på några politiska frågor”, säger han.

ACG Metals är registrerat på Brittiska Jungfruöarna, och de två största ägarna är ett turkiskt konglomerat och ett bolag på Caymanöarna, visar VG:s genomgång.

Den näst största ägaren, AOF Trading, är enligt vd:n ett dotterbolag till New York-fonden Argentum Creek Partners, där 90 procent av investerarna är amerikaner. Vilka de är kan han inte svara på. ”Jag vet inte vilka de 90 procenten är. Det är inte min sak”, säger han till VG.

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Jakub Godzimirski, Rysslandsforskare vid Norska utrikespolitiska institutet, Nupi, pekar på att koppar går till både civil och militär industri, bland annat till stridsspetsar och ammunition. Står ryska intressen bakom köpet riskerar de enligt honom att få ett maktmedel över viktiga resurser.

”Problemet är att man inte vet vilka förbindelser bolaget har till Ryssland. Risken är att Ryssland, om landet får kontroll över sådan infrastruktur, kan använda den mot norska myndigheter” beskriver han.

Nussirs vd Øystein Rushfeldt har i VG kallat reaktionerna en form av häxjakt. Säger Norge nej till ACG blir följden ”att det kommer mindre av den kritiska och strategiska metallen koppar till Europa” i en kommentar.