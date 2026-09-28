Olika oljepriser: Sprickan allt djupare på marknaden

WTI prissätts inne i landet

Brent är den stora internationella referensen för sjöburen olja. WTI är däremot starkare kopplad till den amerikanska marknaden och till produktionen i USA.

Att WTI handlas med rabatt på 12 dollar jämfört med Brent beror på att den prissätts vid Cushing i Oklahoma, långt från havet. Kvaliteten är jämförbar, men transportmöjligheterna spelar stor roll för värdet. Om det finns mycket amerikansk olja i inlandet men begränsad möjlighet att få ut den till rätt marknader kan den handlas med rabatt.

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För Murban Crude handlar prisökningen om kaoset i Mellanöstern och i Hormuzssundet. Efterfrågan är högre än tillgången för tillfället.

Uraloljan har kopplats loss från världsmarknaden sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022, och följer nu en egen prisbild baserad på efterfrågan och Rysslands begränsade möjligheter att transportera och sälja oljan.

Det gör att det går att ifrågasätta om det ens finns något världsmarknadspris på olja längre. Världsmarknaden har länge byggt på att olja kan flyttas dit den behövs. Om priset blir högre i Europa än i USA kan handlare köpa amerikansk olja och exportera den. Om Mellanöstern producerar billigare olja än andra regioner kan tankersystemet flytta fat till köpare i Asien.

Brist på vissa typer av olja

Men det fungerar bara så länge transporterna fungerar.

S&P Global har pekat på att störningarna i Mellanöstern har skapat brist på just vissa typer av råolja. Komplexa raffinaderier i Asien är exempelvis byggda för att använda stora mängder medium och tung, svavelrik olja från länder som Saudiarabien, Irak, Kuwait och Iran. När de fatflödena störs går det inte utan vidare att ersätta dem med vilken lätt råolja som helst.

Om tio miljoner fat olja försvinner från en marknad betyder det inte automatiskt att tio miljoner andra fat kan ersätta dem. Olja som befinner sig på ”rätt” sida av en flaskhals kan bli mycket mer värdefull än olja som befinner sig på fel sida.

Brent och WTI är fortfarande centrala riktmärken och priserna påverkar varandra genom handel och arbitrage. Men sambandet blir svagare när det blir svårare och dyrare att flytta faten mellan marknader.

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