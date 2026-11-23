Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Priset på Nordsjöolja (Brent) sjunker 2,2 procent till 90,50 dollar per fat på terminsmarknaden.

Priset sjunker trots nya attacker mot flera tankfartyg i Hormuzsundet. Jämfört med prisnivåerna inför mellanårsvalet i USA den 3 november är prisnedgången cirka 20 procent.

Inför valet hade priserna pressats uppåt sedan USA:s president Donald Trump flaggat för en ny våg av attacker mot Iran efter valet.

Bedömare – däribland analytiker på Bernstein och Goldman Sachs samt västvärldens energiorgan International Energy Agency – räknar generellt med ett överutbud av olja de närmaste åren.