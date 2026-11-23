Priset på Nordsjöolja (Brent) sjunker 2,2 procent till 90,50 dollar per fat på terminsmarknaden.
Oljepriset sjunker – hopp om fredsavtal med Iran
Världsmarknadspriset på olja sjunker, trots nya angrepp i Mellanöstern.
Stabila exportvolymer av råolja från regionen och nya signaler från Trumpregeringen om diplomatiska försök att nå en fredsuppgörelse med Iran bidrar till trycket nedåt på priserna.
Priset på Nordsjöolja (Brent) sjunker 2,2 procent till 90,50 dollar per fat på terminsmarknaden.
Priset sjunker trots nya attacker mot flera tankfartyg i Hormuzsundet. Jämfört med prisnivåerna inför mellanårsvalet i USA den 3 november är prisnedgången cirka 20 procent.
Inför valet hade priserna pressats uppåt sedan USA:s president Donald Trump flaggat för en ny våg av attacker mot Iran efter valet.
Bedömare – däribland analytiker på Bernstein och Goldman Sachs samt västvärldens energiorgan International Energy Agency – räknar generellt med ett överutbud av olja de närmaste åren.