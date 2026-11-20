Guldet föll på torsdagen till 3 693 dollar per uns, den lägsta nivån på 14 månader, och koppar har tappat 7,4 procent på en vecka. En sammanställning av 35 prisprognoser för åtta råvaror visar att alla nio banker och analyshus som har en guldprognos väntar sig ett högre pris 2027, medan alla tio som räknar på Brentolja tror att den blir billigare.
Läge för guld – nio av nio prognoser pekar uppåt
Bloombergs råvaruindex har fallit 8,2 procent hittills i november, enligt Saxo Bank. Fallet tog fart på onsdagen, när protokollet från den amerikanska centralbanken Fed pekade mot en räntehöjning i december och dollarn steg till den högsta nivån på 19 månader. Råvaror prissätts i dollar och blir dyrare för köpare i andra valutor när dollarn stiger, och högre ränta gör det dyrare att äga dem med lånade pengar. Koppar föll 3,3 procent den dagen och tenn 9,8 procent på Londons metallbörs.
”Det verkar som att folk kastar in handduken sedan en rad tekniska nivåer brutits, vilket spär på försäljningen från dem som följer trenden”, sa Ole Hansen, råvaruchef på Saxo Bank, till Reuters.
Guldet var redan nere på den lägsta nivån på över ett år när veckan började, och torsdagens botten ligger 34 procent under rekordet på 5 595 dollar från januari. Guld ger ingen ränta och tappar köpare när räntorna stiger, och därför sänkte Goldman Sachs på tisdagen sin prisprognos för slutet av 2027 från 4 800 till 4 650 dollar. Det var bankens andra sänkning på en månad.
”2027 liknar alltmer 2022”, skriver Goldmans analytiker under ledning av Lina Thomas, enligt Kitco.
År 2022 höjde Fed räntan sju gånger. Goldman räknar med att räntehöjningarna även nu får privata investerare att sälja, men att priset ändå stiger eftersom centralbankerna väntas köpa 60 ton guld i månaden till och med 2028, mot 17 ton i månaden före 2022. Ett nytt rekord dröjer enligt banken till slutet av 2028, eftersom investerarna i väst väntas komma tillbaka först när Fed börjar sänka räntan.
Även Goldmans sänkta prognos ligger 25 procent över noteringen på 3 710 dollar på torsdagseftermiddagen, efter en viss återhämtning under dagen. Omräknat med Riksbankens dollarkurs motsvarar den noteringen 1 210 kronor per gram och Goldmans prognos 1 516 kronor.
UBS står kvar på 5 000 dollar för slutet av 2027. Längst av storbankerna går Morgan Stanley, som enligt Investinglive räknar med 5 250 dollar fjärde kvartalet 2027. Fem av de nio guldprognoserna är lagda eller bekräftade i november och de fyra övriga i oktober.
”Trots den nuvarande svagheten är vår långsiktiga syn på guld fortsatt positiv”, skriver Ole Hansen i en analys från torsdagen, där han pekar på centralbankernas köp och räknar med att en varaktig återhämtning dröjer tills Fed slutar höja.
35 prognoser för åtta råvaror
|Råvara
|Pris
|En vecka
|Upp/sidled/ned
|Högsta och lägsta prognos 2027
|Samlad bild
|Veckans händelse
|Guld
|3 710 dollar/uns
|-4,8 %
|9/0/0
|5 330 (Metals Focus), 4 250 (Världsbanken)
|Upp
|Goldman sänkte till 4 650
|Silver
|45,28 dollar/uns
|-9,3 %
|3/0/0
|85 (CIBC), 62 (Världsbanken)
|Upp
|Lägst på 14 månader, inga nya prognoser efter raset
|Platina
|1 380 dollar/uns
|-8,7 %
|inga prognoser
|Ej bedömd
|Branschrådet WPIC väntar underskott 2027
|Palladium
|935 dollar/uns
|-7,9 %
|inga prognoser
|Ej bedömd
|Under 1 000 dollar igen
|Koppar
|12 774 dollar/ton
|-7,4 %
|2/3/0
|22 046 (Deutsche Bank), 13 000 (Världsbanken)
|Delad
|Lägst sedan april, Goldman varnar för prisfall
|Aluminium
|2 865 dollar/ton
|-6,5 %
|1/1/1
|3 100 (Världsbanken), 2 600 (Goldman)
|Delad
|Lägst sedan december
|Zink
|3 600 dollar/ton
|-3,9 %
|0/1/1
|3 476 (Standard Chartered), 3 100 (Världsbanken)
|Delad
|Föll med övriga metaller
|Järnmalm
|88 dollar/ton
|saknas
|1/1/0
|95 (Världsbanken), 92 (Goldman)
|Delad
|Priset lägst sedan 2022, Goldman sänkte från 96
|Brentolja
|91,95 dollar/fat
|-0,9 %
|0/0/10
|85 (Barclays, UBS, OCBC), 71 (ING)
|Ned
|Goldman och Morgan Stanley ser överskott
|Naturgas, Europa
|84,65 euro/MWh
|-8 %
|0/0/1
|45 (Goldman)
|En prognos
|Goldman väntar halverat pris
Kolumnen Upp/sidled/ned visar hur många banker och analyshus som har publicerat en prisprognos för 2027 sedan den 8 oktober och åt vilket håll prognoserna pekar. En prognos minst 5 procent över dagens pris räknas som upp, minst 5 procent under som ned och övriga som sidled. Den samlade bilden är upp eller ned när minst två tredjedelar av prognoserna pekar åt samma håll, och platina och palladium saknar aktuella prisprognoser. Priserna på ädelmetaller är Reuters noteringar den 19 november, jämförda med den 13 november. Priserna på övriga metaller är tremånaderspriser på Londons metallbörs den 18 november och Brentpriset är slutkursen samma dag, jämförda med en vecka tidigare. Metoden är densamma som i veckans genomgång av aktieråden.
Tio av tio väntar sig billigare olja
Ingen av de tio prognoserna för Brentolja ligger över dagens pris. Goldman Sachs räknar med 78 dollar per fat i december 2027 och Morgan Stanley med 75 dollar under fjärde kvartalet, eftersom utbudet enligt bankerna nu växer snabbare än efterfrågan trots att trafiken genom Hormuzsundet fortfarande är störd.
Det internationella energiorganet IEA skrev i sin månadsrapport den 13 november att marknaden går mot överskott redan under årets sista kvartal, och Goldman väntar sig ett överskott på 2 miljoner fat om dagen nästa år.
Oljan har ändå bara backat 0,9 procent under veckan, medan guld, silver och koppar har fallit mellan 4,8 och 9,3 procent. Nya attacker mot fartyg i Hormuzsundet håller enligt Reuters uppe riskpremien, det påslag som köparna betalar för risken att leveranserna stoppas, och prognoserna bygger på att den krymper.
”När riskpremien försvinner kan oljepriset falla snabbt i takt med att utbudsöverskottet växer”, skriver SEB:s ekonomer i konjunkturrapporten från den 10 november, där banken räknar med ett snittpris på 80 dollar nästa år och 70 dollar 2028.
Circle K sänkte på torsdagen sitt listpris för företagskunder med 25 öre till 15,29 kronor litern för bensin och med 30 öre till 21,04 kronor för diesel. Priset för privatbilister brukar följa listpriset, och bensinen kostar nu 70 öre mindre än den 9 november, när priset höjdes till 15,99 kronor.
Deutsche Bank väntar sig 73 procent dyrare koppar
Koppar är den råvara där bankerna står längst ifrån varandra. Deutsche Bank räknar med 10 dollar per pund i mitten av 2027 eftersom de tillgängliga kopparlagren krymper. Det motsvarar 22 046 dollar per ton, 73 procent över onsdagens pris. Världsbanken och Standard Chartered väntar sig ett snittpris nära dagens nivå.
”Vi befinner oss förmodligen i den stramaste kopparmarknaden sedan 1980-talet”, sa Daniel Ghali, chef för Deutsche Banks metallanalys, till Mining.com.
Goldman Sachs står kvar på 15 600 dollar per ton i slutet av 2027 men varnade den 12 november för att priset kan hamna lägre, eftersom uppgången till stor del bärs av finansiella köpare som snabbt kan sälja.
”Den största risken för vår prognos är placerarnas positioner snarare än den fysiska efterfrågan”, skriver banken i analysen.
Sex dagar senare var kopparpriset det lägsta sedan april, och det har nu fallit 10 procent sedan slutet av oktober. SB1 Markets räknade i oktober med att Bolidens rörelseresultat före avskrivningar skulle stiga till 51 miljarder kronor 2027 och pekade på höga kopparpriser som en förklaring.
Ole Hansen ser räntan som förklaringen även till kopparfallet.
”Det är inflationsskräcken och risken för högre finansieringskostnader som dämpar riskviljan”, sa han till Reuters på onsdagen. Marknaden har enligt Reuters helt räknat in en räntehöjning när Fed lämnar sitt besked den 9 december.
Jordbruksråvarorna vecka 47
|Råvara
|Pris 18 november
|En vecka
|Prognosmakarnas besked
|Vete, Chicago
|5,70 dollar/bushel
|-4,9 %
|USA:s jordbruksdepartement höjde världens lager från 276,0 till 280,8 miljoner ton
|Kaffe, arabica
|2,75 dollar/pund
|+4,1 %
|Börslagren i New York nådde i veckan den lägsta nivån på 27 år
|Kakao, New York
|5 002 dollar/ton
|-0,9 %
|Mäklarfirman StoneX väntar underskott på 64 000 ton 2026/27
|Socker
|18,04 cent/pund
|-2,4 %
|Sockerorganisationen ISO väntar underskott på 200 000 ton
Bankerna publicerar sällan prisprognoser för jordbruksråvaror, och tabellen visar därför vad prognosmakarna räknar med för utbud och lager.