”Det verkar som att folk kastar in handduken sedan en rad tekniska nivåer brutits, vilket spär på försäljningen från dem som följer trenden”, sa Ole Hansen, råvaruchef på Saxo Bank, till Reuters.

Guldet var redan nere på den lägsta nivån på över ett år när veckan började, och torsdagens botten ligger 34 procent under rekordet på 5 595 dollar från januari. Guld ger ingen ränta och tappar köpare när räntorna stiger, och därför sänkte Goldman Sachs på tisdagen sin prisprognos för slutet av 2027 från 4 800 till 4 650 dollar. Det var bankens andra sänkning på en månad.

”2027 liknar alltmer 2022”, skriver Goldmans analytiker under ledning av Lina Thomas, enligt Kitco.

År 2022 höjde Fed räntan sju gånger. Goldman räknar med att räntehöjningarna även nu får privata investerare att sälja, men att priset ändå stiger eftersom centralbankerna väntas köpa 60 ton guld i månaden till och med 2028, mot 17 ton i månaden före 2022. Ett nytt rekord dröjer enligt banken till slutet av 2028, eftersom investerarna i väst väntas komma tillbaka först när Fed börjar sänka räntan.

Även Goldmans sänkta prognos ligger 25 procent över noteringen på 3 710 dollar på torsdagseftermiddagen, efter en viss återhämtning under dagen. Omräknat med Riksbankens dollarkurs motsvarar den noteringen 1 210 kronor per gram och Goldmans prognos 1 516 kronor.

UBS står kvar på 5 000 dollar för slutet av 2027. Längst av storbankerna går Morgan Stanley, som enligt Investinglive räknar med 5 250 dollar fjärde kvartalet 2027. Fem av de nio guldprognoserna är lagda eller bekräftade i november och de fyra övriga i oktober.

”Trots den nuvarande svagheten är vår långsiktiga syn på guld fortsatt positiv”, skriver Ole Hansen i en analys från torsdagen, där han pekar på centralbankernas köp och räknar med att en varaktig återhämtning dröjer tills Fed slutar höja.

35 prognoser för åtta råvaror

Råvara Pris En vecka Upp/sidled/ned Högsta och lägsta prognos 2027 Samlad bild Veckans händelse Guld 3 710 dollar/uns -4,8 % 9/0/0 5 330 (Metals Focus), 4 250 (Världsbanken) Upp Goldman sänkte till 4 650 Silver 45,28 dollar/uns -9,3 % 3/0/0 85 (CIBC), 62 (Världsbanken) Upp Lägst på 14 månader, inga nya prognoser efter raset Platina 1 380 dollar/uns -8,7 % inga prognoser Ej bedömd Branschrådet WPIC väntar underskott 2027 Palladium 935 dollar/uns -7,9 % inga prognoser Ej bedömd Under 1 000 dollar igen Koppar 12 774 dollar/ton -7,4 % 2/3/0 22 046 (Deutsche Bank), 13 000 (Världsbanken) Delad Lägst sedan april, Goldman varnar för prisfall Aluminium 2 865 dollar/ton -6,5 % 1/1/1 3 100 (Världsbanken), 2 600 (Goldman) Delad Lägst sedan december Zink 3 600 dollar/ton -3,9 % 0/1/1 3 476 (Standard Chartered), 3 100 (Världsbanken) Delad Föll med övriga metaller Järnmalm 88 dollar/ton saknas 1/1/0 95 (Världsbanken), 92 (Goldman) Delad Priset lägst sedan 2022, Goldman sänkte från 96 Brentolja 91,95 dollar/fat -0,9 % 0/0/10 85 (Barclays, UBS, OCBC), 71 (ING) Ned Goldman och Morgan Stanley ser överskott Naturgas, Europa 84,65 euro/MWh -8 % 0/0/1 45 (Goldman) En prognos Goldman väntar halverat pris

ANNONS

Kolumnen Upp/sidled/ned visar hur många banker och analyshus som har publicerat en prisprognos för 2027 sedan den 8 oktober och åt vilket håll prognoserna pekar. En prognos minst 5 procent över dagens pris räknas som upp, minst 5 procent under som ned och övriga som sidled. Den samlade bilden är upp eller ned när minst två tredjedelar av prognoserna pekar åt samma håll, och platina och palladium saknar aktuella prisprognoser. Priserna på ädelmetaller är Reuters noteringar den 19 november, jämförda med den 13 november. Priserna på övriga metaller är tremånaderspriser på Londons metallbörs den 18 november och Brentpriset är slutkursen samma dag, jämförda med en vecka tidigare. Metoden är densamma som i veckans genomgång av aktieråden.