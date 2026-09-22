Guldrusch i Kina – köpt för 160 miljarder dollar

Bakgrunden till de stora guldinköpen uppges vara både den ökade geopolitiska oron i omvärlden och en svag avkastning på inhemska tillgångar.

Kina, som är världens näst största ekonomi, spenderade under årets första åtta månader 158,8 miljarder dollar på guld. Det kan jämföras med utgifterna på 96,5 miljarder dollar för de 886 ton guld som köptes under hela 2025.