Rekord direkt för nya svenska guldgruvan

11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”.

Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer.

Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997.

Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 kärnborrhål i en omfattning av 5 950 borrmeter i 14 profiler längs en kilometerlång zon och med goda resultat.

Rekordhalter direkt

”Guldhalterna är höga och för ögat synligt fritt guld har noterats såväl i borrkärnor som i hällar”, konstaterade bolaget, noterat på Spotlight Stock Market, på sin hemsida.

Då var siktet inställt på att ”färdigställa borrningsinsatsen på cirka 3 000 meter innan sista september.”

Nu är vi där och Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter av guld i Stortjärnhobben.

Företaget har hittills färdigställt 16 borrhål i det pågående borrprogrammet och nu fått analysresultaten från sju av dem.

