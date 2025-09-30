Dagens PS
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan

Guldfirande? Inte riktigt än, men Lappland guldprospektering har hittat guldhalter man beskriver som "fantastiska" och utvidgar nu borrningarna. (Bild: Canva)
Guldfirande? Inte riktigt än, men Lappland guldprospektering har hittat guldhalter man beskriver som ”fantastiska” och utvidgar nu borrningarna. (Bild: Canva)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet.

11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”.

Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer.

Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997.

Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 kärnborrhål i en omfattning av 5 950 borrmeter i 14 profiler längs en kilometerlång zon och med goda resultat.

Rekordhalter direkt

”Guldhalterna är höga och för ögat synligt fritt guld har noterats såväl i borrkärnor som i hällar”, konstaterade bolaget, noterat på Spotlight Stock Market, på sin hemsida.

Då var siktet inställt på att ”färdigställa borrningsinsatsen på cirka 3 000 meter innan sista september.”

Nu är vi där och Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter av guld i Stortjärnhobben.

Företaget har hittills färdigställt 16 borrhål i det pågående borrprogrammet och nu fått analysresultaten från sju av dem.

Det är här, i Storumans kommun, som Lapplans guldprospektering provborrat och hittat de högsta halterna av guld hittills. (Foto: Pressbild)
”Breda guldförande zoner”

”Samtliga borrhål visar guldhalter, varav två påträffar breda guldförande zoner”, skriver bolaget.

”Ett av borrhålen, STH2025009, står ut med de högsta guldhalterna som Bolaget hittills uppmätt i Stortjärnhobben.”

Den mest guldrika sektionen har en genomsnittlig halt av 21,72 gram guld per ton, vilket är mer än dubbelt så högt som de tidigare bästa resultaten.

Runt den delen finns en 30 meter lång zon med ett genomsnitt på 6,35 gram guld per ton, men med den rikaste enskilda borrmetern uppmätt till 133 gram guld per ton.

Nu förlänger bolaget årets borrprogram med ytterligare 2 000 meter i en satsning fram till 31 januari 2026.

”Mycket nöjda – fantastiskt”

”Vi är mycket nöjda med resultaten så här långt. En medelhalt på 21,72 gram guld per ton över 8 meter är fantastiskt”, säger Lappland guldprospekterings vd Fredrik Johansson.

”För att sätta resultaten i perspektiv bryts många kommersiella guldgruvor med medelhalter om 1–2 gram guld per ton.”

Samtidigt går bolaget vidare med fler projekt.

”Ett projekt som vi kommer att undersöka närmare i höst och vinter är Löparen som är ett undersökningstillstånd mellan Lycksele och Norsjö, utanför Vormträsk”, säger Fredrik Johansson.

Det handlar om ett område där man under 1980-talet hittade ett antal flyttblock. 50 av dessa visade en genomsnittlig guldhalt på över 7 gram per ton, enligt Lappland guldprospektering, men tidigare projektägare lyckades aldrig identifiera själva källan till flyttblocken.

GruvaGruvbolagGuldSverige
