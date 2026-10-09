Norges gröna illusion: Stoltenbergs klimatlinje pressas av oljan

Höjer priset i nästa budget

Men det är Socialdemokraterna som styr. I budgetförslaget för 2027 fortsätter regeringen att höja priset på utsläpp, men med olika villkor för olika sektorer. Enligt Grinde har regeringen också beslutat att fasa ut klimatskatten för kvotpliktig fastlandsindustri och inrikesflyg, samtidigt som mer pengar avsätts för köp av utsläppskvoter utomlands.

Regeringen motiverar förändringen med att undvika att samma utsläpp belastas av flera styrmedel. Kritiker ser i stället en risk för att klimatpolitiken blir mindre effektiv på hemmaplan.

Grinde framhåller att dubbla styrmedel inte automatiskt är orimliga. Om målet är att minska utsläppen kraftigt kan flera ekonomiska incitament vara motiverade.

Oljans framtid blir en klimatfråga

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Debatten om petroleumindustrins koldioxidskatt kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Enligt Grinde har analysföretaget Wood Mackenzie utrett frågan på uppdrag av regeringen. I januari väntas dessutom en petroleumrapport som ska behandla oljeindustrins utveckling.

Att rapporten kommer att föreslå ett avskaffande av koldioxidskatten är än så länge spekulation från kritikernas sida. Men frågan är en av Norges viktigaste – hur mycket kan regeringen satsa på att sänka utsläppen, när samma industri också är grunden till landets starka ekonomi och energiexport?

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