Norges finansminister Jens Stoltenberg försvarar principen att förorenaren ska betala. Men när landets oljeindustri kräver lättnader i klimatskatten hamnar regeringens gröna ambitioner under press.
Norges gröna illusion: Stoltenbergs klimatlinje pressas av oljan
”En skillnad mellan oss och er är att vi oroar oss för den globala uppvärmningen”, säger Jens Stoltenberg i en debatt med Fremskrittspartiets ledare Sylvi Listhaug. Men bakom den norska regeringens klimatretorik pågår en strid om hur mycket oljeindustrin egentligen ska betala för sina utsläpp.
I en kommentar i Dagens Næringsliv pekar Eva Grinde på en motsättning i regeringens klimatpolitik. Regeringen framhåller principen att förorenaren ska betala, men debatten i Norge just nu handlar om att petroleumindustrin betalar dubbelt – både koldioxidskatt och via EU:s utsläppshandel.
En fjärdedel av Norges utsläpp
Olje- och gasindustrin står för omkring en fjärdedel av Norges utsläpp, enligt Grinde. Koldioxidskatten för sektorn har funnits sedan 1990. Sedan 2008 omfattas industrin också av EU utsläppshandel.
Förespråkare av en slopad koldioxidskatt, som Fremskrittspartiet, menar att en förändring skulle kunna säkra fortsatt hög oljeproduktion på den norska kontinentalsockeln.
Höjer priset i nästa budget
Men det är Socialdemokraterna som styr. I budgetförslaget för 2027 fortsätter regeringen att höja priset på utsläpp, men med olika villkor för olika sektorer. Enligt Grinde har regeringen också beslutat att fasa ut klimatskatten för kvotpliktig fastlandsindustri och inrikesflyg, samtidigt som mer pengar avsätts för köp av utsläppskvoter utomlands.
Regeringen motiverar förändringen med att undvika att samma utsläpp belastas av flera styrmedel. Kritiker ser i stället en risk för att klimatpolitiken blir mindre effektiv på hemmaplan.
Grinde framhåller att dubbla styrmedel inte automatiskt är orimliga. Om målet är att minska utsläppen kraftigt kan flera ekonomiska incitament vara motiverade.
Oljans framtid blir en klimatfråga
Debatten om petroleumindustrins koldioxidskatt kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Enligt Grinde har analysföretaget Wood Mackenzie utrett frågan på uppdrag av regeringen. I januari väntas dessutom en petroleumrapport som ska behandla oljeindustrins utveckling.
Att rapporten kommer att föreslå ett avskaffande av koldioxidskatten är än så länge spekulation från kritikernas sida. Men frågan är en av Norges viktigaste – hur mycket kan regeringen satsa på att sänka utsläppen, när samma industri också är grunden till landets starka ekonomi och energiexport?
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