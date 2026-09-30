Norska hovet skulle spara 15 miljoner – kostnaderna ökade med 46 miljoner

Inhyrda konsulter – dyra i drift

Utvecklingen ska ses mot bakgrund av ett större effektiviseringsarbete. Hovet uppger att antalet heltidsanställda har minskat från 150 till 140 under de senaste åren. Minskningen har enligt hovet gjort det möjligt att prioritera mer pengar till underhåll och utveckling. Karine Ugland Virik, vd för Skattebetalerforeningen, förklarar att den omfattande användningen av inhyrda konsulter är ett växande problem hos flera offentliga myndigheter, eftersom just kostnaderna ofta drar iväg.

”Vi ser i allt högre grad en omfattande användning av konsulter inom offentlig sektor. I vissa fall hade myndigheterna faktiskt kunnat anställa den nödvändiga kompetensen internt och därmed behållit större kontroll över själva projekten”, säger hon till Nettavisen och fortsätter:

”Samtidigt finns det områden där det kungliga hovet inte nödvändigtvis behöver vara experter – till exempel IT-system. De flesta organisationer köper in dessa tjänster från externa leverantörer, och tyvärr utgör dessa kostnader en allt större andel av de totala utgifterna.”

Underskott på 2 miljoner

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Årsrapporten för 2025 visade ett underskott på omkring två miljoner norska kronor.

I Sverige gäller att det statliga anslaget ökade från runt 160 miljoner kronor 2024 till ett anslag på drygt 190 miljoner 2025. För 2026 ligger anslaget kvar på ungefär samma nivå – runt 190,5 miljoner kronor.

Pengarna används både för statschefens och kungafamiljens officiella verksamhet och för förvaltningen av de kungliga slotten.

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