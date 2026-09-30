Världens största statliga fond varnar för att småsparare förlorar inflytande i de bolag de äger, just när höstens jättenoteringar ska tas in i indexfonderna. Frågan är inte främmande i Sverige, där en aktie får ha tio gånger så många röster som en annan.
Oljefonden varnar: Småspararna tappar makt i jättenoteringarna
Dagens PS har beskrivit hur historiens största notering hamnar i din globalfond. Anthropic diskuteras till 2 000 miljarder dollar, knappt 20 000 miljarder kronor. MSCI tar in bolaget redan på handelsdag tio enligt snabbregeln för mycket stora noteringar. Spararen köper alltså aktien automatiskt, oavsett vilka rättigheter den ger.
Det är den mekanismen Oljefonden pekar ut i sin varning. Börserna konkurrerar om noteringarna och kan pressas att sänka sina krav, och indexleverantörerna har ändrat sina regler för att snabbare kunna ta in jättar som SpaceX, skriver Cinco Días. Hur indexleverantörerna sätter sina regler är viktigt för investerarskyddet i stor skala, skriver fonden.
Fonden äger 7 000 bolag och kräver en röst per aktie
Norges Bank Investment Management förvaltar 2 300 miljarder dollar, omkring 22 900 miljarder kronor, fördelat på över 7 000 börsbolag. I manifestet som Cinco Días rapporterade om, skriver fonden att principen att en aktie ger en röst är det bästa sättet att garantera att alla ägare behandlas lika och att kunna utkräva ansvar av styrelsen.
Det är också fondens linje sedan tidigare, enligt positionspapperet. Manifestet är undertecknat av bland andra Carine Smith Ihenacho, chef för bolagsstyrning och regelefterlevnad.
Fonden har tidigare skrivit att ojämlik rösträtt kan cementera ledningens ställning och utsätta minoritetsägare för större risk för beslut som sänker bolagets värde.
Så ser upplägget ut i SpaceX
I registreringsdokumentet hos den amerikanska finansinspektionen SEC ger A-aktien en röst och B-aktien tio. Elon Musk skulle efter noteringen kontrollera omkring 82 procent av rösterna, enligt ansökan. Något automatiskt upphörande av de tio rösterna framgår inte av dokumentet.
Oljefondens innehav i SpaceX är bara 0,05 procent.
Tio gånger rösten är tillåtet även i Sverige
”Ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie”, står det i aktiebolagslagen.
Taket räcker långt i praktiken. Som exempel kan man ta Investor. Där äger Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna, enligt bolagets ägarförteckning per den 30 juni. Röstandelen är alltså drygt dubbelt så stor som ägarandelen.
Modellen är vanlig i sfärbolag och bland mindre bolag, enligt EFN. Även i Europa förekommer flera aktieslag, som i spanska Puig där A-aktien ger fem röster mot B-aktiens en, enligt Cinco Días.
PS analys
Rösträtten syns inte i fondkursen, men den avgör vem som bestämmer när något går fel.
Nyintroducerade aktier har historiskt gått 20 procentenheter sämre än marknaden på tre år, och 58 procentenheter sämre när värderingen överstiger 40 gånger omsättningen, enligt forskaren Jay Ritter som Realtid refererar till. Sparare bör därför kontrollera hur stor plats de här bolagen tar i globalfonderna innan de bestämmer sig.
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