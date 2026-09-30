Oljefonden varnar: Småspararna tappar makt i jättenoteringarna

Det är den mekanismen Oljefonden pekar ut i sin varning. Börserna konkurrerar om noteringarna och kan pressas att sänka sina krav, och indexleverantörerna har ändrat sina regler för att snabbare kunna ta in jättar som SpaceX, skriver Cinco Días. Hur indexleverantörerna sätter sina regler är viktigt för investerarskyddet i stor skala, skriver fonden.

Fonden äger 7 000 bolag och kräver en röst per aktie

Norges Bank Investment Management förvaltar 2 300 miljarder dollar, omkring 22 900 miljarder kronor, fördelat på över 7 000 börsbolag. I manifestet som Cinco Días rapporterade om, skriver fonden att principen att en aktie ger en röst är det bästa sättet att garantera att alla ägare behandlas lika och att kunna utkräva ansvar av styrelsen.

Det är också fondens linje sedan tidigare, enligt positionspapperet. Manifestet är undertecknat av bland andra Carine Smith Ihenacho, chef för bolagsstyrning och regelefterlevnad.

Fonden har tidigare skrivit att ojämlik rösträtt kan cementera ledningens ställning och utsätta minoritetsägare för större risk för beslut som sänker bolagets värde.