Oljeexporten från Persiska viken har återhämtat sig till nivåer före kriget. Hemligheten kan vara att Iran har börjat ta betalt för att släppa igenom tankfartyg genom Hormuzsundet, enligt en analytiker på Kpler.
Misstanken: Iran får betalt för Hormuz i hemlighet
Michelle Brohard, chef för policy och geopolitisk risk på Kpler, misstänker att vissa Gulfstater betalar Iran för säker passage. Det kan enligt hennes bedömning handla om 10–20 procent av lastens värde. Uppgifterna är inte verifierade, men både EU och USA har pekat på ett iranskt system för att kontrollera och ta betalt av fartyg som passerar sundet.
”Jag misstänker att det betalas en tull som ger fartygen säker passage”, säger hon i en intervju med energianalytikern Rory Johnston, enligt OilPrice.
”De här länderna vet också att detta är ohållbart, både när det gäller att USA ska eskortera fartygen och när det gäller att betala Iran 10 eller 20 procent av lasten”, säger hon.
”Verkar ske under radarn”
Kplers uppgifter är dock inte ett konstaterande av att ett sådant system existerar. Brohard beskriver själv uppgifterna som en misstanke och det finns inget offentligt bevis för ett systematiskt statligt iranskt tullsystem.
Även andra bedömare ser dock tecken på att fartygstrafiken i Hormuz hanteras genom informella arrangemang.
”Allt verkar ske under radarn i Mellanöstern, från USA eskortering av fartyg till att Iran i det tysta tar ut avgifter”, säger Chris Beauchamp, chefsanalytiker på IG, till Al Jazeera.
Kpler uppskattar att Mellanösterns export av råolja och kondensat låg på omkring 16,5 miljoner fat per dag i september. Under flera dagar i slutet av månaden översteg exporten den nivå på omkring 18 miljoner fat per dag som rådde före kriget.
Men siffrorna döljer en dramatisk förändring i hur oljan transporteras. Det är just nu transporten som får oljepriserna att hålla sig höga, som Dagens PS tidigare rapporterat om.
Kräver fler fartyg runt Hormuz
Före kriget passerade omkring 83 procent av regionens råolja Hormuzsundet. I september gick omkring 40 procent förbi sundet genom alternativa rutter, bland annat via pipelines i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Av den olja som fortfarande passerar Hormuz sker dessutom omfattande omlastningar mellan fartyg utanför sundet.
Det innebär att den globala oljemarknaden har fått ett betydligt dyrare och mer komplicerat transportsystem.
”Skytteltrafiken i Gulfen gör underverk för att få ut oljan, men den kräver väldigt många fartyg. Det har pressat upp fraktraterna och samtidigt minskat tillgången på fartyg även utanför regionen”, säger Beauchamp till Al Jazeera.
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