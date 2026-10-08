Misstanken: Iran får betalt för Hormuz i hemlighet

”Jag misstänker att det betalas en tull som ger fartygen säker passage”, säger hon i en intervju med energianalytikern Rory Johnston, enligt OilPrice.

”De här länderna vet också att detta är ohållbart, både när det gäller att USA ska eskortera fartygen och när det gäller att betala Iran 10 eller 20 procent av lasten”, säger hon.

”Verkar ske under radarn”

Kplers uppgifter är dock inte ett konstaterande av att ett sådant system existerar. Brohard beskriver själv uppgifterna som en misstanke och det finns inget offentligt bevis för ett systematiskt statligt iranskt tullsystem.

Även andra bedömare ser dock tecken på att fartygstrafiken i Hormuz hanteras genom informella arrangemang.

”Allt verkar ske under radarn i Mellanöstern, från USA eskortering av fartyg till att Iran i det tysta tar ut avgifter”, säger Chris Beauchamp, chefsanalytiker på IG, till Al Jazeera.

Kpler uppskattar att Mellanösterns export av råolja och kondensat låg på omkring 16,5 miljoner fat per dag i september. Under flera dagar i slutet av månaden översteg exporten den nivå på omkring 18 miljoner fat per dag som rådde före kriget.

Men siffrorna döljer en dramatisk förändring i hur oljan transporteras. Det är just nu transporten som får oljepriserna att hålla sig höga, som Dagens PS tidigare rapporterat om.