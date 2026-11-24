På tisdagen föll spotpriset med 0,5 procent till 3 611,99 dollar per uns. Det skedde efter att guldet stigit nästan 3 procent under föregående handelsdag, rapporterar Reuters.

Nu varnar en marknadsanalytiker för att nedgången kan fortsätta.

”Ytterligare ett oväntat högt inflationsutfall skulle förstärka Feds åtstramningsbana och kunna pressa guldet till nya bottennivåer under 3 500 dollar per uns”, säger den oberoende marknadsanalytikern Nikos Tzabouras till Reuters.

Fed spökar för guldinvesterarna

En viktig förklaring till prispressen är den förändrade synen på Federal Reserves räntepolitik.

Enligt CME:s Fedwatch prisar marknaden nu in 96 procents sannolikhet för att den amerikanska centralbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i december. Sannolikheten för en större höjning på 0,50 procentenheter ligger på 4 procent.

New York Fed-chefen John Williams har också signalerat att kampen mot inflationen långtifrån är över.

”Det finns fortfarande arbete kvar att göra”, sade han i ett tal på måndagen enligt Reuters.

Han betonade att centralbanken måste få tillbaka inflationen till målet på 2 procent och att ytterligare räntehöjningar inte kan uteslutas.

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Högre räntor brukar missgynna guld eftersom ädelmetallen inte ger någon löpande avkastning. När räntorna stiger blir räntebärande placeringar mer attraktiva.

Även den starkare dollarn pressar priset. Dollarn handlas nära sin högsta nivå på 20 månader, vilket gör guldet dyrare för köpare med andra valutor.