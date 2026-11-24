Guldpriset pressas av ökade ränteförväntningar. Nu varnar en analytiker för ett nytt ras under 3 500 dollar per uns inför USA:s inflationsbesked.
Guldets ras kan förvärras – nu hotar nytt prisfall
Guldmarknaden har fått en rejäl kalldusch.
Efter att ha nått en ny botten på över ett år i fredags försökte ädelmetallen återhämta sig. Men uppgången blev kortvarig.
På tisdagen föll spotpriset med 0,5 procent till 3 611,99 dollar per uns. Det skedde efter att guldet stigit nästan 3 procent under föregående handelsdag, rapporterar Reuters.
Nu varnar en marknadsanalytiker för att nedgången kan fortsätta.
”Ytterligare ett oväntat högt inflationsutfall skulle förstärka Feds åtstramningsbana och kunna pressa guldet till nya bottennivåer under 3 500 dollar per uns”, säger den oberoende marknadsanalytikern Nikos Tzabouras till Reuters.
Fed spökar för guldinvesterarna
En viktig förklaring till prispressen är den förändrade synen på Federal Reserves räntepolitik.
Enligt CME:s Fedwatch prisar marknaden nu in 96 procents sannolikhet för att den amerikanska centralbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i december. Sannolikheten för en större höjning på 0,50 procentenheter ligger på 4 procent.
New York Fed-chefen John Williams har också signalerat att kampen mot inflationen långtifrån är över.
”Det finns fortfarande arbete kvar att göra”, sade han i ett tal på måndagen enligt Reuters.
Han betonade att centralbanken måste få tillbaka inflationen till målet på 2 procent och att ytterligare räntehöjningar inte kan uteslutas.
Högre räntor brukar missgynna guld eftersom ädelmetallen inte ger någon löpande avkastning. När räntorna stiger blir räntebärande placeringar mer attraktiva.
Även den starkare dollarn pressar priset. Dollarn handlas nära sin högsta nivå på 20 månader, vilket gör guldet dyrare för köpare med andra valutor.
AI-oro bidrog till guldraset
Nedgången har också en koppling till börsoron kring AI-sektorn.
Den internationella branschorganisationen för guldmarknaden World Gold Council konstaterar i en färsk marknadsrapport att guldpriset föll 8,9 procent under veckan fram till fredagens stängning.
Enligt organisationen bidrog den breda utförsäljningen på finansmarknaderna till att investerare sålde även guld för att frigöra kapital. Nordamerikanska guldfonder noterade utflöden på omkring 12 ton under veckan.
Tzabouras varnar också för att en ny börsnedgång kan förstärka försäljningstrycket.
”En ny utförsäljning skulle kunna återuppväcka behovet av likvida medel och utlösa nya guldförsäljningar”, säger han till Reuters.
På onsdagen den 25 november kommer nästa viktiga test. Då publiceras USA:s PCE-inflation, ett mått som Federal Reserve lägger stor vikt vid.
Om inflationen överraskar på uppsidan kan marknadens ränteförväntningar skruvas upp ytterligare.
Vid tisdagens guldpris på 3 611,99 dollar skulle en nedgång till 3 500 dollar motsvara ytterligare cirka 3,1 procent.