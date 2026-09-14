Fonden som har rusat 3 600 procent i år – cashar in på kriget

Det har varit ett framgångsrecept. Fonden har rusat omkring 3 600 procent sedan årsskiftet. På ett år är uppgången ännu mer spektakulär – omkring 5 100 procent, rapporterar CNBC.

Enligt fondförvaltaren består exponeringen till cirka 90 procent av VLCC-tankers, de största oljetankers som används för långväga transporter av råolja. Resterande 10 procent är Suezmax-fartyg.

Upp 12 procent i fredags

Den 1 september kostade en andel i fonden omkring 450 dollar. Elva dagar senare hade kursen stigit till drygt 727 dollar. Bara under fredagen steg BWET med nästan 12 procent.

Det är en direkt återspegling av hur dyrt det har blivit att transportera olja när trafiken genom Hormuzsundet störs.

Fraktraterna för de största oljetankers har nått rekordnivåer. Bristen på tillgängliga fartyg har blivit en central del av oljechocken, när rederier och fraktare försöker hantera riskerna i och kring Mellanöstern.