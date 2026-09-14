Rusande oljepris i all ära, det riktigt dyra just nu är dock att frakta oljan. Fonden BWET har satsat på just det, och har rusat 3 600 procent bara i år.
Fonden som har rusat 3 600 procent i år – cashar in på kriget
Breakwave Tanker Shipping ETF, med kortnamnet BWET, följer utvecklingen för framtida fraktrater för oljetankers. Fonden är därmed ett sätt för investerare att positionera sig för att det ska bli dyrare att transportera råolja.
Det har varit ett framgångsrecept. Fonden har rusat omkring 3 600 procent sedan årsskiftet. På ett år är uppgången ännu mer spektakulär – omkring 5 100 procent, rapporterar CNBC.
Enligt fondförvaltaren består exponeringen till cirka 90 procent av VLCC-tankers, de största oljetankers som används för långväga transporter av råolja. Resterande 10 procent är Suezmax-fartyg.
Upp 12 procent i fredags
Den 1 september kostade en andel i fonden omkring 450 dollar. Elva dagar senare hade kursen stigit till drygt 727 dollar. Bara under fredagen steg BWET med nästan 12 procent.
Det är en direkt återspegling av hur dyrt det har blivit att transportera olja när trafiken genom Hormuzsundet störs.
Fraktraterna för de största oljetankers har nått rekordnivåer. Bristen på tillgängliga fartyg har blivit en central del av oljechocken, när rederier och fraktare försöker hantera riskerna i och kring Mellanöstern.
Trippla hot mot oljepriset
Det är trippla hot som får oljepriset att just nu gå i taket, och gör frakten svårare:
Iran har den senaste veckan fortsatt att attackera fartyg i och kring Hormuzsundet. Trafiken har pressats ned till mycket låga nivåer.
Houthierna har gått på offensiven i Jemen. Den Iranstödda rörelsen har tagit kontroll över hamnstaden Mocha och avancerat längs Röda havskusten samt tagit den strategiskt viktiga ön Perim vid Bab el-Mandeb. Det innebär att ytterligare en av världens viktigaste sjöfartsleder hotas.
Saudiarabien har utsatts för nya attacker. Houthierna har angripit saudiska mål och oljeinfrastruktur, samtidigt som en drönarattack mot Saudiarabiens viktiga East-West-pipeline tvingade fram en nedstängning.
”Beror främst på geopolitiken”
John Murillo, affärschef på B2BROKER – ett företag som tillhandahåller teknik för handelsinfrastruktur till finansiella institut – säger till CNBC att den viktigaste detaljen gällande BWET är att den följer priset för oljetransporter snarare än det underliggande råoljepriset.
”Det har väldigt lite att göra med själva oljepriset eller dess faktiska volym och beror främst på geopolitiken”, säger han till CNBC.
Investerare som köper den här fonden satsar på hur dyrt det kommer att bli att transportera ett fat olja från Mellanöstern till konsumenterna.
”Och det blev mycket dyrt att göra det efter att krisen i Hormuzsundet inleddes”, säger John Murillo.
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