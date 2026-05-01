Två månader av Iran-kriget: Trump eskalerar det ytterligare

USA: ”Vi kanske behöver det”

På andra sidan Atlanten håller Trump dörren öppen för militär upptrappning. Trumps exakta ord om ett krigsåterupptagande var att ”vi kanske behöver det” med tillägget att ”ingen vet vad samtalen handlar om utom jag och ett par andra”.

Parallellt uppger Axios att CENTCOM har arbetat fram konkreta anfallsplaner om diplomatin misslyckas.

60-dagarsfristen löper ut idag

Idag, 1 maj, är det exakt 60 dagar sedan Trump anmälde krigshandlingarna till kongressen. Enligt War Powers Resolution från 1973 är presidenten skyldig att avsluta militära insatser om kongressen inte har röstat för ett formellt mandat.

Försvarsminister Pete Hegseth hävdar att vapenvilan pausar klockan, ett argument som ifrågasatts av flera republikaner. Senator Lisa Murkowski aviserar ett eget lagstiftningsinitiativ om Vita huset inte presenterar en trovärdig plan inom nästa vecka, enligt CNN.

Oljepriset och börsen: Konsekvensen för svenska sparare

Oljelagren i Iran räcker i nuläget för ungefär 20 dagars produktion vid en total exportstopp, vilket innebär att trycket på Teheran ökar successivt in i maj. Brentolja har tillfälligt handlats över 126 dollar per fat, vilket är en ökning med drygt 70 procent sedan krigets inledning i februari.

Det slår direkt mot svenska hushåll: drivmedelspriser, fraktkostnader och inflationstryck stiger i takt med att sundet förblir stängt. Riksbankens planerade räntesänkningar riskerar att skjutas upp längre än marknaden just nu räknar med.

PS analys

Det som hänt idag är egentligen tre parallella kriser i ett: en militär blockad som Iran vägrar acceptera, en diplomatisk process utan egentliga framsteg och en konstitutionell konflikt i Washington om vem som kontrollerar kriget.

Kombinationen gör prisbilden för olja och riskfyllda tillgångar extremt svårförutsägbar de närmaste veckorna. Den investerare som tror att ett snabbt avtal är nära bör ha i åtanke att samma hopp har funnits i minst tre omgångar sedan april, och varje gång har det fått skrotats.

