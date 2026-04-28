Startup driver världens första helt autonoma gruvsystem

Världens första

Målet är att skapa vad bolaget beskriver som världens första helt autonoma gruvsystem, enligt Forbes.

Projektet leds av Turner Caldwell, tidigare verksam inom Tesla, där han arbetade med avancerade system kopplade till automation och teknikutveckling.

Projektet kommer använda en plattform som heter MarianaOS som styr hela operationen och en robothund ”Spot” – fullpackad med sensorer – som patrullerar den 4 000 hektar stora gruvan.

ANNONS

Spara mycket pengar

AI har kommit för att stanna i gruvvärlden menar vd:n, där det finns stora kostnader att dra ner på.

”Detta blir den första gruvan som drivs med heltäckande autonomi”, säger Caldwell och tillägger:

”När vi tittar på möjligheterna med autonom gruvdrift och autonom raffinering ser vi potentialen för en minskning av raffineringskostnaderna med 30 procent och en minskning av gruvkostnaderna med 40–50 procent.”

Stor efterfrågan på koppar

Satsningen sker också i en tid då efterfrågan på koppar väntas öka kraftigt globalt. Koppar är en central råvara i elektrifiering, elbilar, elnät och datacenter. Analytiker pekar på att den gröna omställningen och AI-utvecklingen kommer att driva upp behovet av metaller som koppar under de kommande decennierna.

I den nya modellen används AI-system som analyserar geologiska data i realtid, optimerar brytning och styr autonoma maskiner som borrar, lastar och transporterar material. Robotar och självkörande fordon används för att minska behovet av mänsklig närvaro under jord.

Förbättrad säkerhet

Enligt bolaget innebär detta både ökad effektivitet och förbättrad säkerhet.

ANNONS

Framför allt kommer dock Mariana Minerals på allvar kunna konkurrera med länder som Kina, där produktionskostnaderna är så mycket billigare.

Om projektet lyckas kan det förändra hur råmaterial utvinns globalt – och bli en modell för nästa generation av gruvdrift där AI och robotar spelar en central roll i gruvorna.

Läs även:

Tyskland gör nedlagda kolgruvor till Europas största sjölandskap. Dagens PS

Guldläge för guldgruvor: ”Fortfarande i ett tidigt steg”. Dagens PS