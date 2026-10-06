Hongkong tar hand om Putins sanktionerade guld – "inkörsport till Kina"

Rekordsiffror och nya marknadsandelar

Utvecklingen märks tydligt i statistiken från årets första sju månader. Importen av ryskt guld till Hongkong uppgick till häpnadsväckande 112,7 ton under perioden januari till juli, enligt ädelmetallinvesteringsföretaget BullionVaults analys av data från Hongkongs folkräknings- och statistikavdelning

Det är mer guld än vad som importerades under hela föregående år och understryker hur snabbt handelsströmmarna ställs om.

”Hongkong erbjuder ryskt guld en inkörsport till Kina, världens största guldkonsumerande marknad”, konstaterar CNBC som rapporterar om saken.

Hongkong har tagit över Londons roll

Före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina var den ryska guldindustrin starkt beroende av Londonmarknaden. Mellan åren 2019 och 2021 motsvarade guldexporten till Storbritannien ungefär två tredjedelar av landets totala produktion.

Den ryska ädelmetallen stod då för blygsamma 0,6 procent av Hongkongs icke-monetära guldimport. Under början av 2026 har siffran skjutit i höjden och den ryska metallen står nu för nästan 15 procent av Hongkongs totala guldimport.

”Specifikt för guldtackor erbjuder Hongkong också fördelar utöver att kringgå sanktioner. Det ger direkt tillgång till världens största guldkonsumerande marknad”, säger Vita Spivak, seniorkonsult på Gatehouse Advisory Partners, till CNBC.

Kina ökar nu sina guldreserver snabbt

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Parallellt med att de ryska leveranserna letar sig till Asien ökar Kina sina officiella guldreserver i snabb takt. Uppgifter från S&P Global visar att landets reserver ökade med mer än 40 ton under det första halvåret. Det är mer än en fördubbling jämfört med samma period året innan vilket visar hur statliga aktörer stärker sina positioner i skuggan av sanktionerna.

Experter pekar på att situationen tydligt illustrerar begränsningarna med ensidiga handelshinder.

”Det faktum att Hongkongs officiella data tydligt visar en kraftig ökning av importen av ryskt guld återspeglar den typ av stöd och bilateral handel som Putin upprepade gånger har tackat Xi för”, säger Adrian Ash, forskningschef på BullionVault.