Ny strategi: Så ska handeln med guld stärka Kina

Fler städer på listan

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I samband med lanseringen noterade SGE två nya guldkontrakt denominerade i yuan, vilka kan regleras genom antingen fysisk leverans eller kontantavräkning.

Enligt den färska rapporten övervägdes även andra städer för Kinas nätverk av valv, däribland viktiga nav för guldhandel som Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Riyadh och Moskva.

”Nätverket skapar en koppling till världens största marknad för fysiskt guld”, säger Chang.

”Det skulle även kunna locka länder som vill diversifiera sin guldlagring eller flytta den närmare hemmamarknaden för att få bättre kontroll.”

Uppgifter från S&P Global Ratings visar att Kinas guldinnehav ökat långsamt och fortfarande utgör en relativt liten andel av de officiella reserverna.

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Sjätte största guldreserverna

Kinas guldreserver rankades som de sjätte största i världen – efter USA, Frankrike, Italien, Tyskland och Ryssland.

Enligt Chang tyder denna placering på en ”vilja att ytterligare bygga upp innehavet genom köp eller egen produktion” i takt med att internationella spänningar och konflikter fortsätter att uppstå.

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Samtidigt har Kina ökat sina guldreserver 21 månader i rad räknat till och med juli 2026.

Med stöd från staten och en stark inhemsk efterfrågan på guldtackor och guldmynt har kinesiska gruvbolag ökat takten i sina utländska uppköp och sammanslagningar.

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Applåderar nya strategin? Xi Jinping och ledningen i Kina har lagt upp nya riktlinjer för hur handel med guld ska stärka Kina och dess valuta. (Foto: Andres Martinez Casares /AP-TT)

Köper utländska gruvor

Zijin Gold International, ett dotterbolag till Zijin Mining, köpte ytterligare två gruvor under det gångna året, i Ghana och Kazakstan.

Båda gruvorna är redan lönsamma, vilket bidrog till att företagets nettovinst under första halvåret steg med 179 procent jämfört med föregående år och nådde 1,45 miljarder dollar.

I slutet av juli avbröts planerna på att ta över kanadensiska Allied Gold Corp. I stället köptes en minoritetsandel på 9,2 procent för cirka 295 miljoner dollar, sedan myndigheterna i Peking skärpt granskningen av utländska investeringar.

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