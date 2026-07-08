Kina storhandlade guld när priset rasade

Peking slog till i fallet

Kinas centralbank köpte knappt 15 ton guld i juni, det största månatliga tillskottet sedan oktober 2023. Det var tjugonde månaden i rad som People’s Bank of China ökade sitt guldinnehav, som nu uppgår till 2 346 ton.

Köpet kom mitt i en kraftig prisnedgång. Guldpriset föll 11,65 procent under månaden, den brantaste nedgången på över ett decennium. En stark dollar och förväntningar om fortsatt hög ränta från Federal Reserve pressade priset.

Sedan toppnoteringen på nästan 5 600 dollar per troy ounce i slutet av januari har guldet fallit 28 procent och handlas nu kring 4 053 dollar.

Trots att Kina köpte mer guld än på länge sjönk värdet på reserverna kraftigt, från 340 miljarder dollar i maj till 304 miljarder i slutet av juni. Det innebär att Kinas centralbank fick mer guld i valven men blev ändå fattigare mätt i dollar.

Men Kina är som vi vet långsiktiga i allt de gör vilket talar för guldet på lång sikt.