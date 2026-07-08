Kinas centralbank genomförde sitt största guldköp på över två och ett halvt år i juni och slog till mitt i den kraftigaste prisnedgången sedan 2013.
Kina storhandlade guld när priset rasade
Hongkong passar samtidigt på att positionera sig som nytt guldcentrum.
Peking slog till i fallet
Kinas centralbank köpte knappt 15 ton guld i juni, det största månatliga tillskottet sedan oktober 2023. Det var tjugonde månaden i rad som People’s Bank of China ökade sitt guldinnehav, som nu uppgår till 2 346 ton.
Köpet kom mitt i en kraftig prisnedgång. Guldpriset föll 11,65 procent under månaden, den brantaste nedgången på över ett decennium. En stark dollar och förväntningar om fortsatt hög ränta från Federal Reserve pressade priset.
Sedan toppnoteringen på nästan 5 600 dollar per troy ounce i slutet av januari har guldet fallit 28 procent och handlas nu kring 4 053 dollar.
Trots att Kina köpte mer guld än på länge sjönk värdet på reserverna kraftigt, från 340 miljarder dollar i maj till 304 miljarder i slutet av juni. Det innebär att Kinas centralbank fick mer guld i valven men blev ändå fattigare mätt i dollar.
Men Kina är som vi vet långsiktiga i allt de gör vilket talar för guldet på lång sikt.
Hongkong satsar på guld
Parallellt med Pekings köpoffensiv gör Hongkong ett strategiskt drag. Staden införde på tisdagen ett centralt clearingsystem för guld och öppnade på nytt handeln med dollardenominerade guldterminer.
Nästa steg kan bli terminer i yuan, ett sätt att göra Hongkong till regionalt reservcenter för ädelmetallen.
”Om guld är världens säkra hamn kommer Hongkong att vara dess säkra hamn”, sa stadens ledare John Lee vid en investerarkonferens och utlovade skattelättnader för guldhandel.
Satsningen riktas rakt mot Singapore. Drivkraften är att allt fler investerare letar efter alternativ till dollarn i en tid av växande geopolitisk osäkerhet.
Småsparare både köper och säljer
Bilden bland privatinvesterare är mer splittrad. Enligt handelsplattformen BullionVault ökade antalet guldköp bland tyska privatpersoner med 18 procent i juni jämfört med månaden innan.
Samtidigt steg försäljningarna med nästan 60 procent. De som köpt guld under de senaste två årens rekordpriser var mest benägna att ta hem vinsten, eller begränsa förlusten.
”Rädslan har skiftat. Tidigare handlade det om att missa uppgången. Nu handlar det om att hinna ur innan det faller mer”, säger Adrian Ash, forskningschef på BullionVault.
Men försäljningarna motverkas av fyndjakt från både långsiktiga och nya investerare, enligt Ash.
Han menar att styrkan i nya guldköp tyder på att uppgången vid årsskiftet inte bara drevs av momentum utan speglade en djupare förändring i hur investerare ser på guld.