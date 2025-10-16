Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar

Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med.

Priset på guld i Indien nådde på torsdag rekordnivån 128 395 rupier (13 792 kronor) per 10 gram, en ökning med 67 procent hittills i år.

“När guldpriserna fortsätter stiga tjänar smugglare större pengar. Vinsten är nu extremt lockande för dem”, säger en insatt guldhandlare i Mumbai till Reuters.

Stora vinster för smugglarna

Indiska tullmyndigheter och underrättelsetjänsten DRI rapporterar att flera smugglingsförsök har omintetgjorts på landets flygplatser de senaste veckorna.

Smuggling av en kilogram guld ger nu smugglare en vinst på över 1,15 miljoner rupier genom att undvika importtull och lokala skatter, enligt Reuters.

Läs även:

Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det. Dagens PS

Problemet hade tidigare minskat efter att den indiska regeringen sänkte importtullen från 15 till 6 procent förra året.

ANNONS

Men den kraftiga prisökningen och det starka festivalefterfrågandet har återigen gjort smuggling lönsamt. En guldhandlare i Chennai säger till Reuters att smugglare nu kan omvandla guld till kontanter på bara några timmar tack vare det höga efterfrågan.