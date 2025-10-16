Dagens PS
Råvaror

Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar

Efterfrågan på smycken i Indien i kombination med höga priser driver smuggling. (Foto: Ajit Solanki/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Guldsmuggling till Indien har ökat kraftigt inför viktiga höstfestivaler när priset ökar och efterfrågan tilltar. Även i Afrika och Sydamerika får guldboomen negativa konsekvenser.

Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med.

Priset på guld i Indien nådde på torsdag rekordnivån 128 395 rupier (13 792 kronor) per 10 gram, en ökning med 67 procent hittills i år.

“När guldpriserna fortsätter stiga tjänar smugglare större pengar. Vinsten är nu extremt lockande för dem”, säger en insatt guldhandlare i Mumbai till Reuters.

Guldpriset når nya rekord igen – "halsbrytande rally"

Ökade spänningar mellan supermakterna USA och Kina är en av många faktorer som får guldpriset att nå nya rekordhöjder på torsdagen, rapporterar Bloomberg.

Stora vinster för smugglarna

Indiska tullmyndigheter och underrättelsetjänsten DRI rapporterar att flera smugglingsförsök har omintetgjorts på landets flygplatser de senaste veckorna.

Smuggling av en kilogram guld ger nu smugglare en vinst på över 1,15 miljoner rupier genom att undvika importtull och lokala skatter, enligt Reuters.

Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det. Dagens PS

Problemet hade tidigare minskat efter att den indiska regeringen sänkte importtullen från 15 till 6 procent förra året.

Men den kraftiga prisökningen och det starka festivalefterfrågandet har återigen gjort smuggling lönsamt. En guldhandlare i Chennai säger till Reuters att smugglare nu kan omvandla guld till kontanter på bara några timmar tack vare det höga efterfrågan.

Smuggling på hög nivå i Afrika och Sydamerika

När priset på guld bara ökar så ökar det också incitamenten för illegala operationer runt om i världen.

Ghana, Afrikas största guldproducent kämpar med illegal guldbrytning och smuggling. I juli lanserade president John Mahama en särskild insatsstyrka för att bekämpa problemet, rapporterar AP News.

Den illegala guldbrytningen har lett till betydande ekonomiska förluster och miljöförstöring i landet.

Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier. Realtid

Bland annat i Amazonas, men även i Afrika, utsätts naturen för stor miljöförstöring kopplad till illegal gruvdrift.

Just nu utreder svenska Ekobrottsmyndigheten just fem svenskar som misstänks ha organiserat smuggling av guld och kontanter från olika länder i Afrika till Dubai, rapporterar P4 Göteborg. Fyra av de misstänkta bor i Göteborgsområdet och en i Stockholm.

“Det rör så stora belopp, till och med upp på miljardnivå. Det här kommer vi att utreda till vägs ände”, säger åklagare Daniel Larson till P4.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

