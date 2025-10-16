Guldsmuggling till Indien har ökat kraftigt inför viktiga höstfestivaler när priset ökar och efterfrågan tilltar. Även i Afrika och Sydamerika får guldboomen negativa konsekvenser.
Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar
Mest läst i kategorin
Bank of America: Oljepriset kan störtdyka
Oljepriserna föll ytterligare på onsdagen och höll sig nära en femlåga-månadersnivå för andra dagen i rad. Men de kan sjunka ännu mer. Brent-råolja sjönk 23 cent, eller 0,4 procent, till 62,16 dollar per fat vid middagstid i New York. Amerikanska WTI-terminer föll 14 cent till 58,56 dollar, enligt Reuters. Båda referenspriserna var på väg mot …
Guldpriset når nya rekord igen – "halsbrytande rally"
Ökade spänningar mellan supermakterna USA och Kina är en av många faktorer som får guldpriset att nå nya rekordhöjder på torsdagen, rapporterar Bloomberg. Den nya toppen för guldpriset är 4 242 dollar per uns och hittills under veckan har priserna på ädelmetaller stigit med mer än 5 procent, konstaterar nyhetsbyrån och liknar särskilt guldyran vid …
USA kan frigöra en biljon – med guldreserven
USA:s finansminister står inför ett ovanligt val som skulle kunna frigöra närmare 990 miljarder dollar till statskassan – genom att omvärdera landets guldreserver till marknadspris. Den amerikanska guldreserven har för första gången i historien överstigit ett värde på 1 biljon dollar, enligt ZeroHedge. Detta efter att guldpriset stigit med 45 procent under året. Värdet är …
Supermaterialet som ska få stopp på potthål
Supermaterialet kan bli lösningen på vägar fulla av potthål, tror forskare. Grafenförstärkt asfalt testas nu i Storbritannien – med lovande resultat. Storbritannien har stora problem med potthål i sin asfalt. Enligt organisationen RAC rör det sig om miljoner gropar i vägen varje år i landet. Problemet finns förstås här i Sverige också, Svenska Dagbladet rapporterade …
Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket
Ädelmetallerna guld, silver och platinum har rusat markant sedan årets början. Men nu kommer varning som menar att guldpriset har rusat klart. ”Guldrallyt under september–oktober kan ha nått sin trendmässiga topp,” skriver Deutsche Banks analytiker Michael Hsueh i en kommentar. ”Tidigare trendperioder har i genomsnitt varat i 19 dagar under de senaste tre åren. Den …
Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med.
Priset på guld i Indien nådde på torsdag rekordnivån 128 395 rupier (13 792 kronor) per 10 gram, en ökning med 67 procent hittills i år.
“När guldpriserna fortsätter stiga tjänar smugglare större pengar. Vinsten är nu extremt lockande för dem”, säger en insatt guldhandlare i Mumbai till Reuters.
Guldpriset når nya rekord igen – “halsbrytande rally”
Ökade spänningar mellan supermakterna USA och Kina är en av många faktorer som får guldpriset att nå nya rekordhöjder på torsdagen, rapporterar Bloomberg.
Stora vinster för smugglarna
Indiska tullmyndigheter och underrättelsetjänsten DRI rapporterar att flera smugglingsförsök har omintetgjorts på landets flygplatser de senaste veckorna.
Smuggling av en kilogram guld ger nu smugglare en vinst på över 1,15 miljoner rupier genom att undvika importtull och lokala skatter, enligt Reuters.
Läs även:
Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det. Dagens PS
Problemet hade tidigare minskat efter att den indiska regeringen sänkte importtullen från 15 till 6 procent förra året.
Men den kraftiga prisökningen och det starka festivalefterfrågandet har återigen gjort smuggling lönsamt. En guldhandlare i Chennai säger till Reuters att smugglare nu kan omvandla guld till kontanter på bara några timmar tack vare det höga efterfrågan.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Smuggling på hög nivå i Afrika och Sydamerika
När priset på guld bara ökar så ökar det också incitamenten för illegala operationer runt om i världen.
Ghana, Afrikas största guldproducent kämpar med illegal guldbrytning och smuggling. I juli lanserade president John Mahama en särskild insatsstyrka för att bekämpa problemet, rapporterar AP News.
Den illegala guldbrytningen har lett till betydande ekonomiska förluster och miljöförstöring i landet.
Missa inte:
Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier. Realtid
Bland annat i Amazonas, men även i Afrika, utsätts naturen för stor miljöförstöring kopplad till illegal gruvdrift.
Just nu utreder svenska Ekobrottsmyndigheten just fem svenskar som misstänks ha organiserat smuggling av guld och kontanter från olika länder i Afrika till Dubai, rapporterar P4 Göteborg. Fyra av de misstänkta bor i Göteborgsområdet och en i Stockholm.
“Det rör så stora belopp, till och med upp på miljardnivå. Det här kommer vi att utreda till vägs ände”, säger åklagare Daniel Larson till P4.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Kinas robotar skrämmer väst: "Det mest ödmjukande jag sett"
Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott. "Det är det mest ödmjukande jag någonsin sett," sa Fords vd Jim Farley efter ett besök i Kina tidigare i år, skriver …
Norge täpper till budgethål – med oljepengar
Den har anklagats för att göra norrmän bekväma. Nu väljer Norge att hämta mer pengar ur oljefonden för att slippa höja skatterna. Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond. Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor. Det framgår av …
Matjätten Nestlé skär ned 16 000 jobb
Den schweiziska matjätten Nestlé skär ner på 16 000 jobb globalt de kommande två åren. Det skriver livsmedelsföretaget, som är världens största, i ett pressmeddelande under torsdagen. Matjätten Nestlé, som ligger bakom kända varor som Nespresso och KitKat, har 277 000 anställda världen över. Men nu skär de ner på 16 000 jobb globalt. Det …
Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar
Guldsmuggling till Indien har ökat kraftigt inför viktiga höstfestivaler när priset ökar och efterfrågan tilltar. Även i Afrika och Sydamerika får guldboomen negativa konsekvenser. Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med. …
Expertens svar: Hur kan Sverige ha sämre pension än Singapore?
I en färsk granskning av världens pensionssystem visar det sig att Singapore går om Sverige i rankingen. "De har ordning och reda på sitt pensionssystem", säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, som ligger bakom den stora granskningen, till Dagens PS. Sverige klättrar på rankingen och ligger nu på sjätteplats i världen …