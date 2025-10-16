Guldpriset når nya rekord igen – "halsbrytande rally"

Den nya toppen för guldpriset är 4 242 dollar per uns och hittills under veckan har priserna på ädelmetaller stigit med mer än 5 procent, konstaterar nyhetsbyrån och liknar särskilt guldyran vid ett ”halsbrytande rally”.

Det är inte bara ökade friktioner mellan USA och Kina som driver på guldfebern, även vadslagningar om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve fortsätter med sina penningpolitiska lättnader i form av räntesänkningar till slutet av året får guldpriset att fortsätta sin starka, uppåtgående trend sedan mitten av augusti.

På onsdagen studsade även silver upp på grund av begränsad tillgänglighet på marknaden i London, framgår det.

Det gynnar ädelmetaller

”Valutahandlare satsar alltmer på att kräva minst en oproportionerligt stor amerikansk räntesänkning före årets slut, medan Fed-ordföranden Jerome Powell signalerade denna vecka att centralbanken är på väg att genomföra ytterligare en sänkning på en kvarts procentenhet senare denna månad. Lägre lånekostnader tenderar att gynna ädelmetaller, eftersom de inte betalar ränta”, skriver Bloomberg.

Vid sidan av det har den amerikanska presidenten Donald Trump gått ut och förklarat att USA nu är inlåst i ett handelskrig med Kina.

Det väcker oro för långvariga skador på världsekonomin, vilket i sin tur kan öka intresset för guld som tillflyktsort ännu mer.