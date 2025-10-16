Ökade spänningar mellan supermakterna USA och Kina är en av många faktorer som får guldpriset att nå nya rekordhöjder på torsdagen, rapporterar Bloomberg.
Guldpriset når nya rekord igen – "halsbrytande rally"
Den nya toppen för guldpriset är 4 242 dollar per uns och hittills under veckan har priserna på ädelmetaller stigit med mer än 5 procent, konstaterar nyhetsbyrån och liknar särskilt guldyran vid ett ”halsbrytande rally”.
Det är inte bara ökade friktioner mellan USA och Kina som driver på guldfebern, även vadslagningar om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve fortsätter med sina penningpolitiska lättnader i form av räntesänkningar till slutet av året får guldpriset att fortsätta sin starka, uppåtgående trend sedan mitten av augusti.
På onsdagen studsade även silver upp på grund av begränsad tillgänglighet på marknaden i London, framgår det.
Läs även: Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier Realtid
Det gynnar ädelmetaller
”Valutahandlare satsar alltmer på att kräva minst en oproportionerligt stor amerikansk räntesänkning före årets slut, medan Fed-ordföranden Jerome Powell signalerade denna vecka att centralbanken är på väg att genomföra ytterligare en sänkning på en kvarts procentenhet senare denna månad. Lägre lånekostnader tenderar att gynna ädelmetaller, eftersom de inte betalar ränta”, skriver Bloomberg.
Vid sidan av det har den amerikanska presidenten Donald Trump gått ut och förklarat att USA nu är inlåst i ett handelskrig med Kina.
Det väcker oro för långvariga skador på världsekonomin, vilket i sin tur kan öka intresset för guld som tillflyktsort ännu mer.
Det eldar på guldpriset mer
Där till uppges den utdragna nedsläckningen av den amerikanska statsapparaten gynna guldpriset, och även den nedvärderade handeln då investerare undviker statsskuldsväxlar och valutor för att skydda sig mot budgetunderskott.
Centralbankernas guldköp ger guldpriset ytterligare bränsle. Det sistnämnde har enligt artikeln fått guld att stiga mer än 60 procent i år.
Analytikerna Soni Kumari och Daniel Hynes från ANZ Group Holdings, som Bloomberg hänvisar till, ser inga tecken på att guldets ”extraordinära uppgång” är på väg att avta, det höjer sin prognos för guldpriset till 4 400 dollar per uns vid årets slut med en topp på nära 4 600 dollar i juni 2026.
Därför håller guldyran i sig
”Ökande oro kring Feds oberoende, politisk osäkerhet, handelstullar, geopolitiska spänningar och skenande skulder kommer att fortsätta att hålla det strategiska investeringsintresset för guld starkt”, skriver analytikerduon, uppger nyhetsbyrån.
Vid lunchtid i Singapore på torsdagen stod spotguld 0,6 procent högre till 4 232,98 dollar per uns medan silver då var oförändrat.
I veckan nådde silverpriset rekordnivån 53 dollar per uns.
Läs även: Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket DagensPS
Läs mer: Småsparare har fått guldfeber – “rusat i höjden” E55
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
