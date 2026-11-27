Räntan förklarar bara en del

Dollarn låg kvar på den starkaste nivån sedan april 2025, och företrädare för den amerikanska centralbanken Federal Reserve öppnade för ytterligare räntehöjningar, skrev Dagens PS den 17 november 2026. Eftersom guld inte ger någon ränta blir metallen mindre lockande att äga när räntorna stiger.

Teknikaktiernas ras i slutet av oktober tvingade sannolikt en del investerare att sälja guld för att täcka förluster och ställa mer säkerhet, bedömde Commerzbank enligt Kitco den 3 november 2026.

Carsten Fritsch, råvaruanalytiker på Commerzbank, säger enligt Kitco.

Vi anser att prisfallet för guld är överdrivet och omotiverat.

Stephen Innes skriver också i nyhetsbrevet The Dark Side of the Boom den 25 november 2026 att tvångsförsäljningarna har betytt mer för guldpriset än de vanliga sambanden med penningpolitiken, även om Fed fortfarande spelar roll.

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Innes, delägare i SPI Asset Management, skriver i nyhetsbrevet:

Den mest likvida tillgången i valvet var det första som släpades ut genom dörren.

Spararna och centralbankerna fortsätter köpa

Antalet ägare av de tio största guldprodukterna på Avanza ökade med 1,6 procent mellan den 21 oktober och 19 november 2026, enligt Placera. Centralbankerna köpte 321 ton guld under tredje kvartalet 2026, 42 procent mer än tredje kvartalet 2025, enligt World Gold Council.

AuAg Fonder, svensk fondförvaltare med inriktning på guld, silver och andra metaller, skriver i sitt månadsbrev den 5 november 2026:

Något vi på AuAg har pratat om länge är vikten av att se vad centralbankerna gör snarare än att lyssna på vad de säger.

AuAg skriver att nedgången har öppnat ett fönster för placerare och att liknande rekyler historiskt har varit bra köptillfällen.

Innes är mer avvaktande och menar att guldet först måste visa att tvångsförsäljningarna är över. Den första studsen efter en kraftig utförsäljning är sällan den bästa signalen, skrev han i nyhetsbrevet den 31 oktober 2026.

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