Priserna på koppar och tenn pressas kraftigt när investerare börjar tvivla på tekniksektorns framtida tillväxt och AI-boomens hållbarhet.
AI-rallyt spricker för koppar och tenn – 17 procent ned i november
Kopparpriset har fallit till den lägsta nivån på nästan ett år. På London Metal Exchange, LME, handlades tremånaderskontraktet till omkring 11 755 dollar per ton på torsdagen, efter att ha varit nere på 11 682 dollar.
Det innebär att kopparpriset har tappat omkring 17 procent under november, enligt Wall Street Journal.
Även tenn har drabbats hårt. Metallen, som används bland annat i lödningar av elektroniska kretsar, har fallit från nivåer över 51 000 dollar per ton till omkring 38 000 dollar, ned 25 procent sedan toppen i augusti.
Investerare som tidigare köpt industrimetaller med förhoppningen om en explosionsartad utbyggnad av datacenter till AI-sektorn börjar nu dra sig ur positionerna.
Enligt Reuters har kopparn blivit alltmer sammankopplad med utvecklingen på teknikbörserna. När AI-aktier faller följer metallpriserna med.
En starkare dollar, förväntningar om högre amerikanska räntor och svagare ekonomisk utveckling i Kina har också bidragit till pressen.
Kina sätter käppar i hjulen
Koppar har varit en av de stora vinnarna på förväntningarna om en omfattande utbyggnad av AI-infrastruktur. Datacenter kräver stora mängder metall till elnät, kablage och annan elektrisk utrustning.
Men den kinesiska efterfrågan har inte utvecklats som marknaden hoppats. Kina är världens största konsument av koppar och spelar därmed en avgörande roll för prisbildningen. En svagare industriell efterfrågan och tecken på att den inhemska ekonomin tappar fart har bidragit till att dämpa optimismen.
Enligt Reuters har investerarnas fokus nu flyttats från den långsiktiga efterfrågepotentialen till mer omedelbara frågor om tillväxt och lönsamhet.
En paradoxal metallmarknad
Prisraset innebär dock inte att det råder gott om metaller. Tvärtom beskriver Reuters en fysisk marknad där tillgången på koppar och tenn fortfarande är ansträngd.
För koppar har amerikansk handelspolitik bidragit till att stora mängder metall flyttats till USA i väntan på eventuella importtullar. Det har gjort att tillgången på koppar i andra delar av världen blivit mer begränsad.
Även tennmarknaden uppvisar tydliga tecken på begränsad tillgång. De samlade lagren på London Metal Exchange och Shanghai Futures Exchange uppgick enligt Reuters till drygt 8 400 ton, jämfört med en topp på 22 600 ton i februari.
För tenn har även utbudsproblem i Indonesien spelat in. Landets tillslag mot olaglig gruvdrift har bidragit till att exporten av raffinerat tenn minskat.
AI-behoven finns kvar
Det skapar en märklig situation – investerarna säljer av metallkontrakt är den fysiska tillgången på vissa håll fortsatt knapp.
Den långsiktiga efterfrågan på industrimetaller är inte nödvändigtvis hotad av den senaste börsoron. Utbyggnaden av datacenter, elektrifieringen och investeringarna i elnät väntas fortsätta skapa ett stort behov av koppar och andra metaller.
Men marknaden tvingas nu skilja mellan framtida potential och faktisk efterfrågan här och nu.
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