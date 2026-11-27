Det innebär att kopparpriset har tappat omkring 17 procent under november, enligt Wall Street Journal.

Även tenn har drabbats hårt. Metallen, som används bland annat i lödningar av elektroniska kretsar, har fallit från nivåer över 51 000 dollar per ton till omkring 38 000 dollar, ned 25 procent sedan toppen i augusti.

Investerare som tidigare köpt industrimetaller med förhoppningen om en explosionsartad utbyggnad av datacenter till AI-sektorn börjar nu dra sig ur positionerna.

Enligt Reuters har kopparn blivit alltmer sammankopplad med utvecklingen på teknikbörserna. När AI-aktier faller följer metallpriserna med.

En starkare dollar, förväntningar om högre amerikanska räntor och svagare ekonomisk utveckling i Kina har också bidragit till pressen.

Kina sätter käppar i hjulen

Koppar har varit en av de stora vinnarna på förväntningarna om en omfattande utbyggnad av AI-infrastruktur. Datacenter kräver stora mängder metall till elnät, kablage och annan elektrisk utrustning.

Men den kinesiska efterfrågan har inte utvecklats som marknaden hoppats. Kina är världens största konsument av koppar och spelar därmed en avgörande roll för prisbildningen. En svagare industriell efterfrågan och tecken på att den inhemska ekonomin tappar fart har bidragit till att dämpa optimismen.

Enligt Reuters har investerarnas fokus nu flyttats från den långsiktiga efterfrågepotentialen till mer omedelbara frågor om tillväxt och lönsamhet.