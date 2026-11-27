Kina kan ha hittat guld för närmare 300 miljarder dollar. Två enorma fyndigheter i landet innehåller potentiellt över 2 400 ton av ädelmetallen – en skatt som kan stärka landets position på den globala guldmarknaden.
Kina sitter på guldskatt värd 2 800 miljarder – två jättefynd
Under Kinas berg och kullar döljer sig några av världens största guldfyndigheter. Nu har omfattningen av två uppmärksammade upptäckter hamnat i fokus igen.
Det handlar om Dadonggou i Liaoningprovinsen i nordöstra Kina och Wangu-fältet i Hunan i landets centrala delar.
Tillsammans kan fyndigheterna innehålla mer än 2 400 ton guld. Med de guldpriser som ScienceAlert räknar med i sin sammanställning motsvarar det ett teoretiskt marknadsvärde på närmare 300 miljarder dollar, omkring 2 800 miljarder kronor.
Relativ låg guldhalt
Den största fyndigheten finns i Dadonggou. Kinas naturresursministerium bekräftade i november 2025 att området innehåller 1 444,49 ton guld. Det beskrevs som den största enskilda guldfyndigheten som upptäckts i landet sedan Folkrepubliken Kina grundades 1949.
Bakom upptäckten står Liaoning Geological and Mining Group. Under 15 månaders intensiv prospektering genomfördes 219 borrningar med en sammanlagd borrsträcka på över 136 kilometer.
Fyndigheten innehåller uppskattningsvis 2,586 miljarder ton malm, men guldhalten är relativt låg – i genomsnitt 0,56 gram per ton. Projektet har enligt kinesiska myndigheter klarat en ekonomisk genomförbarhetsbedömning och bedöms kunna bli en stor dagbrottsgruva.
Guld för över 1 000 miljarder i Hunan
Den andra stora upptäckten finns vid Wangu-fältet i Hunan. Där identifierade geologer under 2024 mer än 40 guldförande ådror.
De första undersökningarna visade på omkring 300 ton guld ned till 2 000 meters djup. Men när geologerna räknade in ytterligare fyndigheter på större djup uppskattades den totala mängden kunna överstiga 1 000 ton. Det bygger dock på prognoser som behöver verifieras genom ytterligare prospektering.
Den potentiella fyndigheten värderades då till omkring 83 miljarder dollar. Med senare års kraftiga prisuppgång på guld skulle värdet vara betydligt högre.
Strategisk tillgång för Kina
Kina är redan världens största guldproducent. Enligt World Gold Council stod Kina för omkring 10 procent av den globala gruvproduktionen under 2025.
De nya fyndigheterna kan öka dominansen. Men det är långt ifrån säkert att hela den uppskattade mängden kan utvinnas. Kostnader för gruvdrift, anrikning och infrastruktur avgör hur stor del av guldet som i praktiken blir ekonomiskt lönsam att bryta.
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