Det handlar om Dadonggou i Liaoningprovinsen i nordöstra Kina och Wangu-fältet i Hunan i landets centrala delar.

Tillsammans kan fyndigheterna innehålla mer än 2 400 ton guld. Med de guldpriser som ScienceAlert räknar med i sin sammanställning motsvarar det ett teoretiskt marknadsvärde på närmare 300 miljarder dollar, omkring 2 800 miljarder kronor.

Relativ låg guldhalt

Den största fyndigheten finns i Dadonggou. Kinas naturresursministerium bekräftade i november 2025 att området innehåller 1 444,49 ton guld. Det beskrevs som den största enskilda guldfyndigheten som upptäckts i landet sedan Folkrepubliken Kina grundades 1949.

Bakom upptäckten står Liaoning Geological and Mining Group. Under 15 månaders intensiv prospektering genomfördes 219 borrningar med en sammanlagd borrsträcka på över 136 kilometer.

Fyndigheten innehåller uppskattningsvis 2,586 miljarder ton malm, men guldhalten är relativt låg – i genomsnitt 0,56 gram per ton. Projektet har enligt kinesiska myndigheter klarat en ekonomisk genomförbarhetsbedömning och bedöms kunna bli en stor dagbrottsgruva.