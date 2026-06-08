Oljan studsar upp mer än 3 procent sedan Iran och Israel attackerat varann militärt. USA:s president Donald Trump är irriterad.
Nytt prisrally på oljan efter attacker från Iran och Israel
Spänningarna ökar och oron stiger över den bräckliga vapenvilan i Mellanöstern. Risken för en eskalerande och utdragen konflikt ökar efter attackerna från båda håll.
USA:s president hade uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker, men detta hörsammades inte vilket gör Trump uppenbart besviken.
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Trump: Hjälper inte förhandlingarna
Missilattackerna ”kommer definitivt inte att hjälpa förhandlingarna”, säger Trump till Fox News sedan Israel attackerat militära mål i västa och centrala Iran.
Det föregicks av att Israel träffats av en iransk missil och det fick Israel att besluta om vedergällning.
Iran deklarerade att det uppkomna läget gjort att en ”överenskommelse med president Trump” i nuvarande skede inte längre är ”genomförbar”.
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Så mycket stiger priset på olja i dag
På oljemarknaden stiger terminskontrakten för det internationella riktmärket Brent, med leverans i juli, med 3,18 procent till 96,05 dollar per fat.
Den amerikanska WTI-oljans terminer med leverans i augusti stiger 3,46 procent till 93,67 dollar fatet.
Det rapporterar CNBC och uppger även att Iran nu ser amerikanska baser och tillgångar i Mellanöstern som ”legitima mål”. Dels på grund av USA:s blockad mot iranska hamnar, dels för att USA enligt landet bryter mot avtalet gällande Libanon.
Opec+ höjer produktionsmålen igen
Den amerikanska finansnyhetskanalen berättar att oljekartellen Opec+ gått med på att höja oljeutbudet med 188 000 fat olja per dag från juli.
Det blir fjärde gången sedan Hormuzsundet stängdes som oljeproduktionskvoterna höjs, framgår det.
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