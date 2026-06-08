Nytt prisrally på oljan efter attacker från Iran och Israel

USA:s president hade uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker, men detta hörsammades inte vilket gör Trump uppenbart besviken.

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Trump: Hjälper inte förhandlingarna

Missilattackerna ”kommer definitivt inte att hjälpa förhandlingarna”, säger Trump till Fox News sedan Israel attackerat militära mål i västa och centrala Iran.

Det föregicks av att Israel träffats av en iransk missil och det fick Israel att besluta om vedergällning.

Iran deklarerade att det uppkomna läget gjort att en ”överenskommelse med president Trump” i nuvarande skede inte längre är ”genomförbar”.

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