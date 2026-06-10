Bara under juni har silver tappat 13 procent av sitt värde, och guldet är ned drygt 6 procent.

Halverat silverpris

Nedgången har pågått en längre tid, och metallerna är långt ifrån toppnivåerna tidigare under året. Sedan januari har silverpriset nästan halverats från toppnoteringen kring 120 dollar per uns. Guldpriset har fallit markant från sina högsta nivåer runt 5 600 dollar per uns.

Enligt Commerzbanks råvaruanalytiker Carsten Fritsch tyngs guld- och silverpriserna av förväntningar om högre amerikanska räntor, enligt en artikel hos Kitco. Han menar att en oväntat hög inflationstakt kan leda till ytterligare prispress på ädelmetallerna.

Högre räntor brukar göra guld och silver mindre attraktiva för investerare eftersom metallerna inte ger någon löpande avkastning.

Investerare väntar på klarhet

Ole S. Hansen, chef för råvarustrategi på Saxo Bank, skriver i ett inlägg på X att silver upplever en ”förnyad period av svaghet” medan investerare väntar på mer klarhet kring ”inflation, energipriser och Federal Reserves policyväg”.

Ryan McKay, senior råvarustrateg på TD Securities är inne på samma spår i en artikel hos Bloomberg.

”Den rådande inflationsoron, starka data, den ökande sannolikheten för en räntehöjning från Fed och brottet mot 200-dagars glidande medelvärde har lett till en kraftig negativ snedvridning”, säger han.

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