"Betydligt högre priser" på metaller framöver, tror analytiker

Men kan också bara vara början.

”Vi kommer att befinna oss i en betydligt stramare utbudssituation på råvarumarknaderna”, säger Craig Miller, vd för det sydafrikanska gruvbolaget Valterra Platinum till Financial TImes.

”Super squeeze” på metaller

Paul Bloxham, chefsekonom för råvaror på HSBC, kallar det för en ”super squeeze” på metaller. Som eskalerat på grund av kriget i Iran, då exempelvis 10 procent av världens aluminiumproduktion försvann från marknaden med blockaden av Hormuzsundet.

”Det här skiljer sig från tidigare råvarucykler eftersom den drivs av utbudsproblem snarare än exceptionellt stark efterfrågan”, säger Paul Bloxham till FT.

Många förutspår att prisökningarna i metaller fortsätter, inklusive storbanken Goldman Sachs som nyligen justerade upp sin prognos för kopparpriset vid årets slut med 10 procent. Andra metaller som aluminium, tenn, zink och nickel har en liknande utveckling.

”Alla tittar på var priserna står och kliar sig i huvudet. Det finns ett strukturellt problem i många av dessa råvarumarknader. Och vi kommer att se betydligt högre priser”, säger James Hayter, investeringschef på Orion Resource Equities till Financial TImes.