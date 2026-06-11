Då kriget mot Iran förvärrar en redan akut brist på koppar, aluminium och andra metaller varnar analytiker för en långvarig ”superpress” som kan fortsätta in på nästa decennium.
"Betydligt högre priser" på metaller framöver, tror analytiker
Till skillnad från ädelmetaller som guld och silver, så fortsätter industrimetallerna att stiga i pris. Priset på koppar är på sin högsta nivå någonsin, och aluminium har inte kostat så mycket på fyra år. Metallerna har rusat en längre tid.
Men kan också bara vara början.
”Vi kommer att befinna oss i en betydligt stramare utbudssituation på råvarumarknaderna”, säger Craig Miller, vd för det sydafrikanska gruvbolaget Valterra Platinum till Financial TImes.
”Super squeeze” på metaller
Paul Bloxham, chefsekonom för råvaror på HSBC, kallar det för en ”super squeeze” på metaller. Som eskalerat på grund av kriget i Iran, då exempelvis 10 procent av världens aluminiumproduktion försvann från marknaden med blockaden av Hormuzsundet.
”Det här skiljer sig från tidigare råvarucykler eftersom den drivs av utbudsproblem snarare än exceptionellt stark efterfrågan”, säger Paul Bloxham till FT.
Många förutspår att prisökningarna i metaller fortsätter, inklusive storbanken Goldman Sachs som nyligen justerade upp sin prognos för kopparpriset vid årets slut med 10 procent. Andra metaller som aluminium, tenn, zink och nickel har en liknande utveckling.
”Alla tittar på var priserna står och kliar sig i huvudet. Det finns ett strukturellt problem i många av dessa råvarumarknader. Och vi kommer att se betydligt högre priser”, säger James Hayter, investeringschef på Orion Resource Equities till Financial TImes.
Utbudsproblem ligger bakom
Det handlar primärt om att det finns för lite utbud, efterfrågan visar inga tecken på att bromsa in.
”Jag har ännu inte sett någon tydlig efterfrågeförstörelse. Ingen kommer att sluta köpa kablar till förnybar energi inom överskådlig framtid”, säger Jean-Sébastien Pelland på kabeltillverkaren Eland Cables till FT.
Metaller är inte heller problem som går att fixa särskilt enkelt. Det behövs nämligen fler gruvor om utbudet ska öka, och sådana etableringar tar tid.
”Sedan början av 2000-talet har investerare pressat gruvbolagen att vara mer disciplinerade i sin kapitalanvändning, vilket i grunden är positivt. Men det har också inneburit att man i vissa fall har investerat för lite och lagt för lite kapital på ny produktion. Nu behöver branschen komma ikapp”, säger Cobus Loots, VD för Pan African Resources, till tidningen.
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