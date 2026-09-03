Omkring 90 000 ton diesel ska lastas ombord på tankfartyget Priamos för leverans till nordvästra Europa, enligt fraktuppgifter som Bloomberg tagit del av. Slutdestinationen kan bli Storbritannien eller Rotterdam och affären arrangeras av råvaruhandelsbolaget Trafigura.

Begränsad raffinaderikapacitet

Sydkorea brukar framför allt exportera raffinerade bränslen till andra länder i Asien och Stillahavsregionen. Den här gången väntar i stället en resa på omkring 19 000 kilometer, sannolikt via Suezkanalen.

Förklaringen är Europas allt mer ansträngda dieselförsörjning, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Europa har begränsad raffinaderikapacitet och är därför beroende av import av diesel. Kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern bidragit till att strama åt det globala utbudet av bränsle.

På Bloomberg-grafiken över europeiska diesellager syns hur lagren under sommaren har legat klart under det historiska femårsgenomsnittet. Lagernivåerna föll till omkring 1,4 miljoner ton i början av augusti, innan de återhämtade sig något.

Prisskillnaden gör långresan lönsam

Normalt skulle det vara svårt att räkna hem att frakta diesel hela vägen från Sydkorea till Europa. Men prisbilden har förändrat kalkylen.

Dieselpriserna i Europa ligger betydligt högre än i Asien. Enligt råvarumäklaren PVM har prisskillnaden mellan de två regionerna dessutom nyligen nått den största nivån i data som sträcker sig tillbaka till 2023.

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Det är denna ovanligt stora prisskillnad som kan göra den 19 000 kilometer långa resan attraktiv för handlarna.

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