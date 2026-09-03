Ännu en centralbank flyttar guldet från USA till London
För att sprida riskerna under ökad geopolitisk oro har den nederländska centralbanken DNB flyttat 86 ton guld från Nordamerika.
DNB meddelar att man mellan mars och augusti i år sålt av 59 ton guld som förvarades i New York och Ottawa för att sedan köpa lika mycket i London och förvara guldet där. Nästan allt det sålda guldet togs från USA.
Samtidigt fraktades 27 ton guld rent fysiskt från städerna till nederländska Zeist, rapporterar den nederländska nyhetsbyrån ANP.
86 ton motsvarar 14 procent av den totala nederländska guldreserven och flytten motiveras av vikten av att ha en ”mer balanserad” placering av guldet i en tid av ökad geopolitiska oro.
En tredjedel av guldreserven på drygt 614 ton förvaras nu i London. Det totala värdet var enligt ANP vid årsskiftet motsvarande 805 miljarder kronor.