Ännu en centralbank flyttar guldet från USA till London

DNB meddelar att man mellan mars och augusti i år sålt av 59 ton guld som förvarades i New York och Ottawa för att sedan köpa lika mycket i London och förvara guldet där. Nästan allt det sålda guldet togs från USA.

För att sprida riskerna under ökad geopolitisk oro har den nederländska centralbanken DNB flyttat 86 ton guld från Nordamerika.

DNB meddelar att man mellan mars och augusti i år sålt av 59 ton guld som förvarades i New York och Ottawa för att sedan köpa lika mycket i London och förvara guldet där. Nästan allt det sålda guldet togs från USA.