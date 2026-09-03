LKAB:s mineralgruva hotar sameby: ”Det blir slutet”

”Det blir slutet för rennäringen som vi känner den om gruvan byggs”, säger Lars-Marcus Kuhmunen till SVT:s ”Renar i vägen”.

Samisk mark i norra Sverige är föremål för flera gruvprojekt för utvinning av mineraler.

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EU: Strategisk viktig fyndighet

En av fyndigheterna, den så kallade Per Geijer-fyndigheten i Kiruna, anses vara rik på jordartsmetaller som används till exempelvis elbilar, vindkraftverk och mobiler.

EU klassar fyndigheten som ”strategisk viktig” då den bedöms ha möjlighet att göra Europa självförsörjande på viktiga mineraler och därmed minska beroendet av Kina.

”Det handlar om klimatet, försvarsindustrin och säkerhetspolitik”, säger Niklas Johansson, direktör för externa relationer på LKAB, till SVT där samerna uttrycker oro och kastar ut frågan om hur mycket Sverige är berett att offra för sitt eget och Europas välstånd.

LKAB är tvingat att samråda med samerna då den aktuella fyndigheten ligger på deras mark. Samerna har rätt att bruka marken, där renar har vandrat i hundratals år. Samtalen mellan de berörda samerna och gruvjätten LKAB uppges nu ha brutit samman.

Om företaget gör verklighet av sina planer kommer det riva upp stora skador i marken och klippa av samebyn på mitten, framgår det.