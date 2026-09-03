Lars-Marcus Kuhmunen, ordförande i Gabna sameby, är djupt oroad över jakten på sällsynta jordartsmetaller med LKAB:s planerade gruva i Kiruna.
LKAB:s mineralgruva hotar sameby: ”Det blir slutet”
Mineralerna bedöms som nödvändiga för elektrifieringen och klimatomställningen i Europa. För samerna utgör det hela ett konkret hot då fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller ligger under den sista smala flyttleden för Gabna samebys renar.
”Det blir slutet för rennäringen som vi känner den om gruvan byggs”, säger Lars-Marcus Kuhmunen till SVT:s ”Renar i vägen”.
Samisk mark i norra Sverige är föremål för flera gruvprojekt för utvinning av mineraler.
Läs mer: Same-vrede över LKAB:s sällsynta fynd DagensPS
EU: Strategisk viktig fyndighet
En av fyndigheterna, den så kallade Per Geijer-fyndigheten i Kiruna, anses vara rik på jordartsmetaller som används till exempelvis elbilar, vindkraftverk och mobiler.
EU klassar fyndigheten som ”strategisk viktig” då den bedöms ha möjlighet att göra Europa självförsörjande på viktiga mineraler och därmed minska beroendet av Kina.
”Det handlar om klimatet, försvarsindustrin och säkerhetspolitik”, säger Niklas Johansson, direktör för externa relationer på LKAB, till SVT där samerna uttrycker oro och kastar ut frågan om hur mycket Sverige är berett att offra för sitt eget och Europas välstånd.
LKAB är tvingat att samråda med samerna då den aktuella fyndigheten ligger på deras mark. Samerna har rätt att bruka marken, där renar har vandrat i hundratals år. Samtalen mellan de berörda samerna och gruvjätten LKAB uppges nu ha brutit samman.
Om företaget gör verklighet av sina planer kommer det riva upp stora skador i marken och klippa av samebyn på mitten, framgår det.
LKAB: Alla kan inte få som de vill
Lars-Marcus Kuhmunen, ordförande i Gabna sameby, kallar projektet för ett ”experiment” som aldrig tidigare gjorts i landet.
LKAB:s Niklas Johansson kontrar med att alla inte kan få som de vill och betonar att ”någon måste backa”.
I SVT:s valkompass anser sex av åtta riksdagspartier att de vill underlätta för att starta gruvor på samisk mark. Främst framhålls argumentet med klimatnyttan.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mest kritisk. Moderaterna och i synnerhet Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill enligt uppgift minska rennäringens inflytande.
Läs vidare: Kapplöpningen om Europas mineraler har börjat på allvar DagensPS
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