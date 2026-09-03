Nederländerna flyttar 86 ton guld från USA: "Krisberedskap"

”Vi antar att vi aldrig kommer att behöva använda guldet, men det är ändå nödvändigt att stärka vår motståndskraft och beredskap”, säger DNB-chefen Olaf Sleijpen enligt BBC.

Lättare att handla med

Enligt centralbanken är guld som förvaras i London lättare att handla med än guld som ligger i New York eller Ottawa. London är ett av världens viktigaste centrum för handel med fysiskt guld.

Efter flytten finns 32,1 procent av Nederländernas guldreserver i London, jämfört med 18,1 procent tidigare. Andelen i New York har minskat från 31,3 till 18,5 procent och andelen i Ottawa från 19,7 till 18,5 procent. Nederländerna har 30,8 procent av guldet på hemmaplan.

En del av guldet, 27 ton, fraktades fysiskt över Atlanten. Men centralbanken sålde också av guld i Nordamerika och köpte motsvarande mängd i Europa. DNB säger att kombinationen av fysisk transport och köp och försäljning minskade riskerna med att flytta stora mängder guld.

Mer än fyra gånger Sveriges guldreserv

Centralbanken pekar på ”ökande geopolitisk oro” som en viktig anledning till att stärka sin krisberedskap. De poängterar flera gånger om att de inte förväntar sig att Nederländernas guld behöver användas, men de vill öka möjligheterna att kunna göra det vid behov.

Totalt uppgick de nederländska guldreserverna till 612,4 ton vid slutet av 2025. Då var värdet omkring 72,2 miljarder euro, motsvarande 805 miljarder kronor. Det är lite mer än fyra gånger så mycket som den svenska guldreserven som i april hade ett värde på 172,6 miljarder kronor enligt Riksbanken.

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