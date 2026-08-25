Europa har ett växande dieselproblem. Krig och attacker har slagit ut raffinaderier och strypt exporten – nu hotar en ny prischock.
"Europa har ett enormt dieselproblem"
Ett oljepris under 100 dollar fatet kan se ut som ett tecken på att energikrisen håller på att klinga av. Men tittar man på dieselmarknaden är bilden den motsatta, rapporterar Oilprice.
De europeiska dieselpriserna har stigit med över 70 procent sedan kriget i Iran inleddes i februari. Brentoljan har samtidigt fallit tillbaka från krigstoppen på 118 dollar och handlas kring 90 dollar fatet.
Förklaringen är att världens problem inte längre bara handlar om hur mycket råolja som kommer upp ur marken, utan också vad som händer med den.
Kriget har slagit hårt mot raffinaderier i Mellanöstern. Enligt Internationella energiorganet, IEA, har den globala raffinaderiproduktionen dessutom pressats av fortsatta ukrainska attacker mot ryska anläggningar.
5 miljoner fat per dag lägre än i fjol
I juli låg världens genomströmning i raffinaderier nära 5 miljoner fat per dag under nivån ett år tidigare. Samtidigt föll exporten av diesel från Ryssland, Mellanöstern och Asien med 1,3 miljoner fat per dag – omkring en femtedel av den globala sjöburna handeln.
Konflikter har slagit ut omkring 10 procent av den globala raffineringskapaciteten, rapporterar Reuters. Och attackerna fortsätter.
Särskilt problematiskt är läget i vår del av världen.
”Europa har ett enormt dieselproblem”, säger Eugene Lindell, chef för raffinerade oljeprodukter på konsultbolaget FGE NexantECA, till Bloomberg tidigare i augusti.
Kontinentens fordonspark, transporter, jordbruk och industri använder mycket diesel, medan den egna raffinaderikapaciteten inte alltid producerar tillräckligt. Historiskt har Europa därför fyllt luckan med import från bland annat Ryssland, Mellanöstern, USA och Asien.
USA livlina
Just USA har blivit en allt viktigare livlina för den globala marknaden. Landets export av destillatbränslen har stigit kraftigt, men hjälpen har ett pris. De amerikanska lagren sjunker och marknaden blir allt mer beroende av ett fåtal produktionsnav.
Läget skulle inte heller lösa sig fort även om det blev fred överallt i morgon. Ett skadat raffinaderi kan kräva månader av reparationer.
IEA konstaterar att de globala oljelagren har minskat med 410 miljoner fat sedan kriget började. Bara i juli föll lagren med 69 miljoner fat.
Hög kapacitet i Sverige
Sverige har en hög raffineringskapacitet med flera stora raffinaderier som klarar av både den inhemska efterfrågan och en stor export av petroleumprodukter, och någon brist lokalt är inte att vänta. Men prisökningarna i Europas dieselproblem kommer vi inte undan då priset sätts på världsmarknaden.
SCB visade så sent som i juli att drivmedelspriserna föll och bidrog till den låga inflationen. Men en ny dieseluppgång skulle snabbt kunna vända den bilden – och slå hårt mot svensk ekonomi. Bland de sektorer som använder stora mängder diesel finns nämligen jordbruket, transportsektorn och den tunga industrin.
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