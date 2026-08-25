De europeiska dieselpriserna har stigit med över 70 procent sedan kriget i Iran inleddes i februari. Brentoljan har samtidigt fallit tillbaka från krigstoppen på 118 dollar och handlas kring 90 dollar fatet.

Förklaringen är att världens problem inte längre bara handlar om hur mycket råolja som kommer upp ur marken, utan också vad som händer med den.

Kriget har slagit hårt mot raffinaderier i Mellanöstern. Enligt Internationella energiorganet, IEA, har den globala raffinaderiproduktionen dessutom pressats av fortsatta ukrainska attacker mot ryska anläggningar.

5 miljoner fat per dag lägre än i fjol

I juli låg världens genomströmning i raffinaderier nära 5 miljoner fat per dag under nivån ett år tidigare. Samtidigt föll exporten av diesel från Ryssland, Mellanöstern och Asien med 1,3 miljoner fat per dag – omkring en femtedel av den globala sjöburna handeln.

Konflikter har slagit ut omkring 10 procent av den globala raffineringskapaciteten, rapporterar Reuters. Och attackerna fortsätter.

Särskilt problematiskt är läget i vår del av världen.

”Europa har ett enormt dieselproblem”, säger Eugene Lindell, chef för raffinerade oljeprodukter på konsultbolaget FGE NexantECA, till Bloomberg tidigare i augusti.

Kontinentens fordonspark, transporter, jordbruk och industri använder mycket diesel, medan den egna raffinaderikapaciteten inte alltid producerar tillräckligt. Historiskt har Europa därför fyllt luckan med import från bland annat Ryssland, Mellanöstern, USA och Asien.