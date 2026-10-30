Diamanter tappar sin glans – nu skakar hela lyxindustrin

En miljardindustri tappar greppet

Konsekvenserna märks tydligt hos De Beers, diamantbolaget som i princip haft monopol i branschen hela 1900-talet och fortfarande idag är en av branschens största aktörer.

Bolaget grundades 1888 och byggde sin ställning genom att kontrollera tillgången på diamanter och skapa en efterfrågan som vilade på känslor snarare än enbart på stenarnas egenskaper.

1947 myntade copywritern Frances Gerety det numera klassiska uttrycket ”A diamond is forever”. Kampanjen bidrog till att göra diamantringen till en självklar del av förlovningen.

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Letar strukturaffär

Men den tiden är förbi.

De Beers omsatte 3,5 miljarder dollar 2025, men redovisade en underliggande förlust på 511 miljoner dollar. Det var en dramatisk försämring från året innan, då förlusten låg på 25 miljoner dollar.

Ägaren Anglo American försöker sedan 2024 sälja diamantbolaget, till reapris jämfört med tidigare nivåer. Men det är svårt att hitta köpare. Enligt MoneyWeek har diskussioner förts om ett konsortium lett av Botswanas tidigare president Ian Khama och med kopplingar till De Beers tidigare chef Gareth Penny. En affär skulle kunna värdera bolaget till omkring 1 miljard dollar.

Tappat halva värdet

Naturdiamanter har tappat mer än hälften av sitt värde under de senaste fem åren. Enligt CNBC har en genomsnittlig diamant på ett carat gått från omkring 8 007 dollar 2021 till 3 898 dollar nu. Prisraset har visserligen det senaste halvåret bromsat upp, och naturdiamanter har ökat något i pris, som Dagens PS rapporterat om.

De Beers skriver också i sin senaste kvartalsrapport att de ser tecken på stabilisering. Och kanske en möjlig väg framåt.

Billigare stenar får allt svårare att konkurrera med laboratorieproduktionen, men större och mer ovanliga naturdiamanter går bättre. De Beers försöker nu flytta fokus tillbaka till naturdiamanternas exklusivitet, rapporterar Financial Times.

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