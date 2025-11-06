Oljeleveranser rasar – USA:s sanktioner biter

De senaste siffrorna från Bloomberg visar att Rysslands sjöburna råoljeexport sjönk till 3,58 miljoner fat per dag den 2 november.

Det är en minskning med nära 190 000 fat per dag jämfört med föregående vecka. Det är den största nedgången under en vecka sedan januari 2024, enligt The Kyiv Independent.

En betydande del av orsaken ligger i att de två största ryska oljebolagen, Rosneft och Lukoil, nu omfattas av amerikanska sanktioner, vilket enligt experter rör omkring 80 procent av landets råoljeproduktion.

USA:s sanktioner slår mot skuggflottan

De senaste sanktionerna riktas främst mot den så kallade “skuggflottan”. Vilket är de fartyg som är registrerade under olika flaggor och används för att transportera rysk olja.

Och enligt Economic Times och Splash247 har flera av dessa fartyg nu stoppats från att lasta eller lossa i viktiga hamnar, eftersom de saknar sjöförsäkring med västerländska företag, även kallat västlig försäkring.

Analytiker menar att kan detta redan slå mot ryska statsintäkter, eftersom en stor del av exportintäkterna fortfarande kommer från sjötransporter.

Hamnen i Vladivostok känner av USA:s sanktioner. (Foto: AP/TT)

Dagens PS har tidigare rapporterat om att Ryssland tvingas sälja på parallella marknader, vilket är både dyrare och mer logistiskt komplicerat

Köpare av olja drar sig tillbaka

Samtidigt rapporterar Euromaidan Press att flera stora köpare i Asien, bland annat Indien och Kina, har börjat dra ned sina beställningar av rysk råolja. Osäkerhet kring betalningar och leveranser gör att många rederier väljer att ligga stilla tills situationen klarnar.

Detta kan på sikt leda till att Ryssland tvingas sälja sin olja med ännu större rabatter, eller minska produktionen.