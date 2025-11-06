De ryska oljeexporterna till sjöss faller kraftigt efter att USA infört nya sanktioner mot rederier och försäkringsbolag som hanterar rysk olja. Det markerar den största nedgången sedan början av 2024.
Oljeleveranser rasar – USA:s sanktioner biter
Mest läst i kategorin
Ja till uranbrytning – gruvnäringen jublar
Från och med 1 januari 2026 blir det tillåtet att bryta uran i Sverige. Under onsdagen röstade riksdagen igenom förslaget om att häva förbudet som infördes 2018. Gruvnäringen jublar över beslutet som öppnar för att ta tillvara uranresurser i svensk berggrund. Beslutet innebär att uran klassas som ett koncessionsmineral, vilket gör det möjligt att utvinna …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Ett isberg av olja: När kommer smällen?
Priset på olja har varit relativt stabilt mellan 60 och 65 dollar sedan snart ett halvår. Ett växande överskott hotar att sänka priset avsevärt. Två miljoner fat om dagen, så stort bedöms det dagliga överskottet i produktionen vara nu. Innan det vänder tror prognosmakarna att överskottet kommer att nå fyra miljoner om dagen. Än så …
Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita
Rysslands sjöburna oljeexport har minskat kraftigt samtidigt som stora köpare som Turkiet börjar vända sig till alternativa leverantörer efter de senaste amerikanska sanktionerna mot ryska oljebolag. Rysslands sjöburna råoljeleveranser har sjunkit till 3,58 miljoner fat per dag under de fyra veckorna fram till den 2 november, skriver Bloomberg. Det är en minskning med cirka 190 …
USA vill ha mer brittisk olja
”Drill, baby, drill” är Trumps budskap till oljeindustrin i USA. Nu uppmanar hans ambassadör i Storbritannien britterna till samma sak. Det är i en intervju för Sky News som Warren Stephens, USA:s ambassadör i Storbritannien sedan i maj, kommer med sina synpunkter på britterna och Nordsjöoljan. Storbritannien måste öka borrandet i Nordsjön för att stärka …
De senaste siffrorna från Bloomberg visar att Rysslands sjöburna råoljeexport sjönk till 3,58 miljoner fat per dag den 2 november.
Det är en minskning med nära 190 000 fat per dag jämfört med föregående vecka. Det är den största nedgången under en vecka sedan januari 2024, enligt The Kyiv Independent.
En betydande del av orsaken ligger i att de två största ryska oljebolagen, Rosneft och Lukoil, nu omfattas av amerikanska sanktioner, vilket enligt experter rör omkring 80 procent av landets råoljeproduktion.
Läs även: Ryssland säljer olja på parallell marknad – går runt sanktioner
USA:s sanktioner slår mot skuggflottan
De senaste sanktionerna riktas främst mot den så kallade “skuggflottan”. Vilket är de fartyg som är registrerade under olika flaggor och används för att transportera rysk olja.
Och enligt Economic Times och Splash247 har flera av dessa fartyg nu stoppats från att lasta eller lossa i viktiga hamnar, eftersom de saknar sjöförsäkring med västerländska företag, även kallat västlig försäkring.
Analytiker menar att kan detta redan slå mot ryska statsintäkter, eftersom en stor del av exportintäkterna fortfarande kommer från sjötransporter.
Dagens PS har tidigare rapporterat om att Ryssland tvingas sälja på parallella marknader, vilket är både dyrare och mer logistiskt komplicerat
Köpare av olja drar sig tillbaka
Samtidigt rapporterar Euromaidan Press att flera stora köpare i Asien, bland annat Indien och Kina, har börjat dra ned sina beställningar av rysk råolja. Osäkerhet kring betalningar och leveranser gör att många rederier väljer att ligga stilla tills situationen klarnar.
Detta kan på sikt leda till att Ryssland tvingas sälja sin olja med ännu större rabatter, eller minska produktionen.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Stegra har säkrat pengar – vägrar acceptera krisstämpel
Pengar finns i kassan – och några tecken på en inbromsning existerar inte. Det är Stegras vd Henrik Henrikssons svar på den hårda kritiken. Efter veckor av spekulationer om ekonomiska problem och tillsyn på arbetsplatsen har det talats om att Stegra befinner sig i kras. Men ståltillverkarens vd Henrik Henriksson slår tillbaka mot uppgifterna. Enligt …
Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel
Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande. Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats. "Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna …
Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"
Lotta Faxén gör comeback som småbolagsförvaltare på Aktie-Ansvar efter att ha lämnat Lannebo vid årsskiftet. Som gäst i PS Studio berättar hon nu hur hon ser på det sargade småbolagssegmentet, var hon letar investeringar till fonden och vilken småländsk aktiefavorit hon just nu föredrar. Se även: Sparkonto utan ränta? "Som falukorv utan kött" – Dagens …
Ayrton Sennas ikoniska McLaren säljs nu – för över 120 miljoner
Formel 1-legendarens bil från segern i Brasilien går nu under klubban. Det är ett stycke motorsportshistoria som nu byter ägare. McLaren MP4/6, bilen som Ayrton Senna körde till seger i Brasiliens Grand Prix 1991, ska säljas på auktion hos RM Sotheby’s i december. Det skriver TopGear. Utropspriset ligger mellan motsvarande 120 och 150 miljoner kronor. …
Diamanter utan dåligt samvete – Julia utmanar hela branschen
När Julia Hakanpää inte hittade en förlovningsring med diamanter som levde upp till hennes värderingar – varken estetiskt eller etiskt – bestämde hon sig för att skapa den själv. Sex år senare har hennes varumärke KARAAT blivit Nordens ledande aktör inom hållbar lyx med laboratorieodlade diamanter och återvunnet guld. Nu öppnar hon sitt första svenska …