Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Oljeleveranser rasar – USA:s sanktioner biter

Båt och putin
Tankfartyg ligger stilla när USA slår mot den ryska skuggflottan – ett hårt slag mot Putins oljeintäkter. (Foto: Ryska oljeexporten pressas av nya sanktioner: Tankfartyg ligger stilla när USA slår mot den ryska skuggflottan – ett hårt slag mot Putins oljeintäkter. (Foto: Natalya Letunova på Unsplash och Alexander KAzakov/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

De ryska oljeexporterna till sjöss faller kraftigt efter att USA infört nya sanktioner mot rederier och försäkringsbolag som hanterar rysk olja. Det markerar den största nedgången sedan början av 2024.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

De senaste siffrorna från Bloomberg visar att Rysslands sjöburna råoljeexport sjönk till 3,58 miljoner fat per dag den 2 november.

Det är en minskning med nära 190 000 fat per dag jämfört med föregående vecka. Det är den största nedgången under en vecka sedan januari 2024, enligt The Kyiv Independent.

En betydande del av orsaken ligger i att de två största ryska oljebolagen, Rosneft och Lukoil, nu omfattas av amerikanska sanktioner, vilket enligt experter rör omkring 80 procent av landets råoljeproduktion.

Läs även: Ryssland säljer olja på parallell marknad – går runt sanktioner

USA:s sanktioner slår mot skuggflottan

De senaste sanktionerna riktas främst mot den så kallade “skuggflottan”. Vilket är de fartyg som är registrerade under olika flaggor och används för att transportera rysk olja.

Och enligt Economic Times och Splash247 har flera av dessa fartyg nu stoppats från att lasta eller lossa i viktiga hamnar, eftersom de saknar sjöförsäkring med västerländska företag, även kallat västlig försäkring.

Analytiker menar att kan detta redan slå mot ryska statsintäkter, eftersom en stor del av exportintäkterna fortfarande kommer från sjötransporter.

Hamnen i Vladivostok känner av USA:s sanktioner. (Foto: AP/TT)
ANNONS

Dagens PS har tidigare rapporterat om att Ryssland tvingas sälja på parallella marknader, vilket är både dyrare och mer logistiskt komplicerat

Köpare av olja drar sig tillbaka

Samtidigt rapporterar Euromaidan Press att flera stora köpare i Asien, bland annat Indien och Kina, har börjat dra ned sina beställningar av rysk råolja. Osäkerhet kring betalningar och leveranser gör att många rederier väljer att ligga stilla tills situationen klarnar.

Detta kan på sikt leda till att Ryssland tvingas sälja sin olja med ännu större rabatter, eller minska produktionen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
OljaRysslandSanktionerskuggflottan
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Erfarna förvaltaren Lotta Faxén gör comeback som förvaltare. I Dagens PS berättar hon hur hon letar aktier inför uppstarten.
Spela klippet
Börs & Finans

Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"

06 nov. 2025
ANNONS
ANNONS