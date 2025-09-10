Så knäcks vindkraften i USA

När Donald Trumps så kallade One Big Beautiful Bill röstades igenom och blev lag 4 juli i år, var en del av den att få bort skattelättnader för den av presidenten så illa omtyckta vind- och solenergin.

Fram till mitten av 2026 ska dessa fasas ut, men redan nu konstaterar Oilprice hur lagen ”rubbar hela den ekonomiska och försäkringsmässiga grunden för den amerikanska industrin inom ren energi”.

Den nya lagen har snabbat upp deadlines, där projekt nu måste påbörja byggnationen senast 4 juli 2026, ett år efter lagen, eller vara i drift senast 31 december 2027, för att vara berättigade till lån.

Lagen har även tagit bort ett kostnadsbaserat skydd, vilket skrämmer både långivare och försäkringsbolag.

”Ser verkligen effekterna”

Parallellt med det här har Trumps tullar på sådant som stål, koppar och komponenter drivit upp byggkostnader ytterligare.

”Vi ser nu verkligen effekterna av vad den nya verkligheten i USA inneburit för investerarnas förtroende”, säger Bloombergs Meredith Annex efter att ha rapporterat att investeringar i vind- och solenergi sjönk med 36 procent jämfört med föregående år.

Samtidigt kollapsade landbaserad vindkraft med investeringar som minskade med 80 procent, enligt Financial Times.

Situationen har gjort försäkringar till en central fråga. För att möta situationen måste försäkringsbolag omkalibrera riskmodeller och försöka beräkna även sådant som politisk oförutsägbarhet.

