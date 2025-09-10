Donald Trumps agerande mot vindkraften driver upp försäkringskostnader och gör projekt dyrare. Samtidigt flyr investerarna.
Så knäcks vindkraften i USA
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Experten efter veckans börsrekord: Så borde du göra nu
I torsdags förra veckan slog den amerikanska börsen ännu ett nytt alla-tiders-börsrekord, eller ATH som det heter. Läge att sälja av lite aktier eller kanske istället köpa mer? Den frågan har Handelsbankens börsexpert Mats Nyman ett tydligt svar på efter att ha gjort en stor genomgång av data vid liknande historiska scenarion. Läs även: AI-fondernas …
Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart
Svenska betalbolaget Klarna är nu helt klar för börsen. Första handelsdag på New Yorks handelsgolv blir i dag onsdag 10 september. Intresset uppges ha varit enormt för att köpa in sig i bolaget vilket gör att noteringskursen är över priset per aktie som Klarna gick ut med i prospektet. Läs även: Nu ska investerarna ”besikta” …
När Donald Trumps så kallade One Big Beautiful Bill röstades igenom och blev lag 4 juli i år, var en del av den att få bort skattelättnader för den av presidenten så illa omtyckta vind- och solenergin.
Fram till mitten av 2026 ska dessa fasas ut, men redan nu konstaterar Oilprice hur lagen ”rubbar hela den ekonomiska och försäkringsmässiga grunden för den amerikanska industrin inom ren energi”.
Den nya lagen har snabbat upp deadlines, där projekt nu måste påbörja byggnationen senast 4 juli 2026, ett år efter lagen, eller vara i drift senast 31 december 2027, för att vara berättigade till lån.
Lagen har även tagit bort ett kostnadsbaserat skydd, vilket skrämmer både långivare och försäkringsbolag.
Nu är bryggerierna oroliga över Trump. Dagens PS
”Ser verkligen effekterna”
Parallellt med det här har Trumps tullar på sådant som stål, koppar och komponenter drivit upp byggkostnader ytterligare.
”Vi ser nu verkligen effekterna av vad den nya verkligheten i USA inneburit för investerarnas förtroende”, säger Bloombergs Meredith Annex efter att ha rapporterat att investeringar i vind- och solenergi sjönk med 36 procent jämfört med föregående år.
Samtidigt kollapsade landbaserad vindkraft med investeringar som minskade med 80 procent, enligt Financial Times.
Situationen har gjort försäkringar till en central fråga. För att möta situationen måste försäkringsbolag omkalibrera riskmodeller och försöka beräkna även sådant som politisk oförutsägbarhet.
“Big Beautiful Bill” tvingar amerikaner till elbilsrusch. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Varnar för läget
Canaan Crouch från Jencap Specialty Insurance Service varnar för läget.
”Högre försäkringspremier lägger ytterligare en kostnadsbörda på entreprenörer och utvecklare som redan brottas med minskade subventioner, högre tullar och volatil efterfrågan”, sammanfattar han.
Försäkringsbolag skärper nu villkoren på ett sätt som omformulerar hela projektekonomin.
Försäkringspremier för sol- och havsbaserad vindkraft har stigit kraftigt det senaste året.
Bolagen undantar mekaniska fel och väderrelaterade skador i allt större utsträckning, samtidigt som vissa försäkringsbolag förkortar försäkringstiden från tre år till ett, vilket tvingar projektägare att omförhandla sitt försäkringsskydd varje år till en högre kostnad.
Färre och dyrare
Inom havsbaserad vindkraft har flera europeiska återförsäkringsbolag redan minskat sin exponering mot USA, vilket gör att en mindre pool av bolag återstår som är villiga att försäkra miljardprojekt och då till betydligt högre premier.
Förändringarna är inte heller begränsade till ren energi, konstaterar Oilprice.
Inom solenergi för bostäder har företag som Sunnova och Mosaic ansökt om konkurs, efter minskade skattelättnader och sänkt efterfrågan.
Analytiker förutspår nu en minskad efterfrågan på solenergi i bostäder med 50–60 procent, något som på sikt kan riskera mer än 250 000 jobb.
Efter vindkraftsstopp: Delstater stämmer Trump. Dagens PS
Ställs in eller senareläggs
I Texas, tidigare ett fäste för förnybar energi, har utvecklat ställt in eller senarelagt projekt för 8 miljarder dollar.
Nationellt har, enligt Bloomberg, projekt värderade till mer än 22 miljarder dollar lagts på is så här långt.
Den nya lagen drabbar även batteri- och vätgassektorerna, när krediter för batteritillverkning fasas ut och tidsfristerna för vätgasprojekt krymps.
Experter uppskattar att den amerikanska batteriproduktionen kan bli 75 procent lägre än väntat år 2030.
Det sammanlagda resultatet är, konstaterar Oilprice, en mycket mindre pipeline med tillgängligt kapital och kraftigt ökande finansieringskostnader för utvecklare.
Full gas i USA när AI kräver energi. Dagens PS
Så attackerar Trump vindkraften. Realtid
Senaste nytt
Analys: Kvävebrist kan bli guldgruva för aktien
Ett globalt sug efter kväve göder optimismen kring en norsk börsjätten vars aktie får ett köpråd. Det menar en ny analys från Swedbank som ser att kemibolaget har utrymme för fortsatt uppgång. Läs även: Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien – Dagens PS Kväve – råvaran som inte kan ersättas …
Företagen välkomnar paket på 7 miljarder kronor
Regeringen lägger nu med stöd från Sverigedemokraterna fram ett företagspaket på drygt 7 miljarder kronor, bland annat innehåller det förenklingar av 3:12-reglerna. ”Positivt att regeringen vill förenkla för de minsta företagen. Det är just sådana reformer som skapar möjlighet att anställa sin första medarbetare eller våga göra investeringar”, säger Magnus Demervall, vd på Företagarna, i …
Så knäcks vindkraften i USA
Donald Trumps agerande mot vindkraften driver upp försäkringskostnader och gör projekt dyrare. Samtidigt flyr investerarna. När Donald Trumps så kallade One Big Beautiful Bill röstades igenom och blev lag 4 juli i år, var en del av den att få bort skattelättnader för den av presidenten så illa omtyckta vind- och solenergin. Fram till mitten …
Israels angrepp äventyrar stort avtal om gas
Det oroliga läget i Mellanöstern äventyrar ett stort gasavtal mellan Israel och Egypten. När Israel bombar mål i Qatar tilltar problemen. Egypten har haft ambitioner att bli ett regionalt nav för naturgas och även LNG-export. En rad motgångar har förvandlat landet från en nettoexportör av råvaran till att importera den, konstaterar Oilprice. Ända sedan 2022 …
Här är det billigast – och dyrast – att träna
Priset på gymkort skiljer sig kraftigt beroende på var i landet du tränar och vilken kedja du väljer. Jämförelsetjänsten Zmarta har kartlagt priserna på träningsanläggningar och gymkedjor i Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö.? Resultatet visar att Malmö – återigen – är den billigaste staden att köpa gymkort i. Ett årskort, inklusive startavgift, …