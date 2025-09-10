Dagens PS
Så knäcks vindkraften i USA

Tuff motvind för vindkraft i USA
Vindkraft vid Buckeye Wind Energy i USA men solen, vars energi också motarbetas, kan gå ner över vindkraften när Trumps politik knäcker den. (Foto: Charlie Riedel/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Donald Trumps agerande mot vindkraften driver upp försäkringskostnader och gör projekt dyrare. Samtidigt flyr investerarna.

När Donald Trumps så kallade One Big Beautiful Bill röstades igenom och blev lag 4 juli i år, var en del av den att få bort skattelättnader för den av presidenten så illa omtyckta vind- och solenergin.

Fram till mitten av 2026 ska dessa fasas ut, men redan nu konstaterar Oilprice hur lagen ”rubbar hela den ekonomiska och försäkringsmässiga grunden för den amerikanska industrin inom ren energi”.

Den nya lagen har snabbat upp deadlines, där projekt nu måste påbörja byggnationen senast 4 juli 2026, ett år efter lagen, eller vara i drift senast 31 december 2027, för att vara berättigade till lån.

Lagen har även tagit bort ett kostnadsbaserat skydd, vilket skrämmer både långivare och försäkringsbolag.

”Ser verkligen effekterna”

Parallellt med det här har Trumps tullar på sådant som stål, koppar och komponenter drivit upp byggkostnader ytterligare.

”Vi ser nu verkligen effekterna av vad den nya verkligheten i USA inneburit för investerarnas förtroende”, säger Bloombergs Meredith Annex efter att ha rapporterat att investeringar i vind- och solenergi sjönk med 36 procent jämfört med föregående år.

Samtidigt kollapsade landbaserad vindkraft med investeringar som minskade med 80 procent, enligt Financial Times.

Situationen har gjort försäkringar till en central fråga. För att möta situationen måste försäkringsbolag omkalibrera riskmodeller och försöka beräkna även sådant som politisk oförutsägbarhet.

Donald Trump, här med sin sidekick JD Vance, slår hårt mot vindkraften och ser just nu ut att tvinga den på en kraftig reträtt över hela USA. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Varnar för läget

Canaan Crouch från Jencap Specialty Insurance Service varnar för läget.

”Högre försäkringspremier lägger ytterligare en kostnadsbörda på entreprenörer och utvecklare som redan brottas med minskade subventioner, högre tullar och volatil efterfrågan”, sammanfattar han.

Försäkringsbolag skärper nu villkoren på ett sätt som omformulerar hela projektekonomin.

Försäkringspremier för sol- och havsbaserad vindkraft har stigit kraftigt det senaste året.

Bolagen undantar mekaniska fel och väderrelaterade skador i allt större utsträckning, samtidigt som vissa försäkringsbolag förkortar försäkringstiden från tre år till ett, vilket tvingar projektägare att omförhandla sitt försäkringsskydd varje år till en högre kostnad.

Färre och dyrare

Inom havsbaserad vindkraft har flera europeiska återförsäkringsbolag redan minskat sin exponering mot USA, vilket gör att en mindre pool av bolag återstår som är villiga att försäkra miljardprojekt och då till betydligt högre premier.

Förändringarna är inte heller begränsade till ren energi, konstaterar Oilprice.

Inom solenergi för bostäder har företag som Sunnova och Mosaic ansökt om konkurs, efter minskade skattelättnader och sänkt efterfrågan.

Analytiker förutspår nu en minskad efterfrågan på solenergi i bostäder med 50–60 procent, något som på sikt kan riskera mer än 250 000 jobb.

Ställs in eller senareläggs

I Texas, tidigare ett fäste för förnybar energi, har utvecklat ställt in eller senarelagt projekt för 8 miljarder dollar.

Nationellt har, enligt Bloomberg, projekt värderade till mer än 22 miljarder dollar lagts på is så här långt.

Den nya lagen drabbar även batteri- och vätgassektorerna, när krediter för batteritillverkning fasas ut och tidsfristerna för vätgasprojekt krymps.

Experter uppskattar att den amerikanska batteriproduktionen kan bli 75 procent lägre än väntat år 2030.

Det sammanlagda resultatet är, konstaterar Oilprice, en mycket mindre pipeline med tillgängligt kapital och kraftigt ökande finansieringskostnader för utvecklare.

Läs mer från Dagens PS
Donald TrumpSolenergiUSAVindkraftVindkraftsprojekt
