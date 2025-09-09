Full gas i USA när AI kräver energi

Under de fem första månaderna av 2025 tillkom 15 gigawatt i ny produktionskapacitet på kraftområdet i USA.

Av detta var 1,3 procent gas och 11,5 procent solenergi. Det ger dock ingen korrekt bild, skriver Oilprice.

”Det finns 114 gigawatt ny gaseldad produktionskapacitet under uppbyggnad och under förberedelse, mer än en fördubbling jämfört med för ett år sedan.”

Informationen bygger på statistik från Global Energy Monitor, som noterar att ny gaskapacitet representerar ”den enskilt största kraftkällan bland alla planerade kapacitetstillskott”.

Utbyggnaden sker samtidigt mot en relief av förväntningar om en kraftigt ökad efterfrågan på el, driven av IT-branschen och AI-satsningar.

Ökade men går dåligt

Produktionen av solenergi slog rekord 2024 och ökade 25 procent jämfört med 2023. Vindkraft visade liknande siffror, men likväl satsar kraftutvecklare i USA på gas.

Donald Trump har som president öppet visat sin fientlighet mot vindkraft, vilket gör det naturligt att investerare vänder sig i en annan riktning.

Då kan man tycka att solenergi borde gå bra, befriad från en auktoritär presidents uttalade fientlighet, men det gör den inte.

USA behöver mer elförsörjning och tillförlitlig, styrbar sådan, konstaterar Oilprice.

”Det behöver styrbar kapacitet som är tillgänglig hela tiden och inte under vissa perioder som varar flera timmar om dagen, vilket är vad sol- och vindkraft gör”, sammanfattar man.

Tillförlitlighet har alltså återigen hamnat högst på prioritetslistan för energi.

