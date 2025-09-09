Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Full gas i USA när AI kräver energi

USA satsar allt mer intensivt på gas
I USA planeras många satsning kring utbyggd gaskapacitet. Här presenterar Venture Globals vd Michael Sabel ett projekt med politisk uppbackning. (Foto: Jack Brook/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Gas som energikälla växer i USA och samtidigt finns stora planer på utbyggnad. Problemet är på kapacitetssidan och oro för prisutvecklingen.

Under de fem första månaderna av 2025 tillkom 15 gigawatt i ny produktionskapacitet på kraftområdet i USA.

Av detta var 1,3 procent gas och 11,5 procent solenergi. Det ger dock ingen korrekt bild, skriver Oilprice.

”Det finns 114 gigawatt ny gaseldad produktionskapacitet under uppbyggnad och under förberedelse, mer än en fördubbling jämfört med för ett år sedan.”

Informationen bygger på statistik från Global Energy Monitor, som noterar att ny gaskapacitet representerar ”den enskilt största kraftkällan bland alla planerade kapacitetstillskott”.

Utbyggnaden sker samtidigt mot en relief av förväntningar om en kraftigt ökad efterfrågan på el, driven av IT-branschen och AI-satsningar.

Ökade men går dåligt

Produktionen av solenergi slog rekord 2024 och ökade 25 procent jämfört med 2023. Vindkraft visade liknande siffror, men likväl satsar kraftutvecklare i USA på gas.

Donald Trump har som president öppet visat sin fientlighet mot vindkraft, vilket gör det naturligt att investerare vänder sig i en annan riktning.

Då kan man tycka att solenergi borde gå bra, befriad från en auktoritär presidents uttalade fientlighet, men det gör den inte.

USA behöver mer elförsörjning och tillförlitlig, styrbar sådan, konstaterar Oilprice.

”Det behöver styrbar kapacitet som är tillgänglig hela tiden och inte under vissa perioder som varar flera timmar om dagen, vilket är vad sol- och vindkraft gör”, sammanfattar man.

Tillförlitlighet har alltså återigen hamnat högst på prioritetslistan för energi.

Inrikesminister Doug Burgum och energiminister Chris Wright. Här är ämnet en rapport kring USA:s export av flytande naturgas, LNG. (Foto: Ben Curtis/AP-TT)
Klimathot? Det var förra året…

Varningarna finns nu om att AI-kapplöpningen kvaddar alla nettonoll-ambitioner och, som Washington Post uttrycker det, skapar”ett energimonster”.

”Det verkar dock som att de människor som är involverade i den AI-kapplöpningen plötsligt bryr sig mer om sin tillförlitlighet i elförsörjningen än sitt koldioxidavtryck”, skriver Oilprice.

Det skapar ett sug efter ny gasdriven produktionskapacitet och där kommer Global Energy Monitors siffror om cirka 16,7 gigawatts nya produktionskapacitet i nära utbyggnad i USA väl in i bilden, inte minst när det kompletteras av ytterligare 98 gigawatt under uppbyggnad.

Mer kärnkraft också

Samtidigt krävs mer kapacitet inom kärnkraft och vattenkraft, menar Oilprice.

Det finns i dag cirka 36 gigawatt ny vattenkraft på gång tillsammans med 8 gigawatt ny kärnkraft.

Problem? Jodå. Det finns en begränsad tillgång på viktig utrustning som gasturbiner, även om Mitsubishi lovar dubbla sin produktionskapacitet på två år.

Högre gaspriser för hushållen är en annan utmaning när datacentren driver på efterfrågan.

