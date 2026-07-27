Apple dumpar tyska Varta för kinesiska batterier till sina Airpods. Det gör att Varta nu har begärt sig självt i konkurs.
Apple byter tyska batterier mot kinesiska – anrika Varta i konkurs
Den historiska, tyska tillverkaren har lämnat in konkursansökan efter att ha förlorat Apple som huvudkund.
I fredags kom beskedet att skuldsatta Varta lämnat in en konkursansökan i Stuttgart. Den omfattar fyra av koncernens företag och kommer nu att granskas av domstolen, enligt en taleskvinna för företaget, berättar BFM Business.
Det har fått Varta på fall
Inga övriga detaljer har läckt ut om förfarandet eller vilka företag i koncernen det rör sig om, men enligt medieuppmärksamheten kan det bana väg för ytterligare en omstrukturering och i värsta fall ”en nedmontering av koncernen”.
Under flera år har den tyska batteritillverkaren Varta haft det kämpigt på grund av höga råvarupriser- och energipriser.
Vid sidan av en hårdnande konkurrens från Asien uppges företaget ha leveransproblem med sina elektroniska komponenter, samtidigt som efterfrågan är svag.
Runt 4 000 anställda i världen
Varta sysselsätter fler än 4 000 personer runt om i världen och förlorade i våras den amerikanska techjätten Apple som sin viktigaste kund.
Apple har för avsikt att ersätta de tyska batterierna med kinesiska till sina Airpods hörlurar.
”Denna förlust berövar Varta sin största kund och kommer i en tid av redan svåra omständigheter präglade av trög efterfrågan, ogynnsamma växelkurser och betydande investeringar som gjorts de senaste åren för att öka produktionskapaciteten”, skriver BFM Business och berättar att bolaget 2024 hade intäkter på 793 miljoner euro men att nettoförlusten uppgick till 64,5 miljoner euro.
Planen: Stänga batterifabriken
Fabriken som nu främst berörs ligger i Nördlingen, Bayern. Den sysselsätter 350 personer men ska nu stängas i oktober, enligt planen.
Det som utlöste företagens insolvens akut var att fordringsägarna under förra veckan krävde att få tillbaka sina pengar. Deutsche Bank och tre investeringsfonder med säte i London är Vargas största investerare.
Då klev Porsche in som ägare
Det har tidigare skett en omstrukturering av företaget. Det var 2024 när den tyska biltillverkaren Porsche blev ägare, liksom den österrikiske affärsmannen Michael Tojner, som uttalat sig i media om företagets konkursansökan och meddelat att hans avsikt är att fortsätta en del av batteritillverkarens verksamhet.
De tyska affärstidningen Wirtschaftswoche, som refereras i artikeln, har rapporterat att den schweiziska koncernen Allswiss i juni var villigt att rädda företaget undan konkurs. Det erbjudande som lagts fram innehåller dock en rad villkor, och det är inte bindande.
Detta erbjudande omfattar dock inte hela batteriverksamheten.
Varta har funnits sedan 1887
Det framkommer också att de största fordringsägarna vill förvärva enheten för konsumentbatterier, som anses vara mest lönsam. Värdet på den verksamheten uppgår enligt BFM Business till omkring 240 miljoner euro men kan säljas för över 300 miljoner euro.
Varta grundades 1887 och är en av världens äldsta batterimärken i Europa.
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